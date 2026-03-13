Deportes

Emigró en la crisis de 2001, se recibió de abogado y logró una travesía inédita a nado en Puerto Rico

Solo seis nadadores lograron completar el exigente circuito entre castillos históricos y embarcaciones gigantes. La tensión aumentó con las condiciones climáticas y riesgos inesperados bajo el agua

Guardar
La travesía rodea la histórica
La travesía rodea la histórica Isleta de San Juan y pasa por puntos emblemáticos como el castillo San Cristóbal, La Perla y El Morro.

El abogado Alejandro Bellver Espinosa, de origen argentino y residente en Puerto Rico desde hace más de dos décadas, se convirtió en el primer argentino en completar la exigente travesía de 13 kilómetros a nado que rodea la Isleta de San Juan en Puerto Rico.

A sus 42 años, y tras tener un diagnóstico de osteoporosis, Bellver Espinosa retomó la natación de alto rendimiento con la mirada puesta en la mejora continua. Al punto tal que ya tiene otro objetivo: el próximo 7 de junio enfrentará el cruce de la Isla de Vieques a Ceiba, un trayecto de 18 kilómetros en aguas abiertas, junto al ultranadador Joel Matos, en un evento a beneficio del Hogar Cuna San Cristóbal, institución que atiende a niños víctimas de maltrato y negligencia.

Solo seis nadadores terminaron la vuelta a la Isleta de San Juan

La semana pasada, un grupo de nueve nadadores —cinco puertorriqueños, un venezolano, dos estadounidenses y Bellver Espinosa— intentó completar la vuelta a nado de la Isleta de San Juan. Solo seis lograron finalizar el recorrido, que se extiende durante 13 kilómetros y atraviesa puntos como castillo San Cristóbal, La Perla y El Morro.

Sobre el tramo final de 3,2 kilómetros frente a la zona portuaria, Bellver Espinosa afirmó que resultó el más desafiante, ya que debieron nadar en presencia de cinco cruceros, lanchas y jet ski pasando cerca. Las condiciones climáticas agregaron dificultad, con vientos de hasta 24 nudos y corrientes cruzadas. También se avistó un tiburón martillo de 1,5 metros cerca de los nadadores.

Bellver Espinosa retomó la natación
Bellver Espinosa retomó la natación de alto rendimiento tras recibir un diagnóstico de osteoporosis a los 36 años.

El operativo de apoyo enfrentó dificultades logísticas. Al principio contaban con un bote y dos kayaks para acompañamiento, pero los kayaks cancelaron a último momento. Los nadadores comenzaron solos la travesía a las 6:36 desde la marina de San Juan; tras 75 minutos de nado ininterrumpido, lograron contactar al bote de apoyo para la primera hidratación. La llegada se produjo a las 12:22 horas.

Una historia de migración y resiliencia: de Argentina a Puerto Rico

Bellver Espinosa nació en El Cortijo, San Miguel, provincia de Buenos Aires. La crisis económica de 2001 en Argentina motivó su traslado definitivo a Puerto Rico, tras una visita familiar que coincidió con el estallido del corralito. Consiguió una visa estudiantil en tiempo récord, condición impuesta por sus padres para quedarse en la isla. Aunque inicialmente fue aceptado para estudiar abogacía en la UCA, finalmente obtuvo un bachillerato en Justicia Criminal en la Interamericana de Ponce y luego la carrera de Derecho.

El abogado argentino Alejandro Bellver Espinosa, radicado en Puerto Rico desde hace más de dos décadas, se convirtió en el primer argentino en completar la exigente vuelta a nado de 13 kilómetros alrededor de la Isleta de San Juan.

Destaca la influencia de su mentora, doctora Graciela Belaval, y el aprendizaje recibido junto a ella en litigios comerciales y laborales. Hoy dirige el Bellver Espinosa Law, especializado en litigios complejos. La determinación para superar obstáculos profesionales y económicos fue imprescindible desde su llegada, cuando simultaneó estudios, trabajo y cuidado de su hermano con recursos limitados.

La natación siempre estuvo presente en su familia, aunque la práctica profesional empezó seis meses antes de migrar, en el club de San Miguel. Al instalarse en Puerto Rico, interrumpió la disciplina para centrarse en los estudios y el trabajo. Solo veinte años después, motivado por el diagnóstico de osteoporosis a los 36 años, retomó la actividad.

Entrenamiento de alto rendimiento y apoyo familiar

Desde noviembre de 2023, Bellver Espinosa entrena 27 kilómetros semanales. Las sesiones se dividen entre entrenamientos matutinos, de cinco a siete, y prácticas en el mar durante los fines de semana. Alcanzar un equilibrio entre la abogacía, la familia y el deporte requiere una estricta organización en la que participan su esposa y sus hijas, Sofía y Catalina, quienes también nadan. Sofía, de once años, ya compite en aguas abiertas.

Para Bellver Espinosa, los desafíos deportivos replican la exigencia y adrenalina de su labor como abogado litigante. Considera que estos retos extremos reflejan su carácter y modo de vida.

Nueve nadadores iniciaron el desafío
Nueve nadadores iniciaron el desafío en aguas abiertas; solo seis lograron completar el circuito de 13 kilómetros.

Durante su preparación, subraya el aprendizaje recibido de figuras como Joel Matos, único boricua con tres récord Guinness en ultranado. Vale decir que entre ellas figura el cruce entre las Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico en el menor tiempo registrado, una travesía de más de 100 kilómetros completada tras casi dos días de nado continuo. A ese logro se suma el récord por completar la llamada Triple Corona de aguas abiertas —que incluye el Canal de Catalina, la vuelta a Manhattan y el Canal de la Mancha— en apenas 27 días, además de un cruce ida y vuelta del Estrecho de Gibraltar realizado en tándem. Con esas hazañas, Matos se consolidó como uno de los referentes del ultranado caribeño. Alejandro también menciona a Carlos Sánchez, colaborador cercano en este tipo de competencias de resistencia.

