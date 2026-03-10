La sugestiva sentencia de Mauricio Pochettino cuando le consultaron por el interés del Real Madrid

El argentino dirige a la selección de Estados Unidos

El Real Madrid contempla a Mauricio Pochettino como principal candidato para asumir la dirección técnica la próxima temporada, en caso de que Álvaro Arbeloa no continúe como entrenador, función que asumió como interino. La directiva, encabezada por Florentino Pérez, considera al técnico argentino entre los perfiles de mayor interés según relevó ESPN.

La preferencia por Pochettino, de 54 años, responde a su larga trayectoria en el fútbol europeo, su capacidad para gestionar vestuarios con figuras de alto perfil y su conocimiento del entorno competitivo español. Ha dirigido a clubes como Tottenham Hotspur, París Saint-Germain y Chelsea, y actualmente es seleccionador de Estados Unidos hasta el final del Mundial de 2026. La relación con Kylian Mbappé durante su etapa en el club parisino añade atractivo a su posible arribo, mientras que la continuidad de Arbeloa seguirá determinada por los resultados obtenidos en la Champions League.

Ante la irrupción de su nombre como posible orientador de la Casa Blanca, el ex defensor fue abordado por el programa de TV El Chiringuito para consultarle si aceptaría una oferta del gigante español. Y Poche no cerró la puerta de cara al futuro.

“Todo a su tiempo, el fútbol te va a llevar adonde el fútbol quiera. Los rumores siempre están ahí, a este nivel pasan este tipo de cosas. Solamente, a seguir mi vida como hasta ahora”, señaló, sin descartar nada.

“Siempre cuando los rumores son agradables, me gustan. La mayoría son siempre negativos, cuando algo es positivo... Hay que tomarlo con la tranquilidad que nos da la experiencia en este mundo", añadió.

Por último, el ex zaguero aceptó que mantiene un buen vínculo con Florentino Pérez. “Guardo muy buena relación con casi todos los clubes, no solamente en el Madrid, siempre hay cosas que nos unen”, concluyó.

Trayectoria de Mauricio Pochettino

La carrera de Mauricio Pochettino comprende etapas en equipos como Tottenham, París Saint-Germain y Chelsea, consolidándose entre los entrenadores más reconocidos de su generación. En la actualidad, dirige a la selección de Estados Unidos, cargo que ocupa hasta el 31 de julio de 2026.

Pochettino cuenta además con experiencia en el fútbol español tras su paso por el Espanyol. Esta experiencia le otorga conocimiento directo sobre la Liga y sus exigencias. La relación establecida con Mbappé en París es observada en el entorno del club blanco como un elemento que podría favorecer la adaptación del vestuario a un nuevo ciclo.

El medio destaca que el interés de la directiva madridista en el perfil de Pochettino se apoya en su historial de liderazgo y en su manejo de plantillas con presencia de jugadores internacionales. La gestión de egos fue uno de los fuertes de la era de Carlo Ancelotti y terminó siendo un déficit en la etapa de Xabi Alonso.

Futuro de Álvaro Arbeloa y el banco del Real Madrid

Álvaro Arbeloa, quien asumió el cargo tras la salida de Xabi Alonso, es evaluado de manera permanente por la dirigencia. El primer equipo ocupa actualmente la segunda posición de LaLiga con 63 puntos en 27 jornadas: veinte victorias, tres empates y cuatro derrotas, situándose a cuatro unidades del líder, el FC Barcelona.

La continuidad de Arbeloa depende en gran medida de una actuación destacada en la máxima competición europea. Tanto la afición como el entorno del club esperan los resultados de los próximos partidos, que serán decisivos antes de cualquier reestructuración en el banco.

El Merengue recibirá este miércoles al Manchester City de Pep Guardiola por los octavos de final del torneo.

Claves del posible fichaje de Pochettino tras el Mundial de 2026

El camino para una llegada de Pochettino al Real Madrid se despejaría una vez finalice su contrato con la selección de Estados Unidos, pautado hasta el 31 de julio de 2026. Esta coincidencia con el cierre del Mundial facilitaría una eventual negociación.

En paralelo, la opción de Jürgen Klopp ha perdido fuerza; su representante señaló que el técnico alemán se muestra conforme con su labor actual en el Red Bull. Por ello, el nombre de Pochettino sigue consolidándose como favorito en la agenda del club madrileño.

Por lo pronto, como preparación para la Copa del Mundo en la que Estados Unidos será anfitrión junto con México y Canadá, el seleccionado del técnico argentino disputará dos amistosos a fin de mes. El 28 de marzo se probará ante Bélgica, mientras que el 31 jugará contra Portugal.