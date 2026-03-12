Deportes

Los mejores memes y reacciones en las redes tras el empate de Boca Juniors con San Lorenzo: Claudio Úbeda y Weigandt, los elegidos

El entrenador y el lateral quedaron en el centro de las críticas luego de un nuevo empate como local del Xeneize

La igualdad entre Boca Juniors y San Lorenzo en La Bombonera por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 desató una ola de memes y reacciones en redes sociales, que tuvieron como principales protagonistas al entrenador Claudio Úbeda y al defensor Marcelo Weigandt. El empate 1-1, que dejó a ambos equipos en la mitad de la tabla de la Zona A, profundizó el malestar de los hinchas, quienes expresaron su descontento tanto en la cancha como en plataformas digitales. La tendencia de críticas se reflejó en la viralización del nombre de Weigandt y en la proliferación de imágenes satíricas dedicadas a Úbeda por sus decisiones tácticas.

La decisión de Úbeda de realizar su único cambio a los 92 minutos, retirando a Adam Bareiro en un momento clave, fue el principal detonante para la furia del público local. La reacción se trasladó rápidamente a la red social X (antes Twitter), donde los usuarios multiplicaron los memes que ironizaban sobre la pasividad del entrenador y la falta de variantes desde el banco.

El clima en La Bombonera también se reflejó en los contenidos digitales. Los hinchas despidieron a Úbeda entre silbidos e insultos, situación que rápidamente escaló en redes, donde varios usuarios editaron videos y memes con escenas de películas y series para ilustrar la salida del técnico rumbo al túnel.

En contraste con el repudio enfocado en el entrenador y Weigandt, el resto del plantel recibió algunos aplausos en el estadio. El historial reciente, con cuatro empates consecutivos como local y la ausencia de victorias en clásicos, reforzó la narrativa de frustración que se adueñó del humor digital y de las tendencias del día. El próximo compromiso de Boca Juniors será como visitante ante Unión de Santa Fe.

LOS MEJORES MEMES Y REACCIONES DEL EMPATE DE BOCA CON SAN LORENZO:

