El plan del Real Madrid para después del Mundial: un reconocido entrenador en el radar y el regreso de una leyenda

Arbeloa está en el foco de la polémica tras la última derrota del Real Madrid

La directiva del Real Madrid explora alternativas para su banquillo tras una etapa marcada por la inestabilidad. Massimiliano Allegri, actual entrenador del AC Milan, surge como principal aspirante para tomar el mando, en un contexto donde la presión y las dudas rodean a la figura de Álvaro Arbeloa, quien apenas suma dos meses en el cargo. Según informaciones de medios como Gazzetta dello Sport y Tuttosport, la institución blanca ve con buenos ojos la llegada del técnico italiano y prepara una propuesta formal.

La situación de Arbeloa se ha complicado por los resultados recientes y la falta de consenso dentro del vestuario. Voces en la prensa nacional e internacional han puesto sobre la mesa la posibilidad de un cambio de entrenador, alimentando el debate sobre el futuro inmediato del club. De acuerdo con lo publicado por Gazzetta dello Sport y replicado por Marca, la directiva presidida por Florentino Pérez valora la experiencia de Allegri, quien ya estuvo cerca de recalar en Madrid en dos ocasiones anteriores, en 2019 y 2021. Aquellas negociaciones no llegaron a buen puerto, aunque en la última se alcanzó un acuerdo para un contrato de tres años y 8,5 millones de euros netos por temporada, cancelado en el último instante.

Massimiliano Allegri, de 58 años, mantiene contrato con el AC Milan hasta 2027, pero según Tuttosport, el entrenador estaría dispuesto a profundizar en las negociaciones una vez que el equipo lombardo quede sin opciones de pelear por el Scudetto. El Milan ocupa la segunda posición en la Serie A, a una distancia considerable del Inter, lo que acelera los plazos para un posible cambio de ciclo tanto en el club italiano como en el destino del técnico. El propio entorno de Allegri reconoce que el proyecto deportivo del Milan se encuentra en una fase de crecimiento, aunque difícilmente podría aspirar a más sin una reestructuración profunda o sin nuevas inversiones.

Allegri podría llegar a Madrid con Luka Modric como asistente (Reuters)

Tal como detalló Tuttosport, entre las condiciones planteadas por Allegri para asumir el banquillo del Real Madrid destaca una petición relevante: incorporar a Luka Modric a su cuerpo técnico, en calidad de ayudante principal. El croata, quien recientemente dejó la disciplina blanca tras trece temporadas, conoce la dinámica interna del club y mantiene ascendencia sobre el vestuario. Allegri considera que la presencia de Modric puede facilitar su integración y el manejo de un grupo que ha atravesado momentos de tensión en los últimos meses.

La salida de Modric del Real Madrid como futbolista se produjo al término de la temporada 2024/25, tras la disputa del Mundial de Clubes en Estados Unidos. El club y el jugador llegaron a un acuerdo para su despedida, después de que Modric, con 39 años, cumpliera un rol más secundario en la plantilla y la dirección deportiva decidiera apostar por una renovación generacional en el centro del campo. El club valoró el legado del centrocampista, quien acumuló 28 títulos y 590 partidos oficiales, y organizó un homenaje en el Santiago Bernabéu en su último encuentro como local. Modric firmó posteriormente por el AC Milan como agente libre, cumpliendo el deseo de cerrar su carrera en la Serie A.

En su carta de despedida publicada en Instagram, expresó: “El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol y la vida, todo tiene un principio y un final”. El croata se marchó como el jugador más laureado en la historia del club y con el reconocimiento unánime de la afición y la directiva. A pesar de recibir ofertas para continuar, tanto el club como el jugador entendieron que era el momento adecuado para facilitar el relevo entre generaciones y dar paso a figuras como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde.

Allegri podría abandonar el AC Milan para llegar a Real Madrid (Reuters)

La estrategia de Allegri no se limita a la inclusión de Modric. El técnico también habría solicitado la incorporación del centrocampista Adrien Rabiot, a quien dirigió en el Milan, y pretende contar con autonomía en la toma de decisiones respecto a altas y bajas. Según Corriere dello Sport, Allegri busca reforzar el centro del campo y la defensa, convencido de que el equilibrio y la solidez defensiva son pilares fundamentales para competir por todos los títulos. La directiva blanca, por su parte, valora positivamente la trayectoria de Allegri y su experiencia en grandes clubes europeos.

En la agenda de Florentino Pérez también figura el nombre de Jürgen Klopp, aunque el exentrenador del Liverpool, actualmente vinculado a la multinacional Red Bull, no ha dado señales claras sobre su interés en el proyecto blanco. Otra alternativa considerada fue la de Unai Emery, quien atraviesa un buen momento en la Premier League, aunque la preferencia del presidente apunta a un perfil de entrenador con recorrido internacional y capacidad de gestión de grandes vestuarios.