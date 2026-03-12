Deportes

Marco Trungelliti avanza en Kigali, el Challenger africano que ganó en 2024

El santiagueño pasó a los cuartos de final luego de un exigente triunfo ante el checo Jonas Forejtek en casi tres horas de juego. Mientras tanto, varios compatriotas siguen en competencia en Santiago y en el M15 de La Plata

Marco Trungelliti avanza en el
Marco Trungelliti avanza en el Challenger de Kigali, Ruanda (Crédito: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

El santiagueño Marco Trungelliti (número 132° del ranking ATP Tour) sigue haciendo de las suyas en el Challenger de Kigali, Ruanda, que se disputa sobre polvo de ladrillo en un país ubicado en el centro-este de África. El jugador de 36 años, que se consagró campeón en la edición 2024 tras superar en el debut al español Pol Martin Tiffon (254°), este miércoles se clasificó para los cuartos de final al vencer al checo Jonas Forejtek (356°) con un marcador de 7-6(0), 4-6 y 7-6(5) en una batalla que se prolongó por dos horas y 56 minutos de competencia.

Cabe recordar que Trungelliti integró el equipo argentino de Copa Davis que cayó como visitante ante Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers. Ganador de seis títulos Challenger, la temporada pasada conquistó tres trofeos en Lyon, Tulln y Targu Mures. El santiagueño continúa compitiendo en el circuito con la ilusión de alcanzar por primera vez el top 100 del ranking ATP.

Por un lugar en las semifinales, el albiceleste se medirá con el neerlandés Max Houkes (245°), verdugo del búlgaro Alexander Donski (779°) por 7-6(8) y 7-6(1).

En el Challenger de Santiago de Chile, disputado en las canchas del Club Manquehue, en la comuna de Vitacura, el duelo argentino por los octavos de final quedó en manos de Genaro Olivieri (226°), quien superó de manera ajustada a Andrea Collarini por 6-1, 4-6 y 7-6(5).

En la siguiente ronda, Olivieri espera por el estadounidense Nicolas Moreno De Alboran (633°), quien fue más que el brasileño Igor Ribeiro Marcondes (235°) por 5-7, 6-3 y 6-4.

Para este jueves se esperan los duelos entre Facundo Mena (162°) y el español Nikolas Sánchez Izquierdo (271°). El pupilo del extenista cordobés Pedro Cachín, que regresó al circuito hace dos semanas en el AAT Challenger edición Tigre tras ausentarse luego de recibir amenazas de muerte en el Challenger de Rosario y pasar algunos días en Barcelona, buscará un lugar en los cuartos de final.

Por su parte, Santiago Rodríguez Taverna (237°) jugará con el portugués Henrique Rocha (169°).

El primer M15 de la historia en La Plata

El tenista platense Thiago Tirante
El tenista platense Thiago Tirante estuvo presente en el M15 de La Plata (Credito: Jayne Kamin-Oncea)

En el Tenis Club La Plata se puso en marcha el M15 La Plata, el primer torneo internacional de tenis que se disputa en la historia de la ciudad. El certamen cuenta con una fuerte presencia argentina: 26 jugadores locales integran el cuadro principal.

Tras las primeras jornadas de competencia, varios de ellos lograron avanzar a los octavos de final. Fernando Cavallo, Carlos Zárate, Valerio Aboian, Lucio Ratti, Bautista Otegui, Fermín Tenti, Ezequiel Monferrer, Máximo Zeitune, Juan Estevez, Lorenzo Rodríguez, Alejo Lingua, Thiago Cigarran y Valentín Garay se metieron entre los 16 mejores del torneo.

En ese marco, el platense Thiago Tirante, ocupa el puesto 74 del ranking mundial, se acercó al club para presenciar el certamen y destacó la importancia de contar con una competencia internacional en su ciudad. “Estoy muy contento de estar acá. Poder tener un torneo internacional en La Plata es muy importante para el crecimiento de la ciudad y de los chicos. Hay un muy lindo ambiente y las canchas están increíbles. Es un muy buen lugar para jugar y también para venir a ver tenis”.

