El secreto detrás del Etihad: cómo el City ganó terreno gracias a una decisión del United

Manchester United rechazó en 2002 mudarse a un estadio nuevo y gratuito de 80.000 asientos, prefiriendo permanecer en Old Trafford, su casa histórica (REUTERS/Phil Noble)

Old Trafford, templo del fútbol inglés y emblema del Manchester United, ha sido durante más de un siglo mucho más que un estadio: es un referente histórico y sentimental para millones de aficionados en todo el mundo. Sin embargo, una decisión tomada en 2002 cambió para siempre el destino financiero e institucional del club.

Según reveló el medio británico FourFourTwo, el Manchester United rechazó la oportunidad de mudarse gratuitamente a un nuevo estadio con capacidad para 80.000 espectadores, una oferta que le habría ahorrado miles de millones de dólares y modificado el panorama del deporte en el Reino Unido.

El peso histórico de Old Trafford

Desde su inauguración en 1910, Old Trafford ha sido sinónimo de grandeza futbolística, pasión y memorias imborrables. Conocido como el “Teatro de los Sueños”, el estadio fue escenario de conquistas europeas, partidos legendarios y la consolidación del Manchester United como uno de los clubes más importantes del mundo.

Antes de la reapertura de Wembley en 2007, Old Trafford ostentó el título de mayor estadio de Inglaterra, albergando incluso la final de la Liga de Campeones en 2003.

La última renovación significativa del recinto data de 2006. Desde entonces, el paso del tiempo ha dejado huellas visibles: un techo con filtraciones y carencias en las instalaciones lo han relegado frente a nuevos colosos como el estadio del Tottenham Hotspur.

City of Manchester Stadium durante los Juegos de la Commonwealth de 2002 (Wikipedia)

Esta situación llevó a la dirigencia actual, encabezada por el copropietario Sir Jim Ratcliffe, a anunciar el 11 de marzo de 2025 un ambicioso plan: la construcción de un estadio de 100.000 asientos para reemplazar Old Trafford, con un costo estimado de 2.000 millones de libras esterlinas (unos USD 2.500 millones).

La decisión que marcó el futuro: el rechazo a la mudanza gratuita

La historia podría haber sido radicalmente distinta si, en 2002, el Manchester United hubiera aceptado la propuesta impulsada por el Ayuntamiento de Manchester y los organizadores de los Juegos de la Commonwealth. En 1995, cuando la ciudad fue seleccionada como sede de los Juegos, las autoridades locales buscaron evitar que el estadio de la competencia se convirtiera en un “elefante blanco” tras el evento. Su plan era construir un recinto de 80.000 localidades y ofrecérselo, sin costo, al club con mayor capacidad de convocatoria: el United.

“Nos propusimos que el estadio de los Juegos no quedara inutilizado. Nuestra idea era convertirlo en un reemplazo o rival de Wembley, con más de 80.000 plazas. United era el único club capaz de llenar esa capacidad. Mantuvimos reuniones con Roland Smith, entonces presidente de la junta de United, quien rechazó la oferta”, detalló el exdiputado Graham Stringer en Manchester Confidential sobre la secuencia de los hechos.

La negativa del club abrió la puerta a su clásico rival, el Manchester City, que aceptó la propuesta y, aunque por su menor base de aficionados el estadio debió reducirse a 48.000 asientos, se convirtió en la nueva sede del equipo desde la temporada 2003/04.

El traslado del Manchester City al Etihad abrió la puerta a inversores extranjeros, impulsando el éxito reciente y la modernización del club (REUTERS/Andrew Boyers)

La mudanza del City al Etihad Stadium, financiada íntegramente con fondos públicos y con un costo de 110 millones de libras, fue un punto de inflexión. “Tras el traslado, el Manchester City se volvió atractivo primero para Thaksin Shinawatra y luego para el Abu Dhabi United Group, representando al Estado de Abu Dabi. Estas inversiones condujeron al éxito deportivo reciente del club y a la mejora constante de su estadio. “Ironía, ¿no?”, reflexionó Stringer.

Un ahorro millonario perdido y un presente de incertidumbre

La decisión de rechazar el estadio gratuito no solo implicó un ahorro directo de más de 2.000 millones de libras (unos USD 2.500 millones) respecto al nuevo proyecto anunciado en 2025, sino que también alteró la correlación de fuerzas en la ciudad de Manchester. Mientras el City modernizó su infraestructura y atrajo capital extranjero, el United optó por preservar la tradición y permaneció en Old Trafford, una elección que, con el tiempo, derivó en mayores exigencias de inversión y competitividad.

El estadio actual, pese a su historia y su mística, enfrenta críticas crecientes por su deterioro y por no ofrecer la misma experiencia que los recintos de última generación. De hecho, la comparación con el Etihad Stadium y otros nuevos estadios de Europa resalta las limitaciones de Old Trafford en materia de comodidades, tecnología y servicios para los aficionados.

La revelación sobre la oferta rechazada reabre el debate sobre la gestión estratégica del Manchester United en las últimas décadas. El club tuvo en sus manos la posibilidad de liderar la renovación de los estadios británicos y asegurar su hegemonía financiera e institucional, pero eligió conservar las raíces y la identidad ligadas al “Teatro de los Sueños”.