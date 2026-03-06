Boca Juniors habría llegado a un acuerdo con una figura del fútbol argentino para sumarla como refuerzo: cuándo es la fecha límite

Afirman que Alan Lescano llegó a un acuerdo con Boca Juniors (fotobaires/argentina)

Mientras la dirigencia de Boca Juniors busca reforzar su plantel tras una victoria clave en el Torneo Apertura, el club aceleró las gestiones para incorporar a Alan Lescano, capitán y enganche de Argentinos Juniors, en el breve lapso de mercado habilitado luego de la transferencia de Lucas Blondel a Huracán.

Esta operación, motivada por la necesidad de sumar talento creativo antes del cierre del libro de pases el 10 de marzo y por el restrictivo reglamento que exige liberar un cupo, enfrenta obstáculos desde el inicio: Argentinos y Gimnasia La Plata comparten el pase del jugador, lo que complica los términos económicos y de transferencia.

Con la salida de Blondel, Boca Juniors obtuvo el cupo indispensable para ir a fondo por la contratación de Lescano, de 24 años. La gestión, encabezada por la directiva del club de Brandsen 805, comenzó por cerrar un acuerdo contractual preliminar directamente con el futbolista del Bicho, quien ve con buenos ojos el salto deportivo, motivado además por la posibilidad de disputar la Copa Libertadores con el equipo xeneize.

Sin embargo, la operación es compleja por una doble razón: el contrato de Lescano con Argentinos se extiende hasta 2029 y solo la mitad de su pase pertenece a esa institución, tras una gestión en la que Argentinos compró ese porcentaje a Gimnasia La Plata por dos millones de dólares. Desde La Paternal no se quieren desprender del futbolista porque saben que será difícil reemplazarlo, comentó el presidente Malaspina.

La directiva de Boca Juniors confía en el interés de Lescano por sumarse al club y disputar la Copa Libertadores puede resultar determinante ante la intransigencia de Argentinos. En ese contexto, el representante Andrés Guglielminpietro, ex jugador de Boca y Gimnasia, fue designado para acercar la cifra pretendida por Argentinos y destrabar formalmente la negociación entre los clubes.

La dirigencia encabezada por el presidente Juan Roman Riquelme busca incorporar a Alan Lescano (Fotobaires)

En el actual plantel de Boca Juniors, falta un perfil zurdo como el de Lescano, capaz de desempeñarse de enganche o en otras posiciones, destacando por recibir entre líneas, girar, filtrar pases y acelerar con decisión.

Su aporte va más allá de la creación, ya que puede llegar al área y convertir goles, un factor que alimenta el interés de Boca y explica la reticencia de Argentinos. A pesar de haber convencido al propio futbolista, el club de La Ribera debe ahora superar la resistencia de la directiva del equipo dueño de su pase para cerrar el fichaje.

En esta coyuntura, los dirigentes de Boca Juniors despliegan todas las herramientas de negociación posibles durante los cinco días de mercado que restan. Aunque se consideraron nombres como Hernán López Muñoz y Sebastián Villa, la apuesta absoluta recae en Lescano.

Este miércoles, Boca Juniors venció 3-0 a Lanús en La Fortaleza Granate. El equipo dirigido por Claudio Úbeda volvió al triunfo luego de cuatro partidos en el Torneo Apertura, donde se ubica sexto con 12 puntos y quedó a 6 del líder Vélez. Había ganado 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina. Por la décima fecha, recibirá a San Lorenzo el próximo martes desde las 19.45.