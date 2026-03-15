El plan de Scaloni con Argentina tras la cancelación de la Finalissima ante España: la idea que entusiasma a los hinchas

Messi y Scaloni volverían a reunirse en Buenos Aires para una puesta a punto (REUTERS/Pablo Morano)

La cancelación Finalissima entre Argentina y España frustró el esperado encuentro entre los campeones de Europa y Sudamérica previsto para el 27 de marzo en Doha. La disputa por la sede y la imposibilidad de acordar una nueva fecha llevaron a las federaciones a anunciar oficialmente la suspensión del partido.

La Finalissima fue cancelada debido a que UEFA y la Conmebol no lograron consenso sobre el “terreno neutral” y el calendario. La inestabilidad en Oriente Medio forzó a descartar Qatar como sede inicial. Posteriormente, tampoco prosperaron alternativas como Madrid, Roma, Lisboa y Buenos Aires, lo que llevó a una suspensión definitiva a pocos días del evento.

La versión de la UEFA subrayó que “ninguna de las alternativas resultó aceptable para la Asociación del Fútbol Argentino”. La organización europea en principio había intentado imponer la disputa del partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, sin acuerdo previo con la Conmebol; un escenario en el que el campeón del mundo iba a ser visitante.

Desde Conmebol, el comunicado remarcó: “La Conmebol y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid. Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible”.

“El sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo. Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima”, respondió la Conmebol en su comunicado.

La situación dejó a la selección argentina sin competencia en una ventana internacional clave, ya que es la última antes del inicio de la preparación para el Mundial. Ante la coyuntura, el entrenador Lionel Scaloni quiere aprovechar la fecha FIFA- va a haber otra del 1° al 9 de junio, pero el plantel ya va a estar en Estados Unidos- para juntar a toda la tropa del 23 al 31 de marzo.

Su deseo es que Argentina se entrene en el complejo de Ezeiza y que el 31 juegue un amistoso para despedirse del público argentino antes de la Copa del Mundo. No obstante, el partido no podrá jugarse en el Monumental, porque el 23, el 27 y el 31 toca AC/DC en River Plate. En consecuencia, deberá disputarse o en el Interior o en el estadio de Boca Juniors.

El planteo del Gringo es que, ante el cambio de planes, el plantel pueda trabajar en conjunto, repase los movimientos del equipo y todo lo que implica una semana de convivencia. Es un plan que en la AFA entienden viable, más allá del trabajo que conlleva conseguir un rival a contrarreloj que viaje al país para el amistoso.

El campeón del mundo y de América busca ponerse a punto para la defensa del título conseguido en Qatar. Argentina debutará el 16 de junio y jugará en Kansas City -ciudad elegida como base- y Dallas frente a Argelia, Austria y Jordania.

No obstante, no podrá sumar una nueva estrella en la Finalissima, como sucedió en la previa de Qatar 2022. En aquella ocasión, la Albiceleste venció 3-0 a Italia en Wembley y le dio una muestra al mundo de su potencial, que se terminó confirmando con la vuelta olímpica en el certamen ecuménico disputado en Asia meses después.