Un regreso y varias bajas: la lista de concentrados de Boca Juniors para visitar a Unión en Santa Fe

El Xeneize volvería a repetir equipo ante Unión en Santa Fe

La decisión de Claudio Úbeda de mantener sin modificaciones el once inicial de Boca Juniors para el duelo trascendental ante Unión representa una declaración de principios en un contexto marcado por críticas y presión institucional. La continuidad del equipo que empató frente a San Lorenzo busca consolidar una identidad de juego aún en medio de resultados que generan dudas en parte de la dirigencia y entre los hinchas. La cita será mañana, a partir de las 22, en Santa Fe.

La reaparición de Alan Velasco en la lista de convocados es una de las novedades. El enganche, que disputó 69 minutos en el debut ante Riestra por el Apertura, se perdió los siguientes nueve compromisos después de haber sufrido una distensión grado II del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. A tope desde lo físico y ya en ritmo futbolístico, es probable que sume minutos en el complemento. Los que no fueron incluidos en la nómina del viaje a Santa Fe son Edinson Cavani (continúa con un tratamiento para aliviar la zona lumbar), Tomás Belmonte (desgarro en aductor izquierdo), Ángel Romero (distensión en aductor izquierdo), Agustín Martegani, Gonzalo Gelini y Dylan Gorosito (tácticos).

Marcelo Weigandt y Lautaro Di Lollo, protagonistas de la acción que derivó en el empate de San Lorenzo, conservan su lugar en la zaga titular. Pese a que Juan Barinaga ya se encuentra recuperado de su lesión muscular, Ubeda optó por la estabilidad, manteniendo tanto al Chelo como al joven Di Lollo en el equipo inicial (más allá de que Nicolás Figal surgía como alternativa). Unión será un rival de temer: a pesar de que se le escapó la victoria ante Independiente en Avellaneda de forma agónica luego de ir 3-0 y 4-2 arriba, lleva cinco sin perder y es escolta de Vélez en la Zona A.

Alan Velasco no juega oficialmente desde enero, cuando se lesionó la rodilla izquierda ante Deportivo Riestra

Esta decisión significa que Boca repetirá por tercera vez consecutiva la misma formación titular, un hecho inédito en la era conocida como el ciclo de Sifón. El mediocampo seguirá conformado por Milton Delgado y Leandro Paredes, encargados de labores defensivas y de primer pase, complementados por la proyección ofensiva de Santiago Ascacibar y la creatividad del juvenil Tomás Aranda. En el ataque, la dupla de Miguel Merentiel y Adam Bareiro buscará reencontrarse con el gol tras quedar en blanco ante San Lorenzo, pero amparados en un registro reciente de cinco tantos en los últimos cuatro encuentros.

El equipo que dirige Úbeda acumula seis partidos sin derrotas, aunque cuatro de ellos finalizaron en empate, todos en la Bombonera. El plantel persigue transformar esas igualdades en victorias que afiancen tanto los resultados como el proyecto de juego, objetivos aún distantes mientras la situación del entrenador se percibe como frágil. El once que tiene en la cabeza el cuerpo técnico incluye a Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

La apuesta de Úbeda es que la repetición del equipo titular por tres partidos consecutivos favorezca la consolidación de un funcionamiento colectivo capaz de revertir la tendencia de empates, una de las marcas del Boca actual. La continuidad de todos los jugadores involucrados en acciones decisivas del último encuentro representa, para la dirigencia y el propio plantel, una oportunidad para reivindicar el proyecto futbolístico bajo la conducción del entrenador.

LA LISTA DE CONCENTRADOS

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García

Defensores: Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco

Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Ander Herrera

Delanteros: Kevin Zenón, Alan Velasco, Tomás Aranda, Iker Zufiaurre, Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro