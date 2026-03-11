La escandalosa separación de Luka Doncic en medio de una batalla legal que sacude a la NBA

La estrella de la NBA Luka Doncić y Anamaria Goltes han confirmado su separación

La vida personal de Luka Doncić, estrella de los Los Angeles Lakers, atraviesa un momento de máxima exposición pública tras la confirmación de su separación de Anamaria Goltes y el inicio de una disputa legal por la custodia de sus dos hijas. El propio Doncić declaró a ESPN que la ruptura se produjo tras no lograr que sus hijas permanecieran con él en Estados Unidos durante la temporada de la NBA, revelando así las dificultades familiares que enfrenta desde hace meses.

Según reportó el medio estadounidense, Doncić expresó: “Amo a mis hijas más que a nada y he hecho todo lo posible para que estén conmigo en Estados Unidos durante la temporada, pero no ha sido posible, así que recientemente tomé la difícil decisión de terminar mi compromiso. Todo lo que hago es por la felicidad de mis hijas y siempre lucharé por estar con ellas y darles la mejor vida posible”.

La disputa se intensificó el pasado martes, cuando TMZ informó que Goltes presentó en California una petición legal solicitando la manutención de sus hijas y el pago de honorarios legales a cargo de Doncić, algo que el jugador dijo desconocer. Fuentes citadas por ESPN afirmaron que la solicitud fue presentada en el estado donde “una de sus hijas solo estuvo con él tres meses la primavera pasada y nunca estuvo con la otra”. El entorno del jugador aseguró también al medio que el basquetbolista “no tenía ni idea” de la presentación de esta demanda.

Luka Dončić y Anamaria Goltes compartieron una tierna imagen de las manos y pies de su hija recién nacida

ESPN detalló además que, según fuentes allegadas, Doncić “siempre ha mantenido a su familia y paga los gastos de sus hijas sin límite”. El pasado agosto, el jugador firmó una extensión de contrato por tres años y 165 millones de dólares con los Lakers, lo que le asegura un salario de 45,9 millones de dólares esta temporada.

La relación entre Doncić y Goltes comenzó en 2016, cuando ambos se conocieron siendo adolescentes. En julio de 2023, el jugador de origen esloveno le propuso matrimonio a la modelo y entrenadora de fitness. Meses después, en noviembre, nació su primera hija, Gabriela, en Estados Unidos, mientras Doncić jugaba para los Dallas Mavericks. Tras su traspaso a los Lakers, la pareja recibió a su segunda hija, Olivia, en diciembre de 2025 en Eslovenia.

El nacimiento de Olivia marcó un punto de inflexión. Doncić viajó a Eslovenia a principios de diciembre y se ausentó de partidos con los Lakers. Durante esa visita, manifestó su intención de llevar a Gabriela de regreso a Estados Unidos, lo que provocó un desacuerdo con Goltes.

Anamaria Goltes y Luka Doncic se concocen desde la adolescencia

El conflicto escaló hasta motivar una llamada a la policía por parte de la entonces prometida, según consta en el informe policial que revisó ESPN. Los agentes se presentaron en el Hospital de Maternidad Kranj el 6 de diciembre y entrevistaron a ambas partes. El reporte oficial indicó que “no detectaron ningún elemento de delito o falta” por parte de Doncić.

Tras el episodio en el hospital, el basquetbolista abandonó el lugar de manera pacífica y regresó a Estados Unidos ese mismo día, según confirmó ESPN. Desde entonces, el jugador no ha vuelto a ver ni a sus hijas ni a Goltes. El propio base reconoció el impacto del viaje al ser consultado después del partido ante los Philadelphia 76ers: “No sé cómo describirlo. Fue intenso. Estuve allí para el nacimiento de mi hija, así que eso significa todo para mí. Pero definitivamente fue una montaña rusa”.

El distanciamiento se reflejó también en redes sociales: la semana pasada, Goltes eliminó todas las fotografías en las que aparecía junto a Doncić de su cuenta de Instagram, gesto que alimentó las especulaciones sobre la ruptura.

Doncic es una estrella de la NBA (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

El 26 de febrero, ESPN informó que Doncić presentó una orden judicial provisional ante los tribunales de Eslovenia para solicitar el contacto inmediato con Gabriela y Olivia. Desde el inicio de la pretemporada de los Lakers el 26 de septiembre, el jugador solo ha visto a sus hijas durante dos días, coincidiendo con el nacimiento de la menor.

En lo deportivo, Doncić, de 27 años, se consolidó como una de las figuras de la NBA en su primera temporada completa con los Lakers, liderando la liga con un promedio de 32,5 puntos por partido, además de 8,4 asistencias y 7,8 rebotes. Los Lakers (39-25) recibieron a los Minnesota Timberwolves (40-24) el martes por la noche.