El cruce Vieques-Ceiba: un motivo solidario en aguas abiertas

La próxima meta es el cruce a nado de la Isla de Vieques a Ceiba, previsto para el 7 de junio, con transmisión en vivo por cadenas locales. El recorrido de 18 kilómetros exigirá afrontar aguas abiertas con corrientes intensas, sargazo, temperaturas entre 33 y 38 °C, y la presencia de especies como tiburones gata, tiburones tigre, tiburones toro y barracudas.

El próximo desafío será el
El próximo desafío será el cruce entre Vieques y Ceiba, una travesía solidaria de 18 kilómetros a beneficio del Hogar Cuna San Cristóbal.

El intento incluirá a Joel Matos, quien realizará la travesía en estilo mariposa, mientras Bellver Espinosa lo hará en crol. El reglamento prohíbe cualquier ayuda física: la alimentación e hidratación se efectuará mediante una red en el agua, sin contacto con el bote de apoyo.

El evento tiene como objetivo recaudar fondos para el Hogar Cuna San Cristóbal, que apoya a niños de hasta siete años víctimas de maltrato. Bellver Espinosa expresó: “El deporte tiene el poder de transformar este tipo de realidades. Si este sacrificio que vamos a hacer en el canal sirve para que estos chicos tengan una oportunidad mejor, el esfuerzo vale doble”.

Participar llevando ambas banderas, la de Argentina y la de Puerto Rico, representa para él un logro personal y un homenaje a sus raíces, la educación y los valores de su país natal, así como a las oportunidades brindadas por la isla que lo adoptó.

Nueve nadadores iniciaron el desafío
Nueve nadadores iniciaron el desafío en aguas abiertas; solo seis lograron completar el circuito de 13 kilómetros. Alejandro es el primero de la izquierda.

Temas Relacionados

Alejandro Bel-Belver EspinosaPuerto RicoHogar Cuna San CristóbalJoel MatosNatación en Aguas AbiertasMigración Argentina

Últimas Noticias

6 frases de Eduardo Coudet luego de su debut con triunfo en River Plate: lo que más le gustó del equipo y qué pasó con Driussi

Chacho se mostró conforme con sus dirigidos en la victoria 2-1 ante Huracán en Parque Patricios

6 frases de Eduardo Coudet

River venció a Huracán en el estreno de Coudet y Belgrano trepó a la punta: así están las tablas del Torneo Apertura

El Millonario se impuso por 2 a 1 ante el Globo. Deportivo Riestra igualó 0-0 ante Central Córdoba, Defensa y Justicia 1-1 ante Gimnasia, Talleres derrotó 2-0 a Instituto, y el Pirata dio el golpe ante Estudiantes de Río Cuarto

River venció a Huracán en

Se cerró la lista de clasificados para la fase de grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana: los bombos y cuándo será el sorteo

Los máximos torneos continentales ya tienen a todos sus participantes para la edición 2026. Los detalles

Se cerró la lista de

Quintero ingresó y falló un penal en la primera pelota que tocó: la curiosa secuencia en el triunfo de River sobre Huracán

El colombiano no pudo cambiar la pena máxima por gol por la intervención de Hernán Galíndez. Más tarde, Gonzalo Montiel sí convirtió y el Millonario celebró el 2-1 en el debut de Eduardo Coudet como entrenador

Quintero ingresó y falló un

Mariano Navone se clasificó para los cuartos de final del Challenger de Cap Cana

El tenista nacional se impuso en sets corridos ante el japonés Shintaro Mochizuki por 6-4 y 7-5. Por un lugar en las semifinales enfrentará al francés Valentin Royer

Mariano Navone se clasificó para
DEPORTES
6 frases de Eduardo Coudet

6 frases de Eduardo Coudet luego de su debut con triunfo en River Plate: lo que más le gustó del equipo y qué pasó con Driussi

River venció a Huracán en el estreno de Coudet y Belgrano trepó a la punta: así están las tablas del Torneo Apertura

Se cerró la lista de clasificados para la fase de grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana: los bombos y cuándo será el sorteo

Quintero ingresó y falló un penal en la primera pelota que tocó: la curiosa secuencia en el triunfo de River sobre Huracán

Mariano Navone se clasificó para los cuartos de final del Challenger de Cap Cana

TELESHOW
El cara a cara entre

El cara a cara entre Carmiña y el esposo de Mavinga tras sus comentarios racistas en Gran Hermano: “No acepto las disculpas”

El divertido intercambio de los analistas de Gran Hermano con Carlota, la última eliminada de la casa: “Una estafa”

Ca7riel y Paco Amoroso estrenaron su canción con la actuación de Jack Black: humor, innovación y ciencia ficción

Una participante fue eliminada de Gran Hermano tras permanecer solo 11 días dentro de la casa: “Estoy emocionada”

El emotivo saludo de Claudia Villafañe a su nieta Roma por sus 7 años: “Mi mano siempre va a estar ahí”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump afirmó que el

Donald Trump afirmó que el nuevo líder supremo iraní Mojtaba Khamenei “probablemente está vivo, pero dañado”

Macron confirmó la muerte de un militar francés en un ataque con drones iraníes contra una base en Irak

Qué leer esta semana: dos chiquitos en la dictadura; Martín Kohan sobre Borges y reseñas insolentes del editor de Mafalda

Una voz contra la eutanasia

Estados Unidos autorizó la venta temporal de petróleo ruso para aliviar el mercado energético