Paola Suárez oficializó su primera lista como capitana Argentina en Billie Jean King Cup

Paola Suárez, capitana de la Selección Argentina de Tenis Femenino de Billie Jean King Cup, confirmó el equipo para disputar el Grupo Américas I

Paola Suárez, recientemente designada como capitana de la Selección Argentina de Tenis Femenino YPF, anunció su primera lista de convocadas para disputar el Grupo Américas I de la Billie Jean King Cup. La competencia se jugará en Ibagué, Colombia, del 8 al 11 de abril. Las elegidas para representar al país serán Julia Riera, Luisina Giovannini, Martina Capurro Taborda, Nicole Fossa Huergo y Carla Markus, quienes intentarán conseguir el pasaje a los Play-offs de 2026.

Dentro del plantel se mantienen Riera y Giovannini, habituales en las convocatorias recientes, mientras que Capurro Taborda regresa al seleccionado luego de un año de ausencia. Además, la lista presenta dos caras nuevas: Fossa Huergo y Markus, quienes tendrán su primera experiencia en la competencia representando a la Argentina.

El caso de Nicole Fossa Huergo es particular. Nacida en Italia hace 30 años, es hija de padres rosarinos y durante gran parte de su carrera compitió bajo bandera italiana. Sin embargo, el año pasado optó por representar al país de su familia. Actualmente ocupa el puesto 104 del ranking de dobles, lo que la convierte en la mejor argentina de la especialidad. Ya tuvo participaciones en equipos nacionales, como en la United Cup disputada en Australia a comienzos de temporada. También fue campeona de los Interclubes de la Asociación Argentina de Tenis con Ferro Carril Oeste, compartiendo equipo con Giovannini. En cuanto a su actualidad en el circuito, viene de conquistar el título de dobles en el WTA 125 de Antalya junto a la francesa Estelle Cascino.

Otra de las novedades es Carla Markus, de 19 años, quien será la integrante más joven del equipo. Ubicada en el puesto 479 del ranking, es hija del extenista argentino Gabriel Markus, que llegó a ocupar el puesto 36 del mundo en 1992. La zurda atraviesa un proceso de crecimiento en su carrera y tuvo un buen cierre de temporada pasada. Justamente en Ibagué firmó uno de sus mejores resultados al alcanzar las semifinales del W50, tras derrotar en cuartos a la colombiana Yuliana Lizarazo. Más tarde sumó sus primeras experiencias en torneos WTA 125 y logró superar las clasificaciones tanto en Cali como en Tucumán, donde además avanzó a segunda ronda tras vencer a la brasileña Laura Pigossi.

Julia Riera, actualmente 192 del ranking, es una de las piezas más consolidadas del equipo. La jugadora de Pergamino, de 23 años, acumula experiencia en la Billie Jean King Cup con ocho convocatorias desde su debut en 2022. Su rendimiento en singles ha sido destacado, con 17 victorias y apenas dos derrotas. En la última serie disputada en Córdoba fue una de las figuras del equipo al imponerse con autoridad ante la eslovaca Viktoria Hruncakova y la suiza Suzan Bandecchi. En el circuito profesional también dejó su huella: llegó a ubicarse entre las 100 mejores del mundo y participó en los cuadros principales de tres torneos de Grand Slam, incluidos Roland Garros, Australian Open y Wimbledon.

Por su parte, Luisina Giovannini, ubicada en el puesto 227, será la segunda mejor singlista del equipo según el ranking. La cordobesa de Coronel Moldes, de 19 años, viene construyendo su carrera con buenos resultados en el circuito ITF. En el World Tennis Tour suma diez títulos, cinco de ellos obtenidos durante 2025. Este año también tuvo su primera experiencia en un Grand Slam al disputar la clasificación del Abierto de Australia. Además, ganó el W35 de Antalya el mes pasado y llegó a otra final del mismo nivel. En la Billie Jean King Cup ya cuenta con tres convocatorias previas y siempre jugó en dobles, con un balance de cuatro triunfos y dos derrotas.

Finalmente, Martina Capurro Taborda vuelve al equipo tras doce meses sin participar. La zurda nacida en Avellaneda en 1998 ya formó parte de las series disputadas entre 2023 y 2024 y registra un saldo favorable de seis victorias y dos caídas en singles. Durante 2024 alcanzó el mejor ranking de su carrera (149°) impulsada por una serie de grandes actuaciones que incluyeron cinco títulos ITF casi consecutivos. Luego de un período irregular, logró recuperar su nivel hacia el final de 2025, temporada en la que sumó cuatro trofeos más, entre ellos el W35 de Neuquén en noviembre, el más importante de esa racha.

El formato de competencia

En el Parque de Raquetas de Ibagué dirán presente 8 selecciones del continente americano divididas en dos zonas, cuyas se determinaron por sorteo de acuerdo al ranking mundial. Argentina (24°) será parte de la Zona A junto a Brasil (20°), Chile (29°) y Perú (39°). Mientras que la Zona B tendrá a México (22°), Colombia (25°), Venezuela (37°) y Ecuador (49°).

Los dos primeros de cada zona jugarán un cruce interzonal (1A Vs. 2B y 2A Vs. 1B) en busca del ascenso a la siguiente instancia, los Play-offs, a disputarse en noviembre. En tanto, el 3° y 4° se jugarán la permanencia para no bajar al Grupo Américas II.