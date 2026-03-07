Deportes

La foto de Cristiano Ronaldo desde Madrid en medio de las alarmas por su lesión: “Recuperándome y listo”

El delantero portugués estuvo pendiente a la distancia del partido de Al Nassr, que continúa como líder en la Saudi Pro League

La imagen que compartió Cristiano
La imagen que compartió Cristiano Ronaldo durante su recuperación en Madrid

Luego de la noticia sobre la lesión que lo apartó de las canchas y la preocupación que eso conlleva a pocos meses para el comienzo de la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo compartió una imagen de su proceso de recuperación en Madrid. En la fotografía difundida en sus redes sociales, se lo observa sonriente, sentado sobre una camilla, con el pulgar en alto y utilizando botas de presoterapia en la pierna izquierda.

El delantero portugués de 41 años acompañó la imagen con un mensaje dirigido a sus seguidores y compañeros de equipo: “Recuperándome y listo para ver el partido de hoy. ¡Vamos, Al Nassr!”. Su publicación transmitió tranquilidad respecto a su estado físico, en un contexto de preocupación tanto para el club saudí como para la selección de Portugal ante la proximidad del Mundial.

La lesión, localizada en el tendón de la corva de la pierna izquierda, ocurrió durante el partido frente al Al Fayha, que Al Nassr ganó 3 a 1. El goleador debió retirarse del campo a los 36 minutos del segundo tiempo tras sentir una molestia muscular y fue sustituido por Abdullah Al-Hamdan.

El delantero fue diagnosticado con
El delantero fue diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda (@AlNassrFC_EN/X)

El diagnóstico de la lesión de Cristiano Ronaldo lo obliga a realizar una pausa forzada en una temporada donde el delantero portugués aspira a alcanzar los 1.000 goles como profesional, actualmente acumula 965. Cada jornada sin jugar representa un desafío adicional en su histórica carrera.

La incertidumbre sobre el tiempo de recuperación persiste. El entrenador de Al Nassr, Jorge Jesus evitó precisar plazos para el regreso del portugués, limitándose a señalar que la evolución será evaluada día a día. Mientras, el cuerpo médico del conjunto saudí continúa coordinando con los especialistas en Madrid para definir el protocolo de rehabilitación más adecuado.

La decisión fue tomada rápidamente: Cristiano Ronaldo viajó a Madrid para atenderse con su fisioterapeuta personal, práctica habitual en su carrera cuando enfrenta lesiones complejas. El desplazamiento del futbolista portugués a España coincide con la preocupación expresada por Jorge Jesus, quien subrayó en conferencia de prensa: “La lesión fue más seria de lo que esperábamos. Necesita descanso y recuperación”.

La evolución de Cristiano Ronaldo
La evolución de Cristiano Ronaldo en Madrid es seguida de cerca por el club y la selección portuguesa (REUTERS/Stringer)

Acompañado por su esposa Georgina Rodríguez y sus hijos, el jugador abandonó Riad en su avión privado tras los recientes ataques con drones en territorio saudí. Este contexto de tensión militar aceleró el traslado de la familia a la capital española, donde Ronaldo espera acelerar su recuperación bajo supervisión médica especializada.

La baja de Cristiano Ronaldo supone un golpe significativo para las aspiraciones de Al Nassr en la Saudi Pro League. El club saudí, que lucha por mantener el liderato, afrontó la jornada 25 sin su máximo referente, pero pudo sumar puntos decisivos en la recta final del campeonato. Al Nassr venció hoy al NEOM y conservó el primer puesto, luego de la victoria de Al Ahli ante Al Ittihad y el contundente triunfo de Al Hilal sobre Al Najma. Cada partido sin el Bicho representa una oportunidad menos en la carrera por el título y, particularmente, por el galardón de máximo anotador, donde el portugués acumula 21 goles en 22 partidos.

Al mismo tiempo, la selección de Portugal observa con cautela la evolución del delantero. El calendario de la selección portuguesa incluye un amistoso ante México el 28 de marzo y otro contra Estados Unidos el 31, ambos en países organizadores del próximo Mundial.

Con goles de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, Inter Miami le ganó 2-1 al DC United por la MLS

Las Garzas pisaron con fuerza en la capital de los Estados Unidos y consumaron su segunda victoria en el 2026

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El piloto argentino quedó detrás de su compañero Pierre Gasly, que comenzará 14°. George Russell, de Mercedes, iniciará en la pole position

Francisco Cerúndolo sufrió en el debut, pero venció a Benjamin Bonzi y avanzó en Indian Wells

El 20° del mundo tuvo que batallar para doblegar al francés (111°) por 6-4, 5-7 y 7-6 (5) en casi dos horas y media. Su próximo rival será el británico Jack Draper, 14° en el ranking ATP y campeón defensor del torneo

Pique al vacío y definición de categoría: el golazo de Lionel Messi para el Inter Miami en el triunfo frente al DC United

El rosarino marcó el segundo tanto de Las Garzas en la capital de los Estados Unidos. Antes, De Paul había anotado el 1-0

Garnacho fue clave con un gol que cambió el partido en la dramática clasificación del Chelsea ante Wrexham por la FA Cup

El conjunto de Londres reaccionó ante la presión del equipo galés y, con la contundencia del delantero argentino, aseguró su lugar en los cuartos de final

