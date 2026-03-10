La respuesta de Alpine ante los rumores sobre el interés del jefe de Mercedes en comprar parte de la escudería

Toto Wolff y Flavio Briatore se conocen desde hace mucho tiempo. Afirman que el empresario austríaco está interesado en el 24 % de las acciones de Otro Capital

Alpine respondió a la información sobre el interés del jefe de Mercedes, Toto Wolff, de adquirir una participación minoritaria del equipo francés de Fórmula 1 donde corre el argentino Franco Colapinto, y cuya mayor parte de las acciones pertenece al Grupo Renault.

A través de declaraciones a GPblog, el team de Enstone aclaró que “el equipo recibe regularmente consultas y contactos de múltiples partes y posibles inversores” y agregó que “no hacemos comentarios sobre nombres o personas específicas. Las conversaciones no son competencia del equipo, sino entre las partes interesadas”.

Además, la fuente consultada agregó que “el objetivo principal del equipo es la tarea inmediata: el inicio de la temporada de las carreras y una recuperación sostenida del rendimiento en pista”.

Tras la participación de Alpine en el Gran Premio de Australia, donde Pierre Gasly sumó un punto tras terminar décimo, el equipo mantiene como prioridad el inicio de la temporada y la mejora sostenida del rendimiento en pista luego del resultado de 22 unidades y la última posición en la tabla de Constructores durante la campaña de 2025.

Christian Horner también está interesado en adquirir las acciones de Alpine (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

Cabe recordar que, desde esta temporada, Mercedes provee a Alpine de los motores, la transmisión y suspensión. Por lo tanto, la casa alemana se mantiene informada debido a su condición de socio estratégico del equipo.

Mientras, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore confirmó la intención de la firma de capital privado Otro Capital de vender el 24% de sus acciones. A pesar del posible interés de Wolff y del ex jefe de Red Bull, Christian Horner, Renault continúa como propietario mayoritario del 76% de su escudería de F1. Desde el propio team galo dejaron en claro que cualquier tipo de negociaciones estará a cargo de los responsables del Grupo Renault y no del propio Briatore.

En el tramo final de las negociaciones, la valoración de la participación que Otro Capital mantiene en Alpine ronda los 1.800 y 2.000 millones de euros, lo que sitúa el importe estimado del paquete accionario en casi 520 millones de la moneda europea.

Entre los inversores de renombre de Otro Capital, el grupo que podría desprenderse de su participación en Alpine, figuran personalidades como Anthony Joshua, Rory McIlroy y Trent Alexander-Arnold. Hasta el momento, Otro Capital declinó comentar sobre la posible oferta de Mercedes.

Franco Colapinto en acción sobre el Alpine A526. El equipo francés busca recuperarse más allá de las negociaciones sobre una posible venta de su parte minoritaria de las acciones (Photo by Paul Crock / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE)

La eventual entrada de Mercedes como accionista minoritario de Alpine multiplicaría las sinergias técnicas y deportivas entre ambas escuderías. Actualmente, el fabricante alemán ya suministra la unidad de potencia, la caja de cambios y la suspensión al equipo francés, en un acuerdo que se extenderá, al menos, hasta finales de 2030. Para los equipos rivales, la posibilidad de que dos escuderías compartan propiedad directa e intereses estratégicos supone un desafío al principio de equidad deportiva, señaló The Telegraph.

En caso de que Mercedes avance con la adquisición, cualquier escenario que contemple a Horner al frente de Alpine quedaría descartado. De hecho, el propio medio inglés sostiene que Wolff utilizaría el acuerdo de suministro de motores como elemento de presión para bloquear cualquier intento de Horner de negociar con el Grupo Renault.

Esta movida estratégica de Wolff y Mercedes se produce en medio de la intención de Horner, despedido de Red Bull durante el verano europeo pasado tras dos décadas en el cargo, de regresar a la Fórmula 1. El británico, de 52 años, confirmó el mes pasado que siente tener “asuntos pendientes” con el deporte, pero matizó que solo contemplaría una vuelta en calidad de socio, no como directivo contratado.