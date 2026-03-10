Con la camiseta más grande del mundo y frente a una multitud, San Lorenzo presentó su nueva indumentaria: el hit contra Boca Juniors

El elenco de Boedo mostró ante una multitud de hinchas los nuevos modelos que acompañarán al club en 2026

La tradicional esquina de San Juan y Boedo se convirtió en el epicentro azulgrana con la presentación de la nueva camiseta de San Lorenzo para la temporada 2026, un evento que reunió a miles de simpatizantes, figuras del plantel profesional y referentes históricos del club. El despliegue de la camiseta más grande del mundo, de más de 50 metros, funcionó como marco para mostrar el nuevo diseño, que rinde homenaje al barrio y apuesta a reforzar el sentido de pertenencia.

La convocatoria fue masiva y cortó el tránsito en la intersección más emblemática de Boedo, donde una grúa desplegó la réplica gigante del manto sagrado. El acto, organizado por la empresa Atomik, incluyó la presencia de una banda de tango en vivo y la participación activa de los planteles masculino y femenino, con futbolistas como Ezequiel Cerutti, Gastón Hernández, Alexis Cuello y Nicolás Tripichio. Entre los presentes estuvieron también el entrenador Damián Ayude y glorias azulgranas como Esteban González. El presidente transitorio, Sergio Constantino, acompañó la jornada.

Con una camiseta gigante de 25 metros, así fue la presentación de la nueva indumentaria de San Lorenzo (@MarceCulotta)

La nueva indumentaria incorpora detalles de fileteado porteño, el estilo artístico tradicional del sur de la Ciudad de Buenos Aires, y se presenta bajo el lema “Boedo se lleva puesto”. El uniforme acompañará a San Lorenzo en el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, cuyo sorteo se realizará la próxima semana.

La presentación se realizó a pocos días del clásico ante Boca Juniors en La Bombonera, lo que generó un fuerte clima futbolero entre los hinchas, que coparon la esquina de San Juan y Boedo. Los cánticos no se hicieron esperar: “Ponga huevo, huevo San Lorenzo. Ponga huevo, huevo sin cesar. Contra Boca cueste lo que cueste, contra Boca tenemos que ganar”.

El impacto visual de la camiseta gigante, de 25 metros por 15, fue uno de los momentos más destacados de la noche. La pieza sorprendió a propios y extraños, y se transformó en uno de los principales atractivos del evento, que contó con un escenario central y la exhibición de toda la nueva colección de indumentaria.

En ese contexto, el entrenador del primer equipo, Damián Ayude, brindó declaraciones sobre el inminente cruce con Boca Juniors por la fecha 10 del Torneo Apertura, este miércoles desde las 19:45. El DT anticipó que su equipo buscará imponer condiciones en La Bombonera: “Es un rival de mucha jerarquía, tenemos que hacer nuestro trabajo. Con Lanús tuvieron un gran partido, convirtieron, encontraron funcionamiento y volvieron piezas importantes”. Ayude sostuvo además que la clave estará en el mediocampo y en la presión sobre los futbolistas del equipo rival: “Sabemos lo que significa Paredes y Delgado, el inicio de su juego empieza ahí y vamos a tratar de que no arranquen. Es difícil y vamos a hacer lo posible”.

Ayude resaltó el buen presente de algunos juveniles en el equipo xeneize y subrayó: “Es un jugador desequilibrante (por Tomás Aranda), puede jugar de enganche... Úbeda lo tiró a un costado pero se acerca a jugar. Es un gran futbolista, pero obviamente vamos a tratar de tenerlo controlado y anularlo”. Sobre el arbitraje, el técnico declaró: “Para no esquivar la pregunta, siempre son muy respetuosos con el trabajo de la gente y todo lo que nos rodea... Yo confío mucho en el trabajo, en hacerlo bien, en que todos se exijan desde su lado. Nosotros nos exigimos mucho, los futbolistas también, los árbitros también”.

El DT no ocultó su expectativa para el clásico y dejó en claro la exigencia interna: “Siempre queremos golpear la mesa. Sabemos la importancia de estos partidos para nuestra gente, para nosotros mismos. Después es importante ganar siempre, la exigencia de nuestro club es gigante. Nadie más que los futbolistas y yo quiere ganar este partido”, afirmó Ayude en diálogo con ESPN.

La nueva camiseta de San Lorenzo debutará oficialmente en el estadio Pedro Bidegain el lunes 16 de marzo ante Defensa y Justicia, por la fecha 11 del Torneo Apertura. Mientras tanto, el club y sus hinchas continúan palpitando tanto el estreno del uniforme como el clásico en La Bombonera, con la expectativa de que esta nueva piel acompañe una campaña exitosa en el plano local e internacional.