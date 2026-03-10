Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Tiara Lemos, jugadora de Colón de 16 años

El dolor invadió al fútbol santafesino por el fallecimiento de Tiara Lemos (X)

La comunidad del fútbol argentino fue sacudida por una noticia que dejó un vacío imposible de llenar: Tiara Lemos, jugadora de 16 años del plantel femenino de Colón, falleció dejando un profundo dolor entre quienes compartieron con ella la cancha y la vida cotidiana. La confirmación oficial llegó a través de un comunicado del club, que expresó su pesar a través de las redes sociales.

“El Club Atlético Colón, a través de su Departamento de Fútbol Femenino, lamenta profundamente el fallecimiento de Tiara Lemos, jugadora de nuestra institución. El club acompaña a sus familiares, compañeras y seres queridos en este difícil y doloroso momento”, reconoció la institución respecto a la magnitud de la pérdida sufrida por todo el entorno sabalero.

Colón expresó sus condolencias por la muerte de la joven futbolista (@ColonOficial)

La noticia caló especialmente hondo entre el grupo de jugadoras que compartieron cada entrenamiento y partido junto a Tiara. El impacto de su partida se reflejó en los mensajes que comenzaron a circular, no solo desde Colón sino también desde otros rincones del fútbol local. Unión, el clásico rival, no dudó en sumar su voz de solidaridad. A través de sus canales oficiales, manifestó: “El Club Atlético Unión expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Tiara Lemos, jugadora de Colón de Santa Fe. Acompañamos a su familia y compañeras en este difícil momento”.

La muerte de Tiara Lemos movilizó a toda la comunidad deportiva de la ciudad. Jugadoras, entrenadores y referentes de diversas instituciones santafesinas enviaron mensajes de apoyo, buscando abrazar a su entorno más cercano y a las compañeras de equipo en este trance tan doloroso. El fútbol femenino local sufrió un golpe que sobrepasa lo deportivo: la pérdida de una joven que apenas comenzaba a construir su camino.

El mensaje de apoyo de Unión (@clubaunion)

En una ciudad donde los colores dividen pasiones, la noticia del fallecimiento de Tiara logró unir a todos en el mismo sentimiento de tristeza. Las muestras de afecto y los mensajes de aliento inundaron las redes, en un intento de ofrecer algo de consuelo ante la ausencia tan temprana de una integrante querida por su entorno.

En medio de la tristeza, las palabras de despedida de su novia Juana Álvarez reflejaron el sentimiento de pérdida que traspasa a sus seres queridos: “Espero que ahora te encuentres tranquila, mi amor. Me duele en el alma y en lo más profundo de mi ser no poder seguir compartiendo mi vida con vos. Nunca jamás en la vida te voy a olvidar, amor mío, y se me hace un nudo en el pecho cada vez que intento calmarme y dejar de pensar en lo que pasó. Si pudiera elegir sin cambios drásticos mi destino, sin duda me iría mil veces con vos sin importar nada. Te amo con todo lo que quedó de mí, amor mío”.

La dolorosa despedida de la novia de Tiara (Instagram: @juanaalvareezz_)

Ana Valdez, una de sus compañeras en el plantel del Sabalero, también apeló a las redes para expresarse: “Te voy a extrañar tanto mi loca linda, no sabés lo que me duele saber que ya no estás entre nosotros y espero hayas encontrado mucha paz. Te vamos a recordar con tus chistes horribles y tu sonrisa hermosa, gordita. Eras luz en la vida de todo el que te conociera, eras lo más lindo que alguien podía encontrar”.

El adiós a Tiara Lemos conmovió a todo el fútbol femenino (Instagram: @juanaalvareezz_)