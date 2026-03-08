Jugó con Messi, Neymar y Mbappé y comparó ese PSG con el que ganó la Champions: “No te puedes dar el lujo de tener tres que no corran”

Vitinha habló de los futbolistas durante su etapa en PSG (Reuters)

El centrocampista portugués Vitinha ofreció una visión directa sobre el paso de Lionel Messi, Neymar Jr. y Kylian Mbappé por el París Saint-Germain (PSG), y destacó que “no te puedes dar el lujo de tener uno, dos o tres que no corran”. El futbolista, en declaraciones recogidas por el medio portugués Canal 11 y reproducidas por L’Équipe, explicó que haber compartido vestuario con ese tridente fue un privilegio, aunque admitió que su coexistencia no siempre favoreció al funcionamiento colectivo del club parisino.

Desde su llegada al PSG, Vitinha se consolidó como uno de los pilares del mediocampo. En la entrevista, reconoció el talento excepcional de los tres excompañeros, a quienes calificó como “los mejores del mundo de todos los tiempos”. El portugués enfatizó que, más allá de la admiración individual, la estructura del equipo requería de un mayor compromiso defensivo por parte de todas las figuras.

“Fue un privilegio haber compartido vestuario, campo con ellos, haber aprendido cosas. Realmente son jugadores aparte, son extraterrestres, son estrellas, perciben cosas que nosotros no percibimos”, afirmó de igual manera el futbolista en el programa Soltinhos pelo Mundo de Canal 11.

PSG junto a tres de los mejores jugadores del mundo (Reuters)

Durante la conversación, Vitinha profundizó sobre la complejidad de construir un equipo competitivo en el fútbol actual a pesar de tener a 3 de los mejores jugadores del mundo en el plantel. “Eso no significa que siempre sea lo mejor para el equipo. Y eso es lo que terminó sucediendo. Especialmente con tres de ellos haciendo eso, creo que se vuelve difícil. El fútbol actual es cada vez más competitivo. Cualquier equipo que lucha por el descenso sabe organizarse, sabe cómo complicarle la vida al rival. Y eso hace que sea muy difícil en el fútbol actual que uno, dos o tres jugadores no corran, que no ayuden en defensa”, describió el jugador.

El internacional portugués de 26 años subrayó el contraste entre aquel PSG y el actual que finalmente consiguió la tan ansiada Champions League. En este destacó la mentalidad de grupo sobre las individualidades. “Ves a los extremos corriendo tras el lateral cuando atacan. Ves al delantero Dembélé y a Goncalo Ramos subiendo a defender en nuestra área y siendo los primeros en presionar arriba”, señaló, resaltando el esfuerzo defensivo colectivo como uno de los principales cambios bajo la gestión del entrenador Luis Enrique.

A lo largo de la entrevista, el centrocampista insistió en la importancia de la solidaridad táctica en el PSG. En este sentido, remarcó que la diferencia respecto a otros equipos reside en la voluntad de todos los jugadores para presionar y recuperar el balón, incluso desde posiciones ofensivas.

PSG finalmente cumplió su objetivo de ganar la Champions League en la temporada 2024-25

El futbolista también abordó su situación personal en el club francés. Vitinha expresó sentirse plenamente integrado en París, tanto en lo profesional como en lo familiar. “Me siento muy bien aquí en el PSG. Siento que la gente de aquí me quiere mucho y que he logrado ganarme su cariño. Me encanta estar aquí, y mi familia también. Tenemos un grupo fantástico y un entrenador increíble. Sería una tontería irme”, manifestó el mediocampista.

Al ser consultado sobre los rumores de un posible traspaso al Real Madrid o a clubes de Arabia Saudí, el portugués descartó un cambio de equipo en el corto plazo. “No creo que sea lo mejor para mí ahora mismo”, respondió sobre la opción de fichar por el club español. Respecto a los equipos árabes, reconoció el atractivo económico, pero afirmó: “Me interesa más tener una gran carrera de otra manera. Ya me gano muy bien la vida aquí en Europa, en un gran club. Duplicar o triplicar esa cantidad no me haría más feliz”.

El PSG, dirigido por Luis Enrique, disputa la temporada con Vitinha como una de sus piezas clave en el mediocampo. El jugador portugués suma 37 partidos oficiales, con seis goles y diez asistencias, y tiene contrato hasta 2029 tras renovar el vínculo la temporada pasada. Actualmente, el cuadro parisino lidera la Ligue 1 con 57 puntos, a cuatro de su inmediato perseguidor el Lens, que puede recortar distancias ya que tiene un partido menos. En la Champions, los franceses disputarán octavos de final contra el Chelsea.