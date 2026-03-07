Tras su extensa marginación, Lucas Blondel dejó Boca Juniors y firmó con otro club de la Liga Profesional

Lucas Blondel es el nuevo refuerzo de Huracán, proveniente de Boca Juniors (@CAHuracan)

El traspaso de Lucas Blondel a Huracán se concretó después de varios días de negociaciones y significa un refuerzo clave para el equipo de Parque Patricios. El defensor de 29 años llegó a préstamo de Boca Juniors tras aprobar la revisión médica, en un acuerdo por un año que incluye una opción de compra. Su incorporación responde a la búsqueda del club de fortalecer el lateral derecho: volverá a conformar un plantel dirigido por Diego Martínez, tal como sucedió en el Xeneize y en Tigre.

La llegada de Blondel fue posible debido a que Huracán liberó un cupo tras haber cedido a Natanael Samaniego, juvenil de las divisiones inferiores, al club 12 de Junio de Paraguay. Este movimiento permitió que el equipo pudiera avanzar rápidamente en las negociaciones. La salida reciente de Tomás Guidara a Lanús había dejado al equipo sin un jugador de referencia en el lateral derecho. Ahora, la dirigencia confía en que el ex jugador de Boca pueda ocupar ese puesto y aportar la experiencia y solidez necesaria para la defensa.

“Bienvenido, Lucas! El jugador proveniente de Boca firmó un préstamo hasta diciembre de este año, con cargo y con opción de compra. Este fin de semana se sumará a los entrenamientos con sus nuevos compañeros en La Quemita”, lo presentó el club de Parque Patricios. Blondel estará disponible para debutar el jueves 12 de marzo contra River Plate en el Estadio Tomás Adolfo Ducó en un duelo válido por la 10ª fecha.

Blondel, marginado en Boca, llega a Huracán con una inactividad de 9 meses en encuentros oficiales. Jugó por última vez ante Independiente en mayo del 2025: luego sumó dos juegos en Reserva del Xeneize, un amistoso con el primer equipo y dos duelos preparatorios con la selección de Suiza. Precisamente su deseo de cambiar de aires tiene una motivación extra: sueña jugar el Mundial para el combinado europeo que integrará el Grupo B de la Copa del Mundo 2026 con Qatar, Canadá y el ganador de un Repechaje UEFA.

El exfutbolista de Boca buscará ganarse un lugar en el equipo de Diego Martínez

El paso de Blondel por Boca Juniors estuvo marcado por altibajos. Desde que llegó en 2023, el futbolista sólo sumó 31 partidos oficiales y convirtió cuatro goles. Su participación se vio interrumpida por una lesión ligamentaria de rodilla a principios de 2024, que lo marginó de la mayor parte del año futbolístico. El último partido que disputó con la camiseta Xeneize fue en mayo de 2025, en la eliminación por cuartos de final ante Independiente. Tras la llegada de Miguel Ángel Russo a la dirección técnica, el lateral perdió protagonismo y apenas integró algunas convocatorias, por lo que permaneció la mayoría de las veces en el banco de suplentes.

Ante la falta de minutos en el primer equipo, Blondel solicitó reiteradamente jugar en la Reserva, dirigida por Mariano Herrón, quien accedió a su pedido para que el defensor pudiera mantener el ritmo de competencia. Además, el jugador sumó experiencia internacional al nacionalizarse suizo y disputar minutos con la selección de Suiza en los amistosos ante México y Estados Unidos en junio del año pasado, situación que abre la posibilidad a una eventual convocatoria para la Copa del Mundo. La periodista Morena Beltrán, pareja del futbolista, había planteado el extraño caso del lateral.

El lateral se incorporó a Huracán para sumar minutos en busca de una chance de ir al Mundial con Suiza (EFE/EPA/ANTHONY ANEX)

Actualmente, el objetivo principal de Lucas Blondel es sumar rodaje competitivo con Huracán y así ganarse un lugar entre los 26 convocados de la selección suiza para la cita mundialista. El equipo helvético tiene programados dos amistosos más en la fecha FIFA de marzo, ante Alemania y Noruega, antes de centrar sus energías en el máximo torneo, donde compartirá grupo con Canadá, Qatar y el ganador del repechaje europeo entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia y Herzegovina.

Por su parte, Boca tendrá la posibilidad de incorporar un nuevo refuerzo en la ventana habilitada hasta el 10 de marzo. La dirigencia del club aceleró las negociaciones por Alan Lescano, capitán y enganche de Argentinos Juniors, con la meta de fortalecer el mediocampo. Mientras tanto, el puesto que ocupaba Blondel quedará cubierto por Juan Barinaga y Marcelo Weigandt, en la banda derecha del equipo.

El desafío para Blondel será adaptarse rápidamente al esquema de Huracán y demostrar su nivel en cada partido, con la motivación extra de una posible presencia en la Copa del Mundo con Suiza. La expectativa en el club es que el jugador pueda recuperar la continuidad que perdió en Boca y que su aporte contribuya a los objetivos del equipo en el próximo semestre.