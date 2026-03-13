La divertida desmentida de Mostaza Merlo sobre una desopilante anécdota de Brian Sarmiento: “Nunca practicó con nosotros”

Mostaza Merlo desmintió a Brian Sarmiento

El ex entrenador de Estudiantes de La Plata, Reinaldo Mostaza Merlo, negó de manera categórica haber dirigido en algún entrenamiento a Brian Sarmiento con el plantel profesional, contradiciendo así una anécdota relatada por el ex futbolista y actual participante de Gran Hermano. La controversia se originó a partir de los dichos de Sarmiento sobre sus supuestos inicios en la Primera División del club platense.

La polémica se reavivó en el programa Cuerpo Técnico, donde Merlo participó como invitado. Sarmiento, quien forma parte del panel pero en la actualidad no está presente debido a su participación en el reality, había contado en 2017 -y luego repetido en reiteradas ocasiones- una historia en la que aseguraba haber entrenado con el equipo profesional y haber sorprendido al propio Merlo con una jugada memorable.

Según relató Sarmiento en su momento, cuando era juvenil en el Pincha, fue convocado para una práctica con el plantel principal. En esa oportunidad, habría recibido duras entradas por parte de los jugadores más experimentados, pero terminó ejecutando un caño que, según su versión, provocó la reacción del entrenador.

Mostaza Merlo, sin embargo, brindó una versión completamente distinta. El técnico aclaró que si bien recuerda a Sarmiento en las divisiones inferiores del club, nunca lo dirigió en un entrenamiento con la Primera. “Él estaba en Octava y yo en la Primera de Estudiantes. Él nunca practicó con nosotros. Un día, yo venía de la cancha 5 y él venía con un compañero y me dice ‘ustedes hacen la jugada de Krupoviesa para centro a Pavone’. Es verdad, él alcanzaba pelotas. Pero nunca practicó con la Primera”, explicó Merlo.

El ex entrenador agregó que la historia contada por Sarmiento tiene elementos de realidad, como el hecho de que el joven alcanzaba pelotas en los partidos y por eso sabía las jugadas y el estilo de juego que implementaba su equipo, pero negó que haya jugado una práctica con el plantel principal. “Declara que practicó con la Primera, que tiró caños. Es un pibe fenomenal, pero nunca practicó con Primera. Habla, dice que yo le dije, pero es mentira”, sostuvo Mostaza, desatando las risas de todos los presentes en el programa.

La aclaración del histórico DT se produjo poco tiempo después de que la anécdota volviera a circular en redes sociales y medios deportivos, dado el impacto mediático de Sarmiento tras su inclusión en la edición Gran Hermano Generación Dorada. “Incluso, el año pasado, me llamó el productor de acá para venir. Y le dije, ‘mirá que si voy le tengo que decir en la cara que nunca practicó con nosotros’”, añadió Merlo, dejando en claro que su relación con el ex jugador se limitó a encuentros casuales y nunca a un entrenamiento en la máxima categoría del club.

La confusión tiene su origen hace más de dos décadas, cuando ambos compartieron la institución platense, aunque en escalafones diferentes. El propio Merlo remarcó: “Era de octava. Fue en el 2004”. El entrenador insistió en que Sarmiento, por entonces, solo cumplía funciones de alcanzapelotas y no integró el grupo de futbolistas bajo su dirección.

La anécdota de Biran Sarmiento con Mostaza Merlo

El caso refleja cómo los recuerdos de los protagonistas pueden diferir incluso cuando se refieren a una misma época y a una misma institución. Para Merlo, la anécdota relatada por Sarmiento responde más al carisma y humor del ex jugador que a hechos concretos. “Encima le quedó bien porque tiene carisma para contarlo, pero nunca pateó con nosotros”, expresó el DT.

“Como soy chiquito, negrito y feo, no tengo nada a favor, siempre tengo que estar un paso adelante de los demás o sacando ventaja en algo, anticipándome a la jugada”, comenzó su relato en su momento Brian Sarmiento. Y luego, añadió: “Fue así que no tuvo mejor idea que provocar al experimentado entrenador para captar su atención. Dije, ‘o me echan del club o un día me convocan a entrenar con la Primera’. Cuando lo veo le digo: 'Mostaza, por qué no venís a ver la categoría nuestra y aprendés un poco, porque ustedes le pegan todo para arriba’“.

Según su versión, Sarmiento cumplió con su objetivo de ser convocado a la Primera, aunque le valieron un par de patadas del Polaco Bastía. “En la tercera le amago y le tiro un caño. Ahí Mostaza se levanta y dice “pará pará pará, nene tenés unos huevos así…”, soltó, imitando el tono de voz del DT.