Tomás Etcheverry batalló ante Denis Shapovalov, pero quedó eliminado en el Masters 1000 de Indian Wells

Por la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells, los argentinos Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli quedaron eliminados tras caer frente al canadiense Denis Shapovalov y el estadounidense Brandon Nakashima, respectivamente. Para este sábado se espera la presencia de Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Solana Sierra.

Luego de conquistar el primer título de su carrera en el ATP 500 de Río, sobre polvo de ladrillo, y con la confianza que ello implica, Etcheverry (31° del ranking ATP Tour) ingresó directamente en la segunda fase por su condición de cabeza de serie. Del otro lado de la red estuvo Shapovalov (39°), zurdo y dueño de un revés a una mano que por momentos resultó intratable. Tras ceder el primer set por 3-6, el platense elevó su nivel, se mostró muy preciso y logró igualar el marcador al imponerse 6-2.

En el parcial decisivo no hubo diferencias hasta el tie-break. Ambos mostraron irregularidades con el servicio y dejaron escapar oportunidades para quebrar. Finalmente, por un margen mínimo, el desenlace quedó en manos del canadiense, que selló el triunfo por 7-6(5).

En la siguiente instancia, Shapovalov, quien llegó a ubicarse entre los diez mejores del mundo en 2020, se enfrentará al italiano Jannik Sinner (2°), que tuvo un arranque contundente en el desierto californiano al derrotar al checo Dalibor Svrcina (109°) por un doble 6-1.

Por su parte, Ugo Carabelli (67°), que en la ronda inicial había superado al estadounidense Martin Damm (129°), cayó ante Nakashima en sets corridos por 6-3 y 6-4.

La legión argentina vuelve a salir a escena en el desierto californiano en una nueva jornada del Masters 1000 de Indian Wells

Para este sábado se espera por el debut de Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, número 20 del ranking mundial y reciente campeón del Argentina Open. El argentino se presentará en el desierto californiano frente al francés Benjamin Bonzi (111°), surgido de la clasificación y vencedor en la primera ronda de su compatriota Valentin Royer (60°). El encuentro está programado para el primer turno de la cancha 5, no antes de las 16:00 (hora argentina).

En ese mismo court, en el tercer turno, Juan Manuel Cerúndolo (70°), quien tuvo un sólido estreno al dejar en el camino al neerlandés Botic Van de Zandschulp (59°), se enfrentará al francés Arthur Rinderknech (28°).

A continuación, otro de los tenistas que dirá presente en Indian Wells será el italoargentino Luciano Darderi (21°), quien en las últimas semanas se consagró campeón del ATP 250 de Santiago. El nacido en Villa Gesell, que por estos días también cuenta con el acompañamiento de Guillermo Pérez Roldán en su equipo, se medirá con el australiano Rinky Hijikata (117°), vencedor del italiano Francesco Maestrelli (114°) en la ronda inicial.

Sebastián Báez (53°) es otro de los argentinos que buscará avanzar de ronda. El bonaerense superó en su debut al taiwanés Chun-hsin Tseng (144°) y ahora irá por un lugar entre los 32 mejores frente al checo Jiri Lehecka (23°). El europeo conquistó sus dos títulos en el ATP Tour sobre canchas duras, en Brisbane 2025 y Adelaida 2024. El partido se disputará en el último turno de la cancha 7, no antes de las 22:00.

Por su parte, Solana Sierra (65°), única representante albiceleste en el cuadro principal, consiguió su primera victoria en un Masters 1000 al imponerse ante la estadounidense Peyton Stearns (48°). En la siguiente instancia tendrá un desafío de alto nivel: se medirá con Mirra Andreeva, número 8 del mundo y campeona de la última edición del certamen. El juego comenzará en el tercer turno del court 2, cerca de las 19:00.

Todos los partidos se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+ Premium.