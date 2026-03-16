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Se autodenomina como “la novia temporal de los futbolistas” y reveló los “acuerdos de confidencialidad” que le exigen los jugadores

La influencer Katarina Amalija, de 26 años, brindó detalles de las relaciones que mantuvo con estrellas del fútbol y cómo es su forma de vincularse

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Katarina Amalija, la influecer que
Katarina Amalija, la influecer que se autodenomina "la novia temporal de los futbolistas" (@katharinaxamalia)

La joven alemana Katarina Amalija afirma que la vida junto a las estrellas del fútbol dista mucho del glamour que aparenta, marcando un contraste con su propia rutina y su doble vida. La influencer de 26 años, que se autodenomina la “novia temporal de los futbolistas”, brindó una entrevista con el medio Record en la que habló sobre sus relaciones con jugadores de élite. Allí, reveló que existen contratos de confidencialidad e infidelidades, señalando que la falta de lealtad y la doble moral predominan en un ambiente donde el lujo y el secreto sustituyen al compromiso.

En sus declaraciones, Amalija detalla que, al margen de los viajes en jets privados y costosos obsequios, la mayoría de los contactos con futbolistas incluyen la firma de pactos de confidencialidad. Según afirmó al medio citado, estos documentos resultan esenciales para estos deportistas, ya que salvaguardan su imagen pública y protegen contratos millonarios. Esta dinámica se repite incluso en situaciones donde los jugadores declaran una vida familiar sólida, aunque en privado buscan aventuras fugaces.

La influencer alemana asegura que
La influencer alemana asegura que en los últimos meses mantuvo una relación con un jugador del Besiktas y, proximamente, se encontrará con uno del Galatasaray (@katharinaxamalia)

En palabras de la propia Amalija: “La lealtad en el mundo del fútbol es casi imposible de encontrar. Muchos jugadores, incluso aquellos que están felizmente casados y tienen hijos, buscan aventuras extramatrimoniales sin ningún reparo”.

La influencer subraya que, a pesar de los lujos, no cobra por compañía. Asegura que sus encuentros responden única y exclusivamente a la diversión y “placer momentáneo”. “Solo para pasarlo bien”, subrayó.

Katarina Amalija aseguró que inició
Katarina Amalija aseguró que inició su relación con futbolistas a los 18 años (@katharinaxamalia)

Katarina Amalija comenzó a vincularse con el mundo del fútbol en 2018, cuando con 18 años contactó a un jugador del primer equipo del Bayern Múnich a través de redes sociales. Tan grande era su deseo de causar buena impresión que se sometió a una cirugía estética antes de su primer encuentro en Alemania.

Seis años más tarde, la visión romántica que tenía sobre las estrellas del fútbol ha quedado atrás. Ahora, asegura que la atención de los futbolistas se ha convertido en parte de su vida cotidiana: “La atención que recibo de los futbolistas no es tan especial como pensaba. Hoy en día, se ha convertido en mi rutina diaria”.

Katarina Amalija afirmó que estuvo
Katarina Amalija afirmó que estuvo con futbolistas casados (@katharinaxamalia)

Mientras sus relaciones con jugadores de grandes ligas europeas se multiplicaban, Amalija también construía otro perfil público a través de la plataforma OnlyFans. A pesar de este ingreso y del alto nivel de vida que muestra en sus redes sociales, la joven continúa trabajando como becaria en un centro de atención telefónica.

El presente de Amalija se caracteriza por una sucesión de citas y viajes de lujo. Recientemente, anunció encuentros con futbolistas de los principales equipos turcos: primero con una estrella del Besiktas, luego con un jugador del Galatasaray. Sobre una cita anterior con el Bayern de Múnich, expresó a Record: “Sí, debutó hace poco con el club. Es pequeño. Me llega al pecho. Pero no voy a dar nombres”.

Katarina Amalija se autodenominó la
Katarina Amalija se autodenominó la "novia temporal de los futbolsitas" (@katharinaxamalia)

Los acuerdos de confidencialidad constituyen un pilar en la relación entre Amalija y los jugadores, quienes, según explica la influencer, llegan a exigir la máxima discreción para evitar conflictos con clubes, patrocinadores o sus propias familias.

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