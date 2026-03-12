La historia detrás del tenista argentino que roció la pelota con un spray en el Challenger de Santiago y encendió la polémica

Durante el Challenger de Santiago, Andrea Collarini roció unas pelotas con un spray y desató un debate en las redes sociales.

Un gesto breve fue suficiente para encender un debate en el mundo del tenis. Durante el Challenger de Santiago, en Chile, el argentino Andrea Collarini tomó una pelota, la roció con un spray y luego realizó un saque. La escena, retratada en un video, circuló rápidamente en las redes sociales e instaló la polémica.

“¿Es legal esto?”, se preguntó la cuenta @paseclave_ en X, junto a las imágenes de lo sucedido. En cuestión de horas, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios que discutían si el gesto del tenista violaba el reglamento o no.

Ante la consulta de Infobae, desde la organización del torneo aclararon el contexto que rodeó la situación. Según explicaron, la escena formó parte de una acción publicitaria vinculada al patrocinador principal del evento. Es decir, no se trató de una maniobra destinada a modificar el comportamiento de la pelota en el juego, sino de una intervención coordinada con fines publicitarios. Y además, remarcaron que la escena no fue registrada durante un partido oficial.

Luego, los responsables de la campaña difundieron un comunicado para aclarar la situación. “En las últimas horas se viralizó en distintas redes sociales un video del tenista argentino Andrea Collarini rociando unas pelotas de tenis con un spray misterioso durante un partido en el torneo Challenger de Santiago. Los comentarios se llenaron de teorías. Que si era para darle más peso, una cábala, un tema de limpieza e incluso se llegó a cuestionar la legalidad de la acción dentro del marco de un partido oficial”, detallaron.

Y ampliaron: “La realidad es que lo que roció Collarini en sus pelotas era un desodorante. La acción forma parte de una campaña de marketing”.

Andrea Collarini rocía las pelotas con un spray (Fuente: Challenger de Santiago)

La aclaración puso paños fríos a la polémica inicial, pero dejó flotando una duda más amplia: ¿qué dicen realmente las reglas del tenis sobre manipular las pelotas durante un partido?

Las normas que rigen el juego profesional provienen de las Rules of Tennis elaboradas por la International Tennis Federation (ITF), que son adoptadas por el circuito de la ATP Tour para sus torneos. En ese marco, existe un principio general: los jugadores no pueden realizar acciones que modifiquen deliberadamente la condición de la pelota.

Las interpretaciones oficiales del reglamento señalan que un tenista no debe alterar materialmente la pelota, ya que cualquier cambio en su estado podría afectar variables clave del juego como el peso, el rebote o la velocidad. Por ese motivo, aplicar líquidos, sustancias o cualquier producto externo sobre la pelota se considera una práctica prohibida.

Las mismas interpretaciones también contemplan una situación mucho más común en el circuito: usar la pelota para limpiarse el sudor. La normativa establece explícitamente que un jugador no puede utilizarla para secarse la transpiración, ya que el contacto con el sudor puede modificar la humedad del fieltro y alterar su comportamiento.

Sin embargo, en la práctica cotidiana del circuito profesional, la frontera entre contacto accidental y manipulación deliberada no siempre es fácil de determinar. Los tenistas sostienen las pelotas en la mano antes de sacar, las hacen girar entre los dedos o las guardan en el bolsillo, acciones completamente normales dentro del desarrollo del juego.

Por esa razón, los árbitros solo intervienen cuando detectan una manipulación evidente que pueda alterar las condiciones de juego. En ese caso, el juez de silla puede emitir advertencias o aplicar sanciones dentro del sistema de penalidades del circuito.

La discusión sobre las pelotas no es nueva en el tenis. A lo largo de los años, varios jugadores han sido señalados por rivales o comentaristas por frotar las pelotas con la ropa o rozarlas con la frente o el brazo sudado antes de sacar, en un supuesto intento de agregarles peso. Aunque las pruebas suelen ser difíciles de establecer, estas situaciones han alimentado debates recurrentes en el tour.

La escena protagonizada por Andrea Collarini se viralizó y encendió la polémica (Fuente: Challenger de Santiago)

Para evitar ventajas derivadas del desgaste, los torneos profesionales cuentan además con un sistema estricto de cambio de pelotas. En los eventos del circuito mayor, y según consta en el ATP Official Rulebook, las primeras pelotas se reemplazan después de siete games y luego cada nueve, lo cual garantiza que el deterioro sea uniforme para ambos jugadores.

En ese contexto, el episodio protagonizado por Collarini en Santiago terminó siendo más una curiosidad viral que una infracción reglamentaria.