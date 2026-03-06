Las perlitas de la visita del Inter Miami a la Casa Blanca: el regalo de Messi, la frase de Trump sobre Cristiano y la sorpresa de De Paul

Messi le entregó una pelota del Inter Miami autografiada a Trump

La primera presencia de Lionel Messi en la Casa Blanca se concretó tras la invitación oficial al Inter Miami, equipo que se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) en 2025. La ceremonia marcó un momento especial para el club y para el futbolista argentino, ya que fue recibido oficialmente en la residencia presidencial por Donald Trump en medio de una coyuntura internacional marcada por la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente de Estados Unidos recibió al equipo campeón con un mensaje especial: “Hoy estamos encantados de recibir a los campeones de la Copa MLS 2025, Inter Miami... y es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: ¡bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi!”. Con estas palabras, el mandatario marcó el inicio de una jornada histórica tanto para el club como para el astro argentino.

Un inesperado cruce entre dos figuras globales marcó la tradición deportiva en Washington tras el título del Inter Miami

El motivo central de la invitación fue la consagración del Inter Miami como campeón de la MLS Cup 2025. El equipo recibió un reconocimiento oficial en la Casa Blanca, y el acto incluyó gestos simbólicos como la entrega de una camiseta con el número 47 a Trump, en alusión a su posición como presidente, y una pelota autografiada obsequiada por Messi. El propietario del club, Jorge Mas Santos, también le acercó un reloj Tudor color rosa de edición limitada con la inscripción del nombre del mandatario. “El tiempo tiene mucho significado para todos nosotros y queríamos regalarte eso”, resaltó el dirigente.

Durante la ceremonia, Trump destacó la presión que supone ganar en el fútbol estadounidense y elogió el rendimiento del Inter Miami. El presidente norteamericano valoró a Messi con las palabras: “Leo, vos viniste y ganaste. Eso, con toda la presión, no lo hacen muchos”. Además, reconoció el desempeño de figuras como Javier Mascherano, a quien describió como “fenomenal entrenador”, y mencionó la contribución de Luis Suárez y Rodrigo De Paul, con quien al momento de saludarlo sorprendió al soltar una pregunta cómica: “¿No tienen jugadores con mal aspecto?”.

Donald Trump destacó el desempeño de Rodrigo de Paul (AFP)

El acto estuvo marcado por una atmósfera distendida. Trump, en tono humorístico, compartió con los presentes que su hijo Barron es fanático tanto de Messi como de Cristiano Ronaldo. Dirigiéndose a Messi, enfatizó: “Es un gran admirador tuyo. Aunque también es admirador de Ronaldo. Cristiano, es genial, tú también eres genial”. La alusión generó risas entre los asistentes y reforzó el clima de camaradería.

El presidente también aprovechó para recordar sus vivencias como aficionado al fútbol y rememoró los tiempos del Cosmos de Nueva York. Entre bromas, planteó una de las preguntas más recurrentes en el mundo del deporte: “¿Quién es mejor, él (señalando al capitán argentino) o Pelé?”. La audiencia respondió sin dudar: “¡Messi!”. Trump remató la escena con un guiño a la leyenda brasileña: “Pelé era bastante bueno, ¿no?”. Aunque aseguró que “Messi es mejor que Pelé”.

El astro argentino vivió un momento especial con el presidente de Estados Unidos

El evento reunió a altos funcionarios del gobierno, como el secretario de Estado, Marco Rubio, la jefa de Gabinete, Susie Wiles, quien recibió una camiseta de la institución, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y otros miembros del gabinete. También participó Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo para el Mundial 2026.

La visita del Inter Miami se produjo mientras Trump pronunciaba un discurso sobre la situación en Medio Oriente. El presidente subrayó: “El ejército estadounidense, junto con sus excelentes aliados israelíes, continúa destruyendo por completo al enemigo, a niveles nunca antes vistos. Estamos destruyendo los misiles de Irán”.

El paso de Messi y su equipo por la Casa Blanca se inscribe como un hecho inédito para la franquicia y para el propio futbolista argentino, quien fue recibido oficialmente por la administración estadounidense tras obtener el máximo título del fútbol local. La jornada cerró con la invitación de Trump al plantel para conocer el despacho oval, un gesto reservado a los campeones que visitan la residencia presidencial.

Donald Trump reaccionó a los presentes que brindó el Inter Miami (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos junto al plantel campeón de la MLS (REUTERS/Jonathan Ernst)

Lionel Messi protagoniza una inédita jornada en la Casa Blanca junto a Inter Miami tras consagrarse en la Major League Soccer 2025