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La importante revolución que piensa llevar adelante el Real Madrid y el técnico argentino que tiene en la mira

La dirigencia del club blanco evalúa cambios profundos en su estructura deportiva y considera a un entrenador albiceleste para la próxima temporada

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Mauricio Pochettino, en la mira
Mauricio Pochettino, en la mira de Florentino Pérez para el Real Madrid (REUTERS/Fernando Carranza)

El Real Madrid se prepara para una profunda reestructuración en su dirección deportiva y en la conducción del primer equipo de cara al próximo verano europeo, según informó el diario español Mundo Deportivo. El club blanco, que aún compite en la Liga de España y en la Liga de Campeones, atraviesa uno de los momentos de mayor tensión interna de los últimos años, mientras la cúpula directiva evalúa cambios de gran alcance que podrían afectar tanto al organigrama como al futuro del banquillo.

Las fuentes consultadas por el mencionado rotativo señalaron que la situación dentro del área noble del Real Madrid es de especial nerviosismo. El debate gira en torno a la necesidad de un cambio de rumbo, impulsado en parte por el fallido fichaje de Xabi Alonso como entrenador y el rendimiento irregular del equipo bajo la actual gestión de Álvaro Arbeloa. La directiva considera que la próxima ventana de verano será decisiva para tomar medidas que modifiquen la estructura de poder y las responsabilidades deportivas dentro de la institución.

Entre las figuras que podrían verse directamente involucradas en esta transformación destacan José Ángel Sánchez, director general y responsable del área deportiva, y Juni Calafat, jefe de ojeadores y artífice de la llegada de jugadores como Vinicius Junior, Rodrygo y Franco Mastantuono. La continuidad de ambos está en revisión, mientras la directiva sopesa los pasos a seguir para fortalecer el proyecto deportivo del club. La posición de Anas Laghari, asesor de confianza del presidente Florentino Pérez, también está bajo análisis en el marco de las negociaciones internas.

El primer gran objetivo del Real Madrid será la designación del entrenador para la próxima temporada. Solamente la obtención de la decimosexta Liga de Campeones podría mantener abiertas las posibilidades de continuidad para Álvaro Arbeloa al frente del equipo. De lo contrario, la directiva ya ha elaborado una lista de candidatos para el banquillo, en la que destacan dos nombres internacionales.

Florentino Pérez planea cambios importantes
Florentino Pérez planea cambios importantes en el Real Madrid (REUTERS/Vincent West)

De acuerdo con la información de dicho medio, Jürgen Klopp, actualmente sin equipo y desempeñándose como director de fútbol en el grupo Red Bull, es una de las opciones preferidas por la dirigencia. El técnico alemán cuenta con experiencia en la élite europea y su perfil se ajusta a la exigencia de un club como el Real Madrid.

No obstante, en las últimas semanas ha cobrado fuerza la alternativa de Mauricio Pochettino, seleccionador nacional de Estados Unidos. El entrenador argentino ya figuró en la agenda de Florentino Pérez en otras oportunidades, especialmente tras la renuncia de Zinedine Zidane en 2022 y antes de la contratación de Carlo Ancelotti. El interés de la institución en el estratega argentino responde a su perfil internacional y a su historial en equipos de alto nivel, así como a la buena consideración que mantiene dentro del círculo presidencial.

El club blanco, no obstante, enfrenta competencia por los servicios de Pochettino. Según Mundo Deportivo, el Tottenham Hotspur, entidad de la Premier League que ya dirigió el técnico albiceleste, ha mostrado un interés concreto en repatriarlo. Esta situación añade presión a la decisión que deberá tomar la dirigencia madridista en las próximas semanas.

La planificación de la revolución en el Real Madrid contempla también la revisión del área de captación de talentos y la posible reasignación de funciones en departamentos clave. El club busca reforzar su capacidad para identificar y asegurar jóvenes promesas, en línea con la estrategia de renovación que ha marcado la última década.

La temporada actual, marcada por altibajos y decisiones relevantes en el ámbito deportivo, ha acelerado la necesidad de introducir ajustes en la política institucional. La permanencia de algunos directivos, así como la elección del próximo entrenador, se han convertido en temas de debate prioritario en las reuniones internas de la cúpula del club.

El Merengue atraviesa una irregular temporada. Tras caer en la Supercopa de España ante Barcelona y ser eliminados de la Copa del Rey en octavos de final ante Albacete, conjunto que milita en la Segunda División del país, los de la Casa Blanca buscan dar pelea en La Liga (figuran en la segunda posición con 63 unidades, cuatro menos que el líder Barcelona) y en la Champions League (superaron por 3-0 en la ida de los octavos de final al Manchester City). Su próxima presentación será este sábado, desde las 17, cuando reciba al Elche. Luego, el martes 17 de marzo, viajará a Inglaterra para medirse con los Ciudadanos por el máximo certamen europeo.

En paralelo a estos movimientos, la dinámica interna del vestuario se ha visto alterada por una serie de contratiempos. Según publicó Marca, Álvaro Arbeloa convocó de urgencia a cuatro de los principales referentes disponibles: Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, Federico Valverde y Vinicius Junior. La reunión, celebrada en Valdebebas, tuvo como objetivo conocer de primera mano el estado físico de los futbolistas ante la baja de Marco Asensio, que se sumó a una lista de diez lesionados.

El técnico buscó así medir riesgos y decidir si era conveniente exigir a los futbolistas o dar prioridad a su recuperación, en vísperas de una semana determinante para el club, con partidos frente al Elche, el Manchester City y el derbi ante el Atlético de Madrid.

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