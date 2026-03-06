Deportes

Alerta en la selección argentina: Alexis Mac Allister sufrió un duro golpe en el partido del Liverpool y fue reemplazado

El pampeano debió salir del campo luego de una fuerte acción que le afectó el tobillo durante el duelo de FA Cup ante Wolverhampton

Una nueva señal de preocupación se instaló en la selección argentina y Liverpool tras la reciente salida de Alexis Mac Allister. El mediocampista pampeano fue reemplazado a falta de 10 minutos para finalizar el encuentro de su equipo frente al Wolverhampton por los octavos de final de la FA Cup, después de recibir una fuerte entrada por parte de Hwang Hee-chan. Pese al impacto, el volante logró abandonar el campo por sus propios medios, aunque se aguarda el parte médico oficial para conocer la gravedad de las molestias físicas.

La jugada, que derivó en la salida del argentino, se produjo en la disputa por la pelota. El futbolista surcoreano impactó con fuerza sobre el tobillo de Mac Allister, quien quedó tendido en el césped y requirió de atención médica inmediata. Aunque logró reincorporarse, Alexis no completó los 90 minutos y fue reemplazado por Trey Nyoni.

Alexis Mac Allister fue sustituido
Alexis Mac Allister fue sustituido en el triunfo sobre Wolverhampton por molestias físicas (Reuters/Andrew Boyers)

Hasta ese momento, el mediocampista había sido parte del once inicial de Liverpool en un duelo que marcó la revancha reciente frente a los Wolves. Apenas tres días antes, el equipo de Anfield había caído ante el mismo rival en la Premier League. Sin embargo, en esta ocasión, la historia fue distinta: los dirigidos por Arne Slot lograron imponerse 3-1 y avanzar a los cuartos de final de la FA Cup, convirtiéndose en el primer club que asegura su presencia en esa instancia en la edición 2025-26.

El desarrollo del encuentro fue ampliamente favorable para los visitantes, aunque la definición del resultado llegó en la segunda mitad. Un doble golpe en apenas dos minutos, con goles de Andrew Robertson y Mohamed Salah, inclinó la balanza de manera definitiva. Curtis Jones amplió la diferencia en el minuto 74, mientras que la reacción de los Wolves llegó recién en tiempo de descuento con el tanto de Hwang Hee-chan.

La salida del volante quedó
La salida del volante quedó a la espera de novedades médicas sobre su estado físico (Reuters/Peter Cziborra)

El propio Arne Slot, entrenador de los Reds, apostó por una formación competitiva pese a la cercanía de compromisos decisivos. El equipo viajará esta semana a Estambul para enfrentar al Galatasaray en el marco de los octavos de final de la Champions League. Mientras en la Premier League, Liverpool ocupa actualmente la sexta posición tras sumar 14 victorias, 6 empates y 9 derrotas.

El incidente con Mac Allister ocurrió a tan solo tres semanas de la Finalissima entre Argentina y España (con sede a confirmar), lo que incrementa la inquietud tanto en su club como en la selección nacional. La expectativa se centrará a partir de hoy en la evolución del campeón del mundo, cuyo estado físico será clave para los próximos desafíos de ambos equipos.

El Liverpool se impuso 3-1
El Liverpool se impuso 3-1 con goles de Robertson, Salah y Jones (REUTERS/Chris Radburn)

El presente de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina se complica por la sucesión de problemas físicos que afectan a varias piezas clave de su plantel. A la espera del parte médico sobre el mediocampista de Liverpool, ya hay bajas confirmadas: Juan Foyth quedó descartado para la Finalissima y el Mundial por una rotura del tendón de Aquiles izquierdo. Giovani Lo Celso tampoco estará en la próxima cita debido a una lesión muscular en el muslo derecho.

Pero además, hay otros jugadores clave que llegan con molestias físicas. Lautaro Martínez sufre una distensión en el sóleo izquierdo y podría ir al banco de suplentes contra España. Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes se recuperan de lesiones similares en el tobillo. Leonardo Balerdi sigue en observación por una infección en un oído. Nicolás González recién volvió a concentrar en el Atlético Madrid tras superar un desgarro muscular. Además, Paulo Dybala fue operado en la rodilla izquierda por una rotura parcial de menisco. Su recuperación está en curso y su presencia en próximos torneos aún es incierta. Este panorama obliga al cuerpo técnico a seguir de cerca la evolución de cada futbolista.

