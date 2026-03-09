Un entrenador argentino es uno de los máximos candidatos a dirigir al Real Madrid

Florentino Pérez piensa en un entrenador argentino para sustituir a Álvaro Arbeloa en el Real Madrid (REUTERS/Vincent West)

El Real Madrid evalúa una reestructuración en su cuerpo técnico y ha incluido a Mauricio Pochettino entre los principales candidatos para sustituir a Álvaro Arbeloa a partir de la próxima temporada. La directiva del club, encabezada por Florentino Pérez, analiza diferentes perfiles para liderar el nuevo proyecto del equipo, en un contexto donde la continuidad de Arbeloa depende de los resultados en la actual edición de la Champions League. Vale recordar que Álvaro reemplazó de manera interina a Xabi Alonso y es continuamente evaluado.

De acuerdo con información publicada por ESPN, Pochettino figura entre los entrenadores mejor valorados por la cúpula directiva del club blanco, especialmente por su experiencia previa al frente de equipos como Tottenham Hotspur, París Saint-Germain y Chelsea. Actualmente, el argentino dirige a la selección de Estados Unidos, cargo que ocupa hasta el final del Mundial 2026.

La etapa de Álvaro Arbeloa al frente del primer equipo no ha alcanzado las expectativas iniciales tras su ascenso desde el Real Madrid Castilla. El equipo se encuentra en la segunda posición de LaLiga con 63 puntos tras 27 jornadas, a cuatro unidades del líder, el FC Barcelona, tras registrar 20 victorias, tres empates y cuatro derrotas.

El perfil de Pochettino resulta atractivo para la dirigencia madridista por varias razones. Su historial en el fútbol europeo incluye la conducción de plantillas con futbolistas de alto perfil, como ocurrió en el París Saint-Germain, donde coincidió con Kylian Mbappé, una de las figuras actuales del club madrileño. Además, su experiencia en la Liga española durante su etapa en el Espanyol aporta un conocimiento del entorno competitivo local.

Mauricio Pochettino dirige actualmente a la Selección de Estados Unidos y contrato culminará tras la finalización del Mundial, el próximo 31 de julio (Scott Coleman-Imagn Images)

La relación entre Pochettino y Mbappé podría facilitar la adaptación del vestuario a un nuevo ciclo, aspecto que la dirigencia considera relevante para recuperar la hegemonía nacional e internacional. La misma fuente indica que el contrato de Pochettino con la selección estadounidense finaliza el 31 de julio, justo después del Mundial, lo que allanaría el camino para su posible llegada a la capital española.

Mientras la dirigencia del Real Madrid explora otras alternativas, la opción de Jürgen Klopp pierde fuerza debido a que el entrenador alemán, según su representante, se muestra conforme con su actual etapa como director en el Red Bull. Aun así, el nombre de Pochettino continúa ganando terreno en las oficinas del Merengue.

El futuro de Arbeloa permanece condicionado a una actuación sobresaliente en la Champions League, mientras que la afición y el entorno del club aguardan por una decisión que podría marcar el inicio de una nueva etapa en el banquillo merengue. La directiva considera clave tanto la gestión de estrellas como la capacidad de afrontar grandes retos deportivos, atributos que los medios consultados atribuyen a Pochettino.