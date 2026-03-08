Ganó 70 kilos con una dieta de 7000 calorías diarias y se convirtió en el fisicoculturista más alto del mundo: “Antes me sentía como Goofy”

La impactante transformación del "Gigante neerlandés" (Instagram: @thedutchgiant)

La historia de Olivier Richters, el culturista más alto del mundo, impresiona tanto por sus dimensiones físicas como por su extraordinaria disciplina. Conocido internacionalmente como el “Gigante Holandés”, este neerlandés de 2,18 metros de altura ha logrado una transformación notable a través del culturismo, una dieta extraordinariamente calórica y su versatilidad en el mundo empresarial y actoral.

Olivier Richters es un atleta y actor originario de los Países Bajos que se ha convertido en el culturista profesional más alto del mundo. Nacido en 1989, enfrentó una malformación de la caja torácica que condicionó sus primeros años, antes de iniciar un proceso de transformación física que lo llevó a ganar más de 70 kilos de músculo en diez años y alcanzar entre 150 y 160 kilos de peso. Su carrera incluye la dirección ejecutiva de una firma de nutrición y papeles en grandes producciones.

Los orígenes y el desafío de su transformación física

El recorrido de Olivier Richters comenzó marcado por la presencia de pectus excavatum, una malformación de la caja torácica que desplazaba su corazón y reducía su capacidad pulmonar, lo que dificultaba actividades cotidianas y limitaba la oxigenación. A los 23 años, optó por una cirugía de alto riesgo en la que se le implantó una barra correctora temporal entre el esternón y los órganos internos.

El periodo de recuperación fue largo y muy doloroso. “En mi caso fue de los episodios más graves que se conocen... el dolor es comparable a cuando te rompes 8 costillas”, relató. Pasó cerca de dos meses en cama recibiendo fuertes analgésicos, seguido de un proceso prolongado de rehabilitación antes de regresar al entrenamiento físico.

Mide casi 2.20 metros (Instagram: @thedutchgiant)

Durante la adolescencia, Richters experimentó inseguridad y aislamiento debido a su aspecto delgado. “Me sentía como Goofy: alto, delgado, flaco, como un esqueleto andante”, supo explicar. No fue hasta 2009 cuando decidió tomar el culturismo de forma profesional, y a partir de ese momento ganó aproximadamente 70 kilos de músculo. “El primer paso fue sentirme bien con mi cuerpo en el espejo”, compartió.

La dieta y el entrenamiento del culturista más alto del mundo

Para sostener su físico, Richters mantiene una dieta extrema, consumiendo entre 6.400 y 7.000 calorías diarias distribuidas en siete comidas, según Men’s Health. Su día inicia a las 6:30 con un desayuno de ocho huevos completos en freidora de aire, 120 gramos de avena molida y 30 gramos de proteína de suero en agua, acompañado de suplementos de multivitaminas, vitamina D y creatina.

En el almuerzo, recurre a platos preparados que suman más de 1.000 calorías, reforzados con avena y proteína. Durante la tarde incluye risotto con espinacas y pollo, y dos litros de leche, agregando otras 1.300 calorías y 200 gramos de salmón. Antes de dormir, consume 500 gramos de queso Quark, un derivado lácteo similar al yogur griego, y suele despertarse por la noche para ingerir más. Considera este hábito esencial para mantener su musculatura, según indicó a Men’s Health.

El consumo de proteínas de Richters asciende a entre 450 y 500 gramos diarios, una cifra muy superior a la de atletas estándar: “Para mantener mi tamaño… tuve que consumir 7.000 calorías al día”. Además del trabajo de fuerza, los papeles en pantalla lo llevaron a realizar sesiones de acrobacias de hasta cuatro horas al día durante cuatro meses, como sucedió en la serie Reacher.

Mantiene su disciplina en la dieta y el ejercicio con el paso de los años

De empresario a figura del entretenimiento

La trayectoria de Richters abarca el sector empresarial como director ejecutivo de Muscle Meat, una compañía neerlandesa que produce cerca de 10.000 comidas diarias, según Men’s Health. El interés por la nutrición surgió de la necesidad de optimizar sus propios hábitos alimenticios para sostener el ritmo de entrenamiento profesional.

En el ámbito actoral, Richters ha participado en largometrajes como Black Widow y The King’s Man, pero su notoriedad creció con su personaje Paulie en la tercera temporada de la serie Reacher. En este proyecto trabajó junto a Alan Ritchson y Brian Tee, lo que implicó ganar cinco kilos de músculo adicionales y adaptar su preparación física a las exigencias del papel. Contó a Infobae que mantener el equilibrio entre dieta, descanso y entrenamiento fue un desafío.

Si bien su imponente físico suele situarlo en roles de villano, Richters expresó su deseo de explorar personajes más variados y cómicos. “Sé que doy villano, pero me encantaría hacer comedias… Pienso audicionar, definitivamente”, afirmó en conversación con Infobae. La autoaceptación y el aprovechamiento de sus cualidades han sido fundamentales tanto en el plano personal como profesional.

Mirando hacia adelante, Olivier Richters busca aprovechar su presencia distintiva para buscar nuevos registros interpretativos. Su objetivo es que su altura se convierta en una puerta a oportunidades más amplias, tanto en el cine como en otros campos creativos.

Tiene un millón de seguidores en Instagram (Instagram: @thedutchgiant)

Participó de la última película de Indiana Jones (REUTERS/Mike Blake)

Se destaca en la serie "Reacher"