Javier Mascherano contó detalles de la visita del Inter Miami a la Casa Blanca

La visita del Inter Miami a la Casa Blanca quedó marcada por el protocolo y la formalidad, según relató Javier Mascherano en la conferencia de prensa ofrecida antes del partido frente a DC United. El entrenador argentino, integrante del cuerpo técnico del club campeón de la MLS, describió el encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como un acto organizado con antelación y sin mayores sorpresas.

“Pensé que íbamos a hablar de fútbol, pero bueno, no tengo suerte”, comenzó bromeando el Jefecito, ya que la primera pregunta fue sobre este acontecimiento y no sobre el encuentro por la MLS. “Vinimos y cumplimos con algo protocolar, que es prácticamente una tradición, de venir a visitar la Casa Blanca por ser el equipo campeón. Es algo que estaba ya concertado hacía mucho tiempo. De hecho, justo estaba armado para el partido que jugásemos acá en Washington. Estuvimos ahí un par de horas, conociendo por dentro un poco lo que es la Casa Blanca, no mucho, lo que se podía. El contacto con Trump fue lo que se vio por televisión, no mucho más que eso”, explicó el ex futbolista del Barcelona y Liverpool.

La ceremonia se desarrolló en Washington, donde el plantel del Inter Miami se trasladó tras consagrarse en la última edición de la Major League Soccer. La agenda incluyó un recorrido limitado por las instalaciones emblemáticas de la residencia presidencial y la tradicional recepción por parte del mandatario estadounidense. Según el testimonio de Mascherano, el acceso a los espacios más icónicos estuvo restringido, por lo que la delegación solo pudo conocer algunos sectores habilitados para visitas oficiales.

Durante la jornada, Lionel Messi encabezó al grupo, acompañado por figuras como Jorge Mas y Rodrigo De Paul. En el momento central del evento, el presidente Trump recibió a los futbolistas y al cuerpo técnico en el Salón Este, donde se realizó la entrega de obsequios protocolares, como una camiseta personalizada con el número 47 y una pelota firmada. Este tipo de presentes forma parte de los rituales habituales cuando equipos campeones visitan la Casa Blanca.

A lo largo del evento, algunos integrantes del plantel aprovecharon para bromear y distender el ambiente. Rodrigo De Paul protagonizó uno de los momentos más comentados al realizar una broma dirigida al presidente norteamericano, quien respondió con una sonrisa mientras Messi observaba la escena. Este episodio se sumó a otras curiosidades que se vivieron durante la visita, como la reacción de Trump al mencionar a Cristiano Ronaldo y la sorpresa expresada por algunos jugadores ante la magnitud del lugar.

La presencia de Messi en la Casa Blanca generó expectativa entre los fanáticos y la prensa. El capitán argentino vivió su primer acto oficial en la sede presidencial estadounidense, donde fue homenajeado por su aporte al deporte y por el campeonato logrado con el club de Florida. Durante la ceremonia, Trump se refirió a la rivalidad histórica entre Messi y Cristiano Ronaldo, lo que derivó en reacciones tanto del público como de los propios futbolistas.

Durante la conferencia, Mascherano fue consultado sobre cómo gestionan la cantidad de viajes y eventos que tuvieron desde el inicio de la temporada. Las Garzas comenzaron su camino con una derrota 3-0 ante Los Angeles FC. Luego viajaron a Puerto Rico para disputar un encuentro amistoso contra Independiente del Valle (victoria por 2-1), disputaron el clásico ante Orlando City (triunfo por 4-2) y ahora visitaron la Casa Blanca antes de medirse con DC United.

Ante este cuadro de situación, esbozó: “Creo que somos lo suficientemente maduros para entender que una cosa no tiene que ver con la otra. Es decir, nosotros sabíamos que el inicio de liga iba a ser complejo, sobre todo por tener que jugar los primeros cinco partidos de visitante. Lo de la visita lo teníamos, te diría, entre un mes y medio y dos meses que estaba, planificado. Quizás lo de Puerto Rico fue lo que nos movió un poquito, porque iba a ser de pretemporada y tuvimos que cumplir el compromiso ya con la temporada iniciada. Creo que los viajes de alguna u otra manera, lo veo de un modo positivo. Los jugadores están más tiempo juntos, podemos compartir más cosas que quizás en el día a día estando en Miami no lo compartimos. Eso hace también que se genere un buen ambiente en el grupo y al final, si lo sabemos rentabilizar, va a ser algo muy bueno”.

En otro fragmento el Jefecito se refirió a lo que significa compartir equipo con Lionel Messi, quien se encuentra a dos goles de llegar a los 900 en su carrera. “Soy un espectador de lujo. Ni más ni menos. No he contribuido mucho a que él marque goles, ni con asistencia ni ahora como entrenador. Así que he tenido la suerte de poder ver la mayoría o muchos de los goles que ha convertido mucho más cerca que ustedes. Eso es un privilegio, pero solamente eso. Es una locura las cifras que estás contando, las cifras de las que estamos hablando, y por eso Leo es un jugador único”.

