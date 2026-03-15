Escándalo en Turquía: la inédita protesta de un equipo ante un fallo arbitral que lo perjudicó

El entrenador Selçuk İnan envió a los jugadores suplentes al vestuario y fue expulsado por protestar

El desenlace del duelo entre Kocaelispor y Konyaspor en la Superliga de Turquía dejó una imagen inesperada: el banco del equipo local completamente vacío en los últimos minutos. La escena ocurrió justo después de que el árbitro Cihan Aydın sancionara un penal a favor del equipo visitante en tiempo añadido, lo que desencadenó una protesta colectiva que marcó la jornada.

El técnico de Kocaelispor, Selçuk İnan, fue expulsado tras ingresar al campo para manifestar su desacuerdo con la decisión arbitral. A raíz de esto, les ordenó a sus jugadores suplentes y al cuerpo técnico a abandonar el banco local y se dirigieron a los vestuarios; por esa razón la zona técnica quedó vacía mientras el encuentro continuaba.

La situación que generó la protesta del entrenador de Kocaelispor en la Superliga de Turquía

La acción decisiva se produjo tras una jugada en la que Hrvoje Smolčić, defensor de Kocaelispor, fue señalado por una mano en el área luego de un remate de Morten Bjørlo. El árbitro decretó el penal, que fue convertido por Jackson Muleka en el minuto 94, selló así la victoria visitante por 2-1.

El entrenador Selçuk İnan expresó su indignación ante la prensa, alegó que la decisión del penal fue injusta y que el árbitro tenía una actitud hostil hacia él y su equipo. “No pedimos que se nos conceda ninguna decisión extra ni que se nos favorezca, pero que haya tantas decisiones en nuestra contra ya da que pensar”, manifestó el técnico según beIN SPORTS, debido a que no es la primera vez que suceden estas situaciones con el Kocaelispor.

Según relató el propio İnan, la tarjeta roja que recibió fue consecuencia de decirle al árbitro: “Señor, de verdad que esto no es penal”. El entrenador fue más allá, sugirió a los directivos de la federación que el árbitro Cihan Aydın no vuelva a dirigir partidos de Kocaelispor y advirtió que no desea permanecer en el banco si ese árbitro es designado nuevamente, de acuerdo a la información difundida por beIN SPORTS.

Un final dramático en Turquía dejó al Kocaelispor sin puntos y con el banco vacío

El partido, disputado en el Estadio Yildiz Entegre Kocaeli, había comenzado de manera equilibrada, con ambos equipos generando ocasiones en la primera mitad, aunque sin goles. El marcador se abrió en el minuto 58 con gol de Serdar Dursun para el local que mantuvo el control del juego, pero Blaž Kramer empató para Konyaspor en el 86’, anticipándose al escenario para el dramático cierre.

En medio de la controversia, el banco de Kocaelispor quedó vacío por primera vez en la temporada, ya que todos los suplentes y el cuerpo técnico se retiraron del campo de juego antes del pitido final. El penal convertido por Muleka aseguró los tres puntos para Konyaspor, que escaló en la clasificación, mientras que Kocaelispor descendió al séptimo puesto.

Este episodio singular generó debate sobre la actuación arbitral y la reacción del cuerpo técnico local. İnan insistió en que su labor y la de sus jugadores merece respeto: “Me esfuerzo mucho. Tengo sueños. Tengo metas con este equipo, pero si ustedes dirigen las cosas como les da la gana, entonces todo mi esfuerzo se va al traste. Y eso es algo que nunca, jamás, aceptaré”.

Con este resultado, Kocaelispor se mantiene en la séptima posición con 33 puntos, mientras que Konyaspor sumó 27 unidades y ocupa el duodécimo puesto en la Superliga turca. La victoria supone un alivio para Konyaspor, que llevaba varios partidos sin sumar de a tres fuera de casa en la competición.