Francisco Cerúndolo sufrió en el debut, pero venció a Benjamin Bonzi y avanzó en Indian Wells

Francisco Cerúndolo tuvo que esforzarse más de lo previsto, pero finalmente logró sortear el debut en Indian Wells, primer Masters 1000 del año, al vencer al francés Benjamin Bonzi por 6-4, 5-7 y 7-6 (5) en un partidazo. Su próximo rival será el británico Jack Draper.

El partido, correspondiente a la segunda ronda -etapa en la que debutan los preclasificados-, fue una batalla de 2 horas y 29 minutos en la cancha número 5. El 20° del mundo sacó 6-4 y 5-4 arriba para llevarse el encuentro en dos sets, pero no pudo cerrarlo y, desde entonces, tuvo un rendimiento con altibajos ante un rival aguerrido y que exhibió un nivel por encima de su ranking actual (111°).

Con una ventaja de 6-5 tras un quiebre en el undécimo juego de la tercera manga, Cerúndolo tuvo otra ocasión inmejorable para sellar el triunfo. Sin embargo, volvió a ceder su servicio y tuvo que esperar hasta el tie break para alcanzar la clasificación.

Francisco Cerúndolo pasó sobresaltos ante Benjamin Bonzi, aunque finalmente pudo festejar

El mejor tenista nacional de la actualidad fue de menor a mayor en el primer tramo del encuentro. Luego de quebrar en el séptimo game, logró imponer su agresividad desde el fondo de la cancha y su potencia con la derecha para quedarse con un primer set en el que marcó diferencias en los momentos clave.

Cerúndolo comenzó mejor en el segundo capítulo: quebró en el tercer juego y supo administrar la ventaja durante los pasajes siguientes. Sin embargo, los problemas para Fran comenzaron cuando tuvo que cerrar el partido. Bonzi elevó su nivel en los intercambios largos y logró dos quiebres consecutivos para llevarse el set por 7-5.

En el parcial decisivo todo fue muy parejo. Ambos jugadores sostuvieron sus turnos de saque y el desarrollo se llenó de puntos largos y momentos de tensión.

En la siguiente ronda, Francisco Cerúndolo tendrá un examen exigente frente a Jack Draper

Cerúndolo quebró en el undécimo juego y tuvo una nueva oportunidad para abrochar la victoria, pero el francés reaccionó y forzó el tie break. Allí, Fran fue más preciso y, finalmente, pudo celebrar una victoria muy trabajada en su estreno en el torneo.

En la próxima ronda, el porteño tendrá un desafío de alto calibre. Pese a que recién está recuperando ritmo tras una inactividad de seis meses debido a una lesión en el brazo izquierdo, Draper es un jugador de jerarquía (fue 4° en el ranking ATP y hoy está 14°) y se siente muy cómodo en Indian Wells: el año pasado conquistó el título.

El zurdo británico viene de derrotar al experimentado español Roberto Bautista Agut (93°) por 3-6, 6-3 y 6-2. Ante Cerúndolo, Draper cargará la presión de defender la cosecha obtenida en la edición pasada.

El cruce promete ser uno de los más atractivos de la ronda de 32. Y será también un duelo de estilos: el argentino intentará imponer su potencia desde el fondo de la cancha y su agresividad en la devolución, mientras que el británico buscará prevalecer mediante potente servicio y su capacidad para acelerar los puntos.

Cerúndolo tendrá el desafío de mejorar su producción con el servicio, un aspecto que le impidió cerrar antes el encuentro frente a Bonzi: Fran cometió 8 dobles faltas y exhibió bajos porcentajes de eficacia en ese rubro. Su mejor arma, como es habitual, estuvo en la derecha y su capacidad para concretar tiros ganadores: logró 35 contra 9 del francés.

Para Cerúndolo, un triunfo frente al vigente campeón sería un impulso significativo en su recorrido en Indian Wells. Además, le permitiría prolongar su buena racha desde que comenzó la presente temporada. La cita está prevista para este domingo, con horario a confirmar por la organización.