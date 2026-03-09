Sentencia millonaria contra Racing por el crimen de Nicolás Pacheco Gómez: cuánto deberá pagar el club

La pileta de de la sede de Villa del Parque de la Academia

El 24 de enero de 2013, Nicolás Pacheco Gómez fue encontrado sin vida en la sede social Villa del Parque de Racing Club de Avellaneda. La noticia se quiso presentar en un primer momento como un accidente. Nicolás participaba de un asado con miembros de La Guardia Imperial y supuestamente había decidido tirarse a la pileta después de consumir alcohol y no había medido la distancia entre el borde y la piscina, fracturándose el cráneo cuando se arrojó. Pero, apenas comenzó la investigación, la historia varió en 180 grados y, tras una paciente instrucción judicial, se comprobó que había sido asesinado por los barras y había sido arrojado a la pileta como coartada .

Así, el 6 de diciembre de 2016 el Tribunal Oral en lo Criminal N°23 condenó a Enrique Armando Rulet, Juan Carlos Ezequiel Rodríguez y Aníbal Horacio Domínguez Butler a la pena de doce años de prisión por ser coautores del homicidio simple de Nicolás Ezequiel Pacheco Gómez. El 7 de noviembre de 2019 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó los recursos de casación y tiempo más tarde llegó la confirmación de la Corte Suprema.

Con el tema penal resuelto, faltaba saber qué ocurriría con la demanda civil que la familia Pacheco Gómez había realizado contra los condenados por el crimen, pero también contra Racing. Y, en un contundente fallo firmado por el juez Jorge Ignacio Sobrino Reig, a cargo del juzgado civil número 1, se condenó al club de Avellaneda a pagar 200 millones de pesos a los padres y el hermano de Nicolás y otros 150 para todos los abogados, peritos y forenses que participaron en la etapa de instrucción y juicio oral. Y sumado a eso, los intereses desde el momento del hecho, por lo que la cifra es impactante: Racing deberá pagar alrededor de 550 millones de pesos por aquel crimen.

Si bien la demanda es solidaria con los tres condenados, éstos están declarándose insolventes y SMG compañía de seguros, que era la empresa aseguradora que tenía la Academia por entonces, avisó que la póliza en aquel momento era por apenas 500.000 pesos así que, aunque se actualice por inflación, el grueso del dinero deberá ser provisto por la institución, que ante semejante panorama apeló la decisión a la Cámara Civil de la Nación que aún no sorteó la Sala que deberá confirmar o rechazar una sentencia que además de ser millonaria pone en foco la responsabilidad civil de los clubes ante el accionar lesivo de sus barras.

El juicio tuvo varias instancias y siempre Racing intentó desligar su carga en los hechos. De hecho, durante el proceso adujo no tener nada que ver con la organización del asado de la barra que terminó en el crimen y que siempre tomó en todo momento medidas de seguridad generales en la sede y que no corresponde achacarle responsabilidad civil por el hecho de terceros ajenos por los cuales no debe responder. Pero el juez dinamitó este argumento en su sentencia: “Si dentro de un establecimiento tres personas pueden matar a golpes a otra, luego durante varias horas pueden preparar la coartada, dirigirse a la zona de pileta y desde arriba arrojar el cuerpo para hacerlo pasar por un ahogamiento, sin que nadie del club advierta nada hasta que uno de los asesinos despertó a una persona que dormía en el club por ser el director de la murga, es demostrativo de que Racing no atendía el deber de seguridad, sino que dejaba sus instalaciones libradas al arbitrio de los eventuales asistentes, o al menos esa lamentable noche fue así”, se lee en el fallo al que accedió Infobae.

Y como si fuera poco, continúa: “No hubo control acerca del ingreso y egreso de personas -ni quienes lo hacían ni en qué horario, incluso reingresando durante la madrugada-, no se respetó el horario de cierre del club y se permitió la permanencia de asistentes más allá del horario previsto, y -aún peor- por vías de hecho consintió que personas ajenas residan en el club y -entre ellos- uno de los asesinos. Si tan solo se hubieran cumplido esas reglas que son elementales en cualquier club, el asesinato de Nicolás Ezequiel se hubiera evitado, lo que impide argüir útilmente el caso fortuito como eximente de responsabilidad”.

Después de la argumentación, el magistrado Sobrino Reig empieza a desglosar los ítems indemnizatorios. Y ahí calcula daños psicológicos, lucro cesante, y consecuencias no patrimoniales para fijar un total de 199.720.000 pesos más los intereses del 8 por ciento anual retroactivos hasta su liquidación. Y fija costas por otros 155 millones para todos los participantes del proceso desde la instrucción hasta la condena. Así se llega a 355 pero sumando los intereses la cifra supera según estimaciones de los propios actuantes a más de 550 millones.

Racing se apuró en hacer la apelación y confía en que la Cámara revierta el fallo o modere los montos establecidos en la sentencia, aunque ésta aún no fue elevada a la instancia superior, porque la Justicia continúa en proceso de notificación de lo resuelto a los condenados que están detenidos. Un último ítem es una nota de color pero no deja de ser curiosa: el abogado de la familia Pacheco Gómez es Luis Fernando Charró, el mismo letrado que defiende a Claudio Fabián “Chiqui” Tapia en la causa por presunta retención indebida de impuestos, por las cuales el presidente de la AFA fue citado a indagatoria para el próximo jueves. Porque el planeta es amplio, pero el mundo del fútbol siempre, pero siempre, es circular.