Felipe Contepomi reúne a 31 convocados en Londres: el plan de Los Pumas para un año cargado de desafíos

Los Pumas confirmaron la lista para la reunión en Londres (Images via Reuters/Paul Childs)

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, inicia el año con un campamento de tres días en Londres que reúne a 31 jugadores bajo la conducción de Felipe Contepomi. Este encuentro, que se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo, marca el primer paso de la temporada y busca establecer las bases físicas y estratégicas para los compromisos internacionales de 2026.

La concentración en suelo británico responde a la lógica logística habitual del equipo, ya que la mayoría de los convocados milita en clubes europeos. La agenda contempla evaluaciones físicas y tácticas, así como la revisión de lo sucedido durante 2025, año que presentó exigencias deportivas de máxima intensidad para el seleccionado nacional. La organización del campamento en Europa permite optimizar tiempos y recursos, aunque no todos los citados podrán asistir por compromisos personales o del calendario de sus clubes.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, encabeza este primer encuentro del año con la mira puesta en el estreno del flamante Nations Championship y una serie de test matches que prometen un calendario intenso. La convocatoria para el campamento en Londres incluye tanto a referentes experimentados como a jóvenes que buscan consolidarse en la estructura del seleccionado.

Felipe Contepomi, head coach del equipo argentino (REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)

El plantel de Los Pumas para el campamento en Londres

Forwards

Matías Alemanno, Bautista Bernasconi, Pedro Delgado, Efraín Elías, Thomas Gallo, Juan Martín González, Benjamín Grondona, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Mayco Vivas y Boris Wenger.

Backs

Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Roger.

Un calendario exigente: seis partidos en casa y una gira europea

Los Pumas abrirán la competencia oficial de 2026 con seis partidos consecutivos en Argentina. El debut en el Nations Championship será el 4 de julio ante Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El 11 de julio, el equipo recibirá a Gales en el Bicentenario de San Juan y el 18 de julio enfrentará a Inglaterra en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Completada la primera fase del torneo internacional, el seleccionado argentino disputará tres test matches: el 8 de agosto ante Sudáfrica en el estadio de Vélez Sarsfield; el 29 de agosto frente a Australia el 23 de agosto de Jujuy; y el 5 de septiembre nuevamente ante los Wallabies, esta vez en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

Los Pumas tendrán seis partidos como locales en la primera parte del año (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

La agenda de noviembre prevé la tradicional gira europea, donde Los Pumas buscarán consolidar su rendimiento ante rivales de primer nivel. El 6 de noviembre visitarán a Irlanda, el 14 harán lo propio con Italia y el 21 enfrentarán a Francia. El cierre del año llegará con el “Fin de semana de finales” del Nations Championship, programado para los días 27, 28 y 29 de noviembre en Twickenham, Londres, donde se definirán las posiciones finales del torneo.

Felipe Contepomi y su equipo técnico buscan aprovechar el campamento de Londres para ajustar detalles y comenzar a delinear la identidad de juego de cara a un año que se anticipa competitivo y exigente para el rugby argentino.