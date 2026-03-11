La “maldición” que sufre Neymar cuando tiene que jugar el día del cumpleaños de su hermana

Rafaella, hermana de Neymar, cumple el 11 de marzo y el jugador sufre una "maldición" en esa época de la temporada

A menos de 100 días del Mundial, Neymar volvió a quedar fuera de los terrenos de juego justo cuando Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, tenía previsto observarlo para definir la lista de la selección de cara a la última ventana FIFA de amistosos. La nueva ausencia del delantero coincide con una fecha que no pasa inadvertida para el entorno del astro: el cumpleaños de su hermana Rafaella, que se celebra cada 11 de marzo.

En 10 de las últimas 11 temporadas, Neymar estuvo ausente en el partido más próximo a la fecha del aniversario de su hermana, una tendencia que se extiende desde 2015 y que solo se vio interrumpida en 2020, cuando disputó un encuentro con el Paris Saint Germain frente al Borussia Dortmund durante la pandemia de coronavirus, época en la que las restricciones de viaje hacían imposible asistir a celebraciones familiares.

Sus ausencias en las diferentes temporadas incluyen lesiones de todo tipo: una molestia en el aductor tras la histórica remontada del Barcelona contra el PSG lo apartaron de la Liga en 2017. Los años siguientes (2018 y 2019), problemas en el tobillo y una fractura en el pie no le permitieron estar presente en Brasil. En 2021 y 2023, sendas molestias físicas lo dejaron sin jugar en el Paris Saint Germain, lo mismo que en 2024 en el equipo saudí y la campaña pasada en el Santos. Ante la más reciente baja, atribuida a una distensión muscular que le impidió jugar con el Santos ante el Mirassol este martes en el empate 2-2, la reacción de los medios locales no se hizo esperar.

El delantero de 34 años no participó en el entrenamiento de este lunes debido a una fatiga muscular. Esto llevó al DT del Peixe, Juan Pablo Vojvoda, a excluirlo de la convocatoria de cara a un encuentro clave para su participación en la Copa del Mundo, ya que el italiano tenía previsto desplazarse a Maião para observar de cerca al ex jugador del Barcelona y PSG.

La participación de Neymar en el próximo Mundial es una incógnita (REUTERS/Thiago Bernardes)

La ausencia se produjo precisamente cuando Ancelotti había reforzado su calendario de observaciones tras la confirmación de la baja de Rodrygo, con el objetivo de cerrar su lista de cara a los amistosos que deberá disputar el Scratch. La afición y los medios brasileños apuntaron contra Neymar por considerar que esta reiteración de falta durante el mes de marzo responde a motivos extradeportivos. Desde las gradas y la opinión pública emergen críticas recurrentes, respaldadas por los antecedentes registrados en su paso por el equipo culé, el PSG, su paso previo por el Al Hilal y ahora nuevamente con la camiseta del Peixe.

La presión mediática y las críticas en las redes sociales forzaron a Neymar a reaccionar públicamente. Utilizó canales digitales para exponer su descontento frente a quienes, según expuso, fabrican historias con cada ausencia. “Hay mucha gente creando teorías sobre lo que me ocurre. No pasa nada. Si juego lesionado me equivoco. Si cuido la salud, me equivoco. Si juego con dolor, me equivoco. Es muy difícil acertar”, manifestó el delantero, lanzando una crítica a quienes lo cuestionan sin matices. “Lo que más me sorprende es esa gente que parece que está conmigo todos los días y empieza a inventar historias. Parece que tienen la verdad absoluta”, agregó.

Tras la confirmación de la lesión y en medio del debate sobre su estado físico, la chance de convencer a Ancelotti y garantizar su lugar en la selección de Brasil para el próximo Mundial es una incógnita. Por una combinación de lesiones puntuales y suspensiones, Neymar no vio acción en sus clubes en la semana del 11 de marzo en una década. ¿Será una maldición?