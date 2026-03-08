“Sabía que mi destino era el Milan”: la confesión de Rafael Leão sobre el llamado que le cambió la vida

El portugués recordó su infancia en un barrio humilde de Lisboa y el papel fundamental de la familia y los amigos en su carrera (REUTERS/Daniele Mascolo)

Con Rafael Leão, AC Milan, Paolo Maldini y Zlatan Ibrahimović como figuras centrales del vestuario rossonero, el delantero portugués reveló en una conversación con el canal deportivo CBS Sports Golazo de YouTube cómo fue crecer y abrirse camino en la élite del fútbol europeo.

Desde la llamada de Maldini que definió su destino en San Siro hasta la convivencia diaria con Ibrahimović, Leão relató las presiones, anécdotas y aprendizajes que dieron forma a su experiencia personal en uno de los clubes más exigentes del continente.

El delantero señaló que la llamada de Maldini fue central para su llegada y que compartir el vestuario con Ibrahimović aceleró su maduración profesional y personal. Para alcanzar la regularidad que demanda un club histórico, debió mantener su esencia, apoyarse en su familia y conservar su vínculo con la música.

Rafael Leão destacó la influencia de Zlatan Ibrahimović en su crecimiento profesional en el vestuario del AC Milan (REUTERS/Daniele Mascolo)

Criado a 20 minutos de Lisboa, Leão recordó una infancia alejada de lujos. “Es un lugar con pocas oportunidades, pero mucho talento”, comentó.

Desde los siete u ocho años, jugaba en el parque hasta las ocho de la noche antes de pasar por clubes como Amora, Benfica y Sporting. “Los amigos de mi barrio siguen conmigo; todavía tengo dos que viven en mi casa. Siempre me dijeron: ‘Rafa, este es el camino para ser alguien’”.

El primer desencanto llegó cuando Benfica, el club preferido de su familia, dejó de recogerlo para los entrenamientos, lo que finalmente lo condujo al Sporting. “No sé por qué dejaron de ir por mí. Mi familia y yo éramos hinchas del Benfica, pero la vida me llevó a su mayor rival”, afirmó Leão. Si bien se le comparó con Cristiano Ronaldo, lo vivió como un aliciente: “No era presión, era algo que me impulsaba para intentar llegar lejos”.

La llamada de Maldini y el salto al Milan

El delantero del AC Milan relata cómo la llamada de Paolo Maldini fue clave para su llegada al histórico club italiano (REUTERS/Action Images/Craig Brough)

El punto de inflexión en su carrera llegó tras un año destacado cuando el director deportivo Luis Campos le informó que el AC Milan tenía interés en ficharlo. “Estaba en el hotel y me dijeron: ‘Alguien de Milán quiere hablar contigo’. Me llamó Maldini por FaceTime”, relató Leão.

“Me preguntó cómo estaba, me dijo que me venían observando y que querían que me uniera a la familia del Milan”. El delantero firmó el contrato de inmediato. “Sabía que mi destino era el Milan”, sentenció.

Sobrevivir a la presión y los gritos de Ibrahimović en el AC Milan

Ya en San Siro, convivir con Zlatan Ibrahimović implicó una nueva escuela de disciplina. “Es exigente, demasiado a veces”, señaló Leão. Recordó una práctica en la que los jóvenes de la cantera perdieron un partido: “No volvieron más”.

Para Leão, ese rigor específico le permitió elevar su nivel y ser constante bajo presión: “Si te hablan, es porque les importas y creen que puedes aportar. Es mucha presión, pero es parte del amor y la intensidad en el Milan”.

Leão revela que la disciplina y exigencia de Ibrahimović impulsaron su maduración y adaptación a la presión de San Siro (REUTERS/Daniele Mascolo)

La relación con Ibrahimović fue más allá del plano profesional: “Seguimos en contacto. Me pregunta por mi familia cuando nos vemos. Pasamos tres o cuatro años juntos y es alguien que realmente me ayudó. Quiero que siga en mi vida, dentro y fuera del campo”, afirmó Leão.

Adaptarse y crecer bajo la lupa de San Siro

Vestir la camiseta del AC Milan implicó estar siempre bajo escrutinio. “Cuando juegas para el Milan, la presión es siempre alta. Los hinchas piden el 100% y solo piensan en ganar”, afirmó el delantero.

Admitió que el primer año fue desafiante: “No fue sencillo para mí ni para mi familia. Era una liga difícil y todo era nuevo. Ahora me alegra ser parte importante del equipo y sentir el apoyo de la afición”.

La camiseta del AC Milan exige rendimiento constante, según Leão, quien destaca el permanente escrutinio de la afición rossonera (REUTERS/Daniele Mascolo)

Leão explicó el cambio de posición que enfrentó recientemente: “Antes jugaba de extremo, pero el entrenador ahora me pide ser delantero centro. Estoy preparado; mientras más goles marque, más cerca estaré de los mejores”.

Aunque la exigencia es máxima, se mantuvo fiel a su estilo: “No puedo cambiar mi manera de ser; juego con una sonrisa porque es mi forma de vivir el fútbol. Si lo cambiara, dejaría de ser Rafael Leão”.

También detectó una presión particular en partidos como el derbi: “La semana del derbi es muy intensa. Mejor quedarse en casa porque cada jugada cuenta como si fuera la última”.

Familia, música e identidad de Rafael Leão

La familia y la música forman la identidad diaria de Rafael Leão, quien encuentra en ellas equilibrio personal fuera del fútbol (REUTERS/Daniele Mascolo)

Más allá de los goles, Rafael Leão afirmó que su familia y la música conforman su identidad diaria. Su padre, aficionado de la música, compuso una canción para el cumpleaños de Cristiano Ronaldo: “Me la mandó por WhatsApp y me sorprendió mucho”, confesó Leão. “Incluso mi tío fue DJ, en casa siempre estamos rodeados de música”, añadió.

“Todo lo que hago fuera del campo, como la música, es parte de quien soy. Al terminar el entrenamiento, vuelvo a ser simplemente Rafael, una persona normal. Muchos piensan que uno debe centrarse solo en el fútbol, pero también debo vivir y cuidar otros aspectos de mi vida”, indicó el delantero.

Su faceta como padre fue central: “Todo lo hago por mis hijos. Quiero darles una vida y una educación que no tuve de pequeño”. Aunque reconoció que aún son pequeños para el fútbol, tuvo claro que no los iba a forzar: “Solo quiero darles las mejores oportunidades”.

Leão afirma que la presión en la élite se compensa gracias al apoyo familiar, el entorno musical y su autenticidad dentro y fuera del campo (REUTERS/Matteo Ciambelli)

Al cierre de su charla, Leão resaltó que la presión propia de la élite se compensó con el apoyo de su familia y su entorno, así como con su vínculo con la música y la autenticidad. Para él, contar con figuras como Zlatan Ibrahimović garantizó que, cuando lo necesitara, tendría un referente en quien confiar, tanto en el campo como fuera de él.