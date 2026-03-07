Deportes

Francisco Cerúndolo sufrió en el debut, pero venció a Benjamin Bonzi y avanzó en Indian Wells

El 20° del mundo tuvo que batallar para doblegar al francés (111°) por 6-4, 5-7 y 7-6 (5) en casi dos horas y media. Su próximo rival será el británico Jack Draper, 14° en el ranking ATP y campeón defensor del torneo

Guardar

Francisco Cerúndolo tuvo que esforzarse más de lo previsto, pero finalmente logró sortear el debut en Indian Wells, primer Masters 1000 del año, al vencer al francés Benjamin Bonzi por 6-4, 5-7 y 7-6 (5) en un partidazo. Su próximo rival será el británico Jack Draper.

El partido, correspondiente a la segunda ronda -etapa en la que debutan los preclasificados-, fue una batalla de 2 horas y 29 minutos en la cancha número 5. El 20° del mundo sacó 6-4 y 5-4 arriba para llevarse el encuentro en dos sets, pero no pudo cerrarlo y, desde entonces, tuvo un rendimiento con altibajos ante un rival aguerrido y que exhibió un nivel por encima de su ranking actual (111°).

Con una ventaja de 6-5 tras un quiebre en el undécimo juego de la tercera manga, Cerúndolo tuvo otra ocasión inmejorable para sellar el triunfo. Sin embargo, volvió a ceder su servicio y tuvo que esperar hasta el tie break para alcanzar la clasificación.

Francisco Cerúndolo pasó sobresaltos ante
Francisco Cerúndolo pasó sobresaltos ante Benjamin Bonzi, aunque finalmente pudo festejar

El mejor tenista nacional de la actualidad fue de menor a mayor en el primer tramo del encuentro. Luego de quebrar en el séptimo game, logró imponer su agresividad desde el fondo de la cancha y su potencia con la derecha para quedarse con un primer set en el que marcó diferencias en los momentos clave.

Cerúndolo comenzó mejor en el segundo capítulo: quebró en el tercer juego y supo administrar la ventaja durante los pasajes siguientes. Sin embargo, los problemas para Fran comenzaron cuando tuvo que cerrar el partido. Bonzi elevó su nivel en los intercambios largos y logró dos quiebres consecutivos para llevarse el set por 7-5.

En el parcial decisivo todo fue muy parejo. Ambos jugadores sostuvieron sus turnos de saque y el desarrollo se llenó de puntos largos y momentos de tensión.

En la siguiente ronda, Francisco
En la siguiente ronda, Francisco Cerúndolo tendrá un examen exigente frente a Jack Draper

Cerúndolo quebró en el undécimo juego y tuvo una nueva oportunidad para abrochar la victoria, pero el francés reaccionó y forzó el tie break. Allí, Fran fue más preciso y, finalmente, pudo celebrar una victoria muy trabajada en su estreno en el torneo.

En la próxima ronda, el porteño tendrá un desafío de alto calibre. Pese a que recién está recuperando ritmo tras una inactividad de seis meses debido a una lesión en el brazo izquierdo, Draper es un jugador de jerarquía (fue 4° en el ranking ATP y hoy está 14°) y se siente muy cómodo en Indian Wells: el año pasado conquistó el título.

El zurdo británico viene de derrotar al experimentado español Roberto Bautista Agut (93°) por 3-6, 6-3 y 6-2. Ante Cerúndolo, Draper cargará la presión de defender la cosecha obtenida en la edición pasada.

El cruce promete ser uno de los más atractivos de la ronda de 32. Y será también un duelo de estilos: el argentino intentará imponer su potencia desde el fondo de la cancha y su agresividad en la devolución, mientras que el británico buscará prevalecer mediante potente servicio y su capacidad para acelerar los puntos.

Cerúndolo tendrá el desafío de mejorar su producción con el servicio, un aspecto que le impidió cerrar antes el encuentro frente a Bonzi: Fran cometió 8 dobles faltas y exhibió bajos porcentajes de eficacia en ese rubro. Su mejor arma, como es habitual, estuvo en la derecha y su capacidad para concretar tiros ganadores: logró 35 contra 9 del francés.

Para Cerúndolo, un triunfo frente al vigente campeón sería un impulso significativo en su recorrido en Indian Wells. Además, le permitiría prolongar su buena racha desde que comenzó la presente temporada. La cita está prevista para este domingo, con horario a confirmar por la organización.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoIndian WellsFrancisco CerúndoloArgentinaTenisDeporte-argentino

Últimas Noticias

La foto de Cristiano Ronaldo desde Madrid en medio de las alarmas por su lesión: “Recuperándome y listo”

El delantero portugués estuvo pendiente a la distancia del partido de Al Nassr, que continúa como líder en la Saudi Pro League

La foto de Cristiano Ronaldo

Con goles de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, Inter Miami le ganó 2-1 al DC United por la MLS

Las Garzas pisaron con fuerza en la capital de los Estados Unidos y consumaron su segunda victoria en el 2026

Con goles de Lionel Messi

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El piloto argentino quedó detrás de su compañero Pierre Gasly, que comenzará 14°. George Russell, de Mercedes, iniciará en la pole position

Franco Colapinto largará 16° el

Pique al vacío y definición de categoría: el golazo de Lionel Messi para el Inter Miami en el triunfo frente al DC United

El rosarino marcó el segundo tanto de Las Garzas en la capital de los Estados Unidos. Antes, De Paul había anotado el 1-0

Pique al vacío y definición

Garnacho fue clave con un gol que cambió el partido en la dramática clasificación del Chelsea ante Wrexham por la FA Cup

El conjunto de Londres reaccionó ante la presión del equipo galés y, con la contundencia del delantero argentino, aseguró su lugar en los cuartos de final

Garnacho fue clave con un
DEPORTES
Con goles de Lionel Messi

Con goles de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, Inter Miami le ganó 2-1 al DC United por la MLS

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Pique al vacío y definición de categoría: el golazo de Lionel Messi para el Inter Miami en el triunfo frente al DC United

Garnacho fue clave con un gol que cambió el partido en la dramática clasificación del Chelsea ante Wrexham por la FA Cup

Las ácidas críticas de los pilotos al nuevo reglamento de la F1: del son “los peores” autos al “me va a explotar la cabeza”

TELESHOW
La periodista Valeria Schapira se

La periodista Valeria Schapira se accidentó al caer de una pasarela en Torres del Paine arrastrada por una ráfaga de casi 80 km/h

Las vacaciones de Sofía Gonet y Cami Mayan en Miami: de su encuentro con Bad Gyal a lujosas cenas

El divertido blooper de Sol Pérez y Guido Mazzoni durante su entrenamiento: “Re tranqui el sábado”

Ricardo Darín se emocionó al hablar de la paternidad de su hijo: “Es mi cachorro”

La emotiva reflexión de Sergio Lapegüe al contar que será abuelo: "Esto lo esperábamos con amor"

INFOBAE AMÉRICA

¿Se puede cultivar vida en

¿Se puede cultivar vida en Marte? Así sobreviven microorganismos en tierras que imitan al planeta rojo

Del Grammy Latino al Goya: Silvia Pérez Cruz brilla en duetos con Rosalía, Alba Flores y Residente

Al menos 12 muertos y un edificio residencial destruido tras nuevos bombardeos rusos en Kharkiv

No basta solo con cuidar los bosques: la huella de biodiversidad está en cada decisión diaria

Guy Ritchie revoluciona el mito de Sherlock Holmes en una versión para la Generación Z