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Los memes de la brillante actuación de Colapinto en China: el toque de Ocon y cuando fue 2° en la carrera, los focos

El argentino terminó décimo en Shanghái después de una enorme carrera y sumó sus primeros puntos con Alpine en la Fórmula 1

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Las mejores reacciones de la
Las mejores reacciones de la carrera de Colapinto en China (REUTERS/Jakub Porzycki)

Franco Colapinto completó una espectacular actuación en el Gran Premio de China al finalizar en la décima posición. El joven de 22 años sumó un punto por primera vez desde que está en Alpine en una carrera en la que llegó a posicionarse en el segundo lugar y sufrió un toque del Haas de Esteban Ocon. A pesar de que la competición en el Circuito Internacional de Shanghái se desarrolló durante la madrugada en Argentina, su notable rendimiento causó furor en las redes.

El desempeño del pilarense fue enorme desde el arranque de la carrera: ganó seis posiciones en una nueva largada sensacional. Desde entonces, Colapinto se mantuvo regularmente en los puntos. La carrera se neutralizó en la vuelta 11 tras el abandono de Lance Stroll (Aston Martin). Tras las paradas de los punteros en el Safety Car, Franco ascendió al segundo puesto detrás del poleman y ganador en China, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Al reiniciarse la competencia en la vuelta trece, Colapinto defendió su plaza, principalmente, frente a Ocon. Durante dicho lapso de la competición, Colapinto protagonizó múltiples duelos defensivos contra sus rivales, de los cuales la gran mayoría tenía neumáticos en mejores condiciones.

*El resumen del GP de China de la Fórmula 1

Uno de los momentos más destacados de la carrera en Shanghái sucedió en la vuelta 33. El argentino ingresó a boxes para cambiar sus neumáticos duros para poner medios. Tras una correcta parada, el piloto de Alpine retornó a la pista por delante de Esteban Ocon, que había realizado su detención algunos giros atrás. Sin embargo, el francés intentó realizar una insólita maniobra en la primera curva y terminó golpeando en la parte trasera el monoplaza del pilarense, que hizo un trompo pero pudo seguir su marcha. El corredor de Haas fue penalizado con 10 segundos.

En la vuelta 42, Colapinto superó a Arvid Lindblad (Racing Bulls) y, tras el abandono de Max Verstappen (Red Bull) en la vuelta 46, Franco se consolidó en el décimo puesto, posición que le garantizó sumar un punto para el campeonato. Durante los últimos giros, el argentino atacó a Carlos Sainz (Williams) en la búsqueda de la novena posición, aunque no logró superar al español y terminó P10.

La próxima carrera del calendario será el Gran Premio de Japón, programado para el 29 de marzo. El campeonato atravesará luego una pausa superior a un mes debido a la suspensión de las citas en Bahréin (12 de abril) y Arabia Saudita (19 de abril) por el conflicto en Medio Oriente. La actividad volverá el 3 de mayo en Miami.

LOS MEJORES MEMES DEL GP DE CHINA F1:

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