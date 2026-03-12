San Lorenzo confirmó las dos graves lesiones que sufrieron Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández ante Boca

San Lorenzo enfrenta un duro golpe en plena competencia tras confirmarse que Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron lesiones graves de ligamentos en sus rodillas, situación que obligará a ambos referentes del plantel a pasar por el quirófano y mantenerse fuera de las canchas durante un extenso periodo. El club comunicó oficialmente que Cerutti padeció una ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, mientras que Hernández sufrió la ruptura de la plástica ligamentaria del cruzado anterior en la rodilla izquierda.

El episodio que desencadenó la preocupación se produjo durante el empate 1-1 frente a Boca Juniors, por la décima fecha del Torneo Apertura. Gastón Hernández, capitán del equipo, cayó en el campo tras disputar un balón con Marcelo Weigandt y apoyar su rodilla izquierda. La imagen de su salida, visiblemente dolorido y sin poder reincorporarse con normalidad, encendió rápidamente las alarmas en el cuerpo técnico y entre los hinchas. El defensor mendocino ya había atravesado situaciones similares, con antecedentes de lesiones en ambas rodillas: en 2021 en la izquierda y en 2024 en la derecha.

Por su parte, Ezequiel Cerutti protagonizó otra acción desafortunada durante el primer tiempo. Al intentar recuperar la posesión tras un taco, el delantero sintió que el pie derecho se trabó en el césped y el dolor lo obligó a pedir el cambio de inmediato. Cerutti también arrastraba antecedentes: en 2023 había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. La recurrencia de este tipo de lesiones en ambos futbolistas agrega complejidad al proceso de recuperación y genera interrogantes sobre el futuro deportivo de dos piezas clave para el plantel.

La confirmación llegó a través de un comunicado oficial del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, que lamentó la situación y aseguró que tanto “El Tonga” Hernández como “El Pocho” Cerutti serán intervenidos quirúrgicamente en los próximos días. El club destacó el rol protagónico de ambos dentro y fuera del campo y se comprometió a acompañarlos durante todo el proceso de rehabilitación. “San Lorenzo está con ustedes”, expresó la institución en el mensaje difundido.

El impacto de estas bajas se siente con fuerza en el vestuario y en la planificación del cuerpo técnico. Damián Ayude, actual entrenador, deberá reorganizar la defensa y el ataque sin dos de sus futbolistas más experimentados. Se estima que el tiempo de recuperación para este tipo de lesiones ronda los ocho meses.

La magnitud del problema llevó a que Pablo Barrientos, presidente del fútbol profesional en San Lorenzo, evalúe junto al entrenador la necesidad de incorporar refuerzos que permitan suplir las ausencias prolongadas de Hernández y Cerutti. El mercado de pases podría transformarse en la vía para reforzar un plantel que, tras el empate ante Boca, deberá afrontar la parte decisiva del torneo sin dos de sus máximos referentes.

El episodio no solo afecta a lo deportivo. Hernández y Cerutti son figuras de peso en el vestuario y su ausencia representa un desafío adicional para la cohesión interna del grupo. Ambos han sido valorados como líderes tanto en el campo de juego como en la convivencia diaria del plantel, y desde el club se insiste en el acompañamiento y apoyo a los jugadores durante su recuperación.

En el clásico ante Boca Juniors, San Lorenzo logró rescatar un punto, pero el saldo final dejó preocupación y una sensación de vacío en el conjunto azulgrana. Con este resultado, el Cuervo figura en el séptimo lugar de la Zona A con 13 unidades, seis menos que el líder Vélez. Su próxima presentación será el lunes 16 de marzo, cuando reciba a Defensa y Justicia (8°, con 12 puntos).

EL COMUNICADO DE SAN LORENZO:

Lamentamos comunicar que luego de realizarse los estudios médicos correspondientes, Ezequiel Cerutti sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha y Gastón Hernandez ruptura de plástica ligamentaria del cruzado anterior de rodilla izquierda. Ambos jugadores serán intervenidos quirurgicamente.

El Tonga y el Pocho son para nuestro club dos referentes, dentro y fuera de la cancha, y los estaremos acompañando durante todo el proceso de recuperación.

¡Fuerza chicos, San Lorenzo está con ustedes!