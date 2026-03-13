Deportes

Strippers, pipas de agua y bolsos con dinero: la filmación policial de la escandalosa fiesta privada de los New England Patriots

La difusión de los videos de la cámara corporal de un policía de Boston sacó a la luz lo acontecido en la celebración por el campeonato de la AFC

La cámara de un policía mostró la fiesta de los Patriots con bailarinas exóticas

La difusión de videos de cámaras corporales de la policía de Boston reveló la celebración de una fiesta privada de jugadores de los New England Patriots con strippers, hookahs (pipas de agua) y consumo de alcohol fuera de horario en un restaurante céntrico, lo que derivó en sanciones administrativas para el local Estrella. El episodio, que siguió a la victoria del equipo en el campeonato de la AFC (American Football Conference-Conferencia Americana de Fútbol) de fútbol americano, expuso tensiones entre las autoridades municipales, el propietario del restaurante y los deportistas involucrados.

De acuerdo con el portal local Bostoncom, la intervención policial ocurrió la madrugada del 27 de enero, poco después de las 2:30, cuando agentes acudieron al restaurante Estella, ubicado en Temple Place, tras recibir una denuncia por ruidos molestos. Al llegar, los agentes encontraron a aproximadamente 30 personas, entre quienes, según el propietario Helder George Brandao, se encontraban varios jugadores de los New England Patriots en una fiesta privada en el sótano del establecimiento.

La policía de Boston reportó haber observado varias hookahs sobre las mesas, botellas de licor y numerosos billetes de un dólar esparcidos por el suelo, en un ambiente con fuerte olor a tabaco y marihuana. En las grabaciones publicadas por Bostoncom y reproducidas por el diario New York Post, se aprecia a los agentes recorriendo diferentes sectores del restaurante y hallando a tres mujeres semidesnudas en las escaleras traseras del local, quienes, según el informe policial, habrían intentado escapar ante la llegada de los uniformados.

Una fiesta privada de los
Una fiesta privada de los Patriots genera sanciones a un restaurante en Boston tras difusión de videos policiales

El propio Brandao relató ante la Junta de Licencias de Boston que los jugadores llevaron consigo grandes bolsos de gimnasio con dinero, hookahs y bebidas alcohólicas. También sostuvo que su personal dejó de servir alcohol en el horario legal, pero los presentes continuaron bebiendo de su propio suministro.

“Uno piensa que estos jugadores creen que pueden hacer lo que quieran, y esta vez fue así”, declaró Brandao frente a los comisionados, según recogió Bostoncom. El propietario también afirmó que los jugadores abandonaron el lugar sin pagar la cuenta y que la situación “se salió completamente de control”, al punto de haber considerado iniciar acciones legales.

Durante el procedimiento, ningún jugador del equipo fue arrestado ni recibió cargos. En los videos, uno de los agentes dialoga con una mujer que menciona la presencia de Kayshon Boutte, receptor de los Patriots, y se hace referencia también al linebacker K’Lavon Chaisson. El informe policial sugiere que no era la primera vez que se respondía a una denuncia por fiestas fuera de horario.

Una empleada del restaurante intentó justificar los hechos asegurando: “No saben a quién tienen en la sala. Están todos los Patriots aquí y esta es su fiesta privada”. La policía respondió que “si van a hacer algo así, deben coordinarlo con la ciudad”.

La Junta de Licencias de Boston confirmó que el restaurante violó la normativa local por permitir fumar en el interior, ofrecer entretenimiento adulto no autorizado y servir alcohol después del horario permitido. Como consecuencia, impuso al local una suspensión de tres días de su licencia, aunque dos días de sanción quedaron en suspenso durante un año.

La cadena de hechos exhibió una actitud de “sentido de privilegio” por parte de algunos deportistas, según la versión del dueño del local, y agregó presión sobre la relación entre figuras públicas y establecimientos nocturnos en la ciudad.

La franquicia de los New England Patriots no emitió comentarios respecto al episodio cuando fue consultada por el mencionado medio de Boston. Por su parte, Brandao aseguró que, si bien ha recibido antes a deportistas de los Patriots y los Celtics, nunca había enfrentado una situación semejante que pusiera en riesgo la licencia de su negocio.

La policía informó que continúa monitoreando eventos similares en Boston, y que la sanción contra el local servirá como advertencia para otros establecimientos. La Junta de Licencias recomendó a los propietarios extremar precauciones y recordó que la tolerancia ante violaciones de las regulaciones será mínima, incluso cuando se trate de celebraciones de figuras deportivas reconocidas.

Vale destacar que los Patriots, franquicia ubicada en Massachusetts, en la previa a esta fiesta venía de adjudicarse el campeonato de la AFC tras vencer por 10-7 a los Denver Broncos. En las instancias previas habían superado a los Houston Texas por 28-16 y 16-3 a los Los Angeles Chargers. No obstante, el 8 de febrero sucumbieron en la final del Super Bowl LX ante los Seattle Seahawks por 29-13.

