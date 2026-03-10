La insólita definición con la raqueta al revés de Alexander Bublik en su eliminación de Indian Wells

La tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells ofreció uno de los momentos más insólitos de la temporada. Alexander Bublik, actual número 10 del mundo, protagonizó una jugada que sorprendió al público y a su rival, Rinky Hijikata, al ejecutar y ganar un punto golpeando la pelota con el mango de la raqueta. Sin embargo, el partido, que acabó con la victoria del australiano por 7-6 (3), 6-7 (3) y 3-6, quedó definido tanto por la inesperada maniobra del kazajo como por la reacción anímica que condicionó el desarrollo del encuentro.

La acción se produjo en el tercer game del set definitivo, cuando Bublik avanzó a la red y, en una secuencia atípica, sujetó la raqueta por el aro y devolvió el golpe de su rival usando el mango. El público estalló en asombro ante la maniobra, que sumó un nuevo capítulo a la serie de extravagancias y gestos de frustración que suelen acompañar la carrera del tenista nacido en Gatchina.

El partido tenía condimentos de alto voltaje desde el inicio. Hijikata, ubicado en el puesto 117 del ranking mundial y proveniente de la qualy, había llegado a la instancia tras superar a los italianos Francesco Maestrelli (114°) y Luciano Darderi (21°). La importancia del encuentro para ambos jugadores era evidente: el australiano buscaba su primera victoria ante un top 10, mientras que Bublik procuraba sostener el impulso que lo llevó a consagrarse en el ATP 250 de Hong Kong en el arranque de la temporada.

El desarrollo fue cambiante y lleno de tensión. El primer set quedó en manos de Bublik tras un tie-break ajustado. La paridad se mantuvo en el segundo parcial, donde Hijikata logró igualar el marcador también en un desempate. Al cierre del segundo set, una serie de errores no forzados y la efectividad del australiano en la red desataron la furia del kazajo, quien estrelló su raqueta contra el piso en repetidas ocasiones. Esta explosión emocional anticipó la tensión que dominaría la última manga.

En ese contexto, el punto que Bublik ganó usando el mango de la raqueta se convirtió en el símbolo de un partido donde el espectáculo y la frustración se dieron la mano. El propio Hijikata quedó inmóvil tras la jugada, mientras el público celebraba la osadía del kazajo. La escena reflejó la dualidad que acompaña a Bublik: la capacidad para sorprender con destellos de genialidad y la tendencia a perder el control en momentos decisivos.

El resultado final significó un hito para Rinky Hijikata. El jugador nacido en Sídney, que había caído ante Bublik doce meses atrás en el Challenger de Phoenix, logró revertir el antecedente y concretó el mejor triunfo de su carrera. El australiano, de 25 años, necesitó dos horas y 38 minutos para sellar el marcador, sumando su segundo éxito consecutivo ante un rival del Top 25 tras eliminar a Luciano Darderi por 4-6, 6-2 y 6-4 en la ronda previa.

La actuación de Hijikata lo proyecta al puesto 95 del ranking en vivo, garantizándole el regreso al Top 100 por primera vez desde agosto de 2025. El triunfo cobra relevancia adicional por el contexto: el australiano había ingresado al cuadro principal tras superar la clasificación y se medirá en octavos de final con el británico Cameron Norrie, campeón de Indian Wells en 2021 y verdugo del número uno australiano, Alex de Miñaur.

Para Bublik, la derrota representa un retroceso en un año que había comenzado con señales de madurez y resultados positivos. Tras la caída, el kazajo se enfocará en el Masters 1000 de Miami, donde solo defiende puntos por alcanzar la segunda ronda, en busca de retomar el rumbo y dejar atrás los episodios de descontrol que se repitieron en Indian Wells.