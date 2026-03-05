River Plate difundió el video del primer día de Coudet como DT: la frase sobre sus camisetas históricas, el saludo al plantel y una práctica intensa

El entrenador fue presentado ante la prensa y luego dirigió la práctica

“Hola, buenas tardes...”. Con una sonrisa y saludando a los trabajadores de River Plate fue el inicio de la estadía de Eduardo Coudet como entrenador en reemplazo de Marcelo Gallardo. El club difundió un video de su primer día al mando del plantel, donde hizo las fotos protocolares en el vestuario, habló ante la prensa y luego se puso al frente de los jugadores en el campo de entrenamiento que tiene la entidad en Ezeiza.

La filmación del Millonario mostró inmediatamente la producción que realizó el Chacho con algunas de sus camisetas históricas en la entidad, donde jugó entre 1999 y 2002. “Como que no quedo nunca sentado así”, bromeó con el fotógrafo el flamante DT, mientras sostenía sus piernas cruzadas a la espera de la toma ideal y haciendo humoradas sobre su rodilla. “¿Cómo estamos? ¿Bien?“, buscó complicidad con los que lo acompañaron.

La primera foto que publicó River de Eduardo Coudet como DT emulando una recordada producción cuando era jugador (Foto: @RiverPlate)

Cuando le mostraron una foto de sus años como jugador, sumó otro chiste: “Como mil arrugas más tengo”. Luego, revisó el stock de camisetas históricas en el vestuario, sacó dos con el dorsal 8 que lució en su paso como jugador y avisó: “Estas las tiene mi mamá eh. Las tiene guardadas mi mamá esas”.

Eduardo Coudet posa en un sector de almacenamiento del Museo River Plate, entre indumentaria y recuerdos del club. ( Museo River )

El siguiente paso lo mostró hablando con el Chori Domínguez y el flamante embajador David Trezeguet, para luego encabezar su primera conferencia de prensa con el presidente Stefano Di Carlo y el Secretario Deportivo Enzo Francescoli. “Tanto tiempo, bien, ¿vos?“, le preguntó el ex delantero que fue campeón del mundo con Francia en la puerta de la sala de medios del Millonario.

“Decirle al hincha de River en esta etapa que viene, y especialmente al que llena la cancha hace 100 partidos consecutivos, que con mucho esfuerzo lo hace, pagando su abono, comprando el ticket cuando puede el que no tiene abono, que acompañe esta nueva etapa. Que la acompañe con entusiasmo. Porque cuando más unidos hemos estado todos es cuando nos fue bien”, fue el fragmento del discurso de Di Carlo que eligieron destacar. En la misma sintonía fue el mensaje del Chacho que difundieron: “Unidad, necesitamos unión, necesitamos estar juntos. Así que comienza un lindo camino juntos y con mucha ilusión”.

El ex entrenador del Alavés de España se trasladó al River Camp para tener su primer encuentro con los jugadores y dirigir el entrenamiento. Le dio la mano a uno por uno y lanzó un primer discurso protocolar con la dirigencia presente: “Con muchas ganas, con mucha ilusión, estoy convencido de todos ustedes por eso estoy acá. Esa es la formalidad, después nos vamos allá a la mitad de la cancha y charlamos nosotros”.

Las postales de la práctica mostraron a un Coudet conectado con cada movimiento, siguiendo con intensidad cada acción. “Eso es, buena, eso es”, repitió una y otra vez a sus dirigidos. Al Chacho se lo pudo ver cerca de los jugadores y, en varios fragmentos del video, con una pelota en la mano.

Chacho Coudet con su cuerpo técnico (Fotobaires)

“Desde el primer día que dirijo, no miro documentos, nacionalidades, edades, nada. Juega el que mejor está o el que necesitemos en ese momento. Futbolísticamente hablando, hasta los sistemas los marcan los que mejor están y sus características. Hay un grupo sano porque todos nos conocemos. Conozco a muchísimos jugadores. A muchos los quise tener y nunca tuve plata para poder tenerlos”, había expresado el DT en la conferencia de presentación.

El flamante director técnico debutará oficialmente el jueves 12 de marzo de 2026 frente a Huracán en Parque Patricios, en un contexto de reestructuración profunda y con la mente puesta en alcanzar títulos locales e internacionales de manera inmediata.

El arribo de Coudet incluye la conformación de un equipo de trabajo adaptado al contexto argentino. Damián Musto, reconocido por su pasado como mediocampista en clubes como Rosario Central y Olimpo, ocupará el rol de principal asistente, reemplazando a Patricio Graff, quien acompañó al Chacho en su ciclo en el Alavés de España.

El área física tendrá a Guido Cretari y Octavio Manera como preparadores, mientras Carlos Miguel Fernández será el analista, función que ya desempeñaba junto a Coudet en Racing. Además, Marcelo Barovero seguirá como entrenador de arqueros y Tato Montes continuará como el formador de ese puesto en las divisiones inferiores.