El particular análisis de Di María sobre Atlético Madrid del Cholo Simeone: “Es raro, apagan a los jugadores y desaparecen”

El dardo de Angel Di Maria al Cholo Simeone

Ángel Di María volvió a ser una de las figuras en la última fecha del fútbol argentino tras anotar el gol que abrió el clásico de Rosario ante Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa. El Fideo fue portada de los periódicos y sueña con ganar la Libertadores con Central. En una entrevista en la que se refirió a su presente en el Canalla, también tocó otros temas y levantó polvareda al ser consultado por la situación de los futbolistas argentinos en Atlético Madrid.

Angelito le tiró una indirecta a Diego Simeone y cuestionó sus formas y trato con sus dirigidos compatriotas, aunque sin nombrarlo en la nota que dio a Radio La Red: “Ese club es medio raro. Como que cuando las cosas van bien, van bien. Después, de un momento al otro, creo yo que los apagan a los jugadores y después empiezan como a desaparecer. Les pasa a la mayoría de los chicos que estuvieron ahí. Son pocos los que tienen una seguidilla de titular y que no salen nunca y eso”.

Hoy en día, el Aleti cuenta con los albicelestes Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada y Julián Álvarez, que en las últimas semanas dejó entrever que podría haber un cortocircuito con Simeone con ciertas actitudes. “Lo lindo que tiene la selección es que todos estos chicos después, cuando se ponen la celeste y blanca, son otros jugadores. Se transforman y juegan increíble y disfrutan estar en la selección y eso a mí me pone muy feliz”, remarcó Di María.

Di María se refirió a Julián Álvarez y Lionel Messi (AP Photo/Hussein Malla)

A Di María también le preguntaron por la chance de un retorno a la selección argentina frente a un hipotético llamado de Lionel Scaloni. Sobre eso, aclaró: “Escuchar, uno siempre va a escuchar, pero seguro me van a invitar para tomar mate y comer un asado, ja. Yo tomé una decisión en su momento y la quiero y la voy a respetar porque sé el grupo que hay ahora, hay muchísimos chicos nuevos. Creo que se armó algo lindo, se vio en todos estos partidos de Eliminatorias. En algún partido costó un poco más, pero es la realidad del fútbol. Hay muchos jovenes que estan empezando a venir y tienen mucho potencial”.

Y respaldó el trabajo de Scaloni: “Sé que hay un cuerpo técnico que todo el tiempo quiere renovar, sacar jugadores y tener mucha cantidad para después tomar una decisión. Lo hicieron igual desde el inicio hasta hoy. Meterse de vuelta en un grupo que ya está encaminado, cuando queda muy poco para el Mundial, sacando mi manera o mi forma de ver todo esto y cómo estoy jugando y cómo me siento y estoy en el fútbol argentino, creo que no. Primero que no me llamarían porque sé como son y qué es lo que están buscando claramente para armar lo mejor posible esa lista de 26. Es mi respeto hacia todos ellos”.

En cuanto al nivel del fútbol argentino y la diferencia que existe con el europeo, opinó sobre una cuestión sustancial según su mirada: “Acá es muy difícil jugar con la cancha seca, tenés que hacer cinco toques para recorrer tres metros. Necesitás dos o tres toques para controlar bien la pelota. Hay pocas canchas lindas y mojadas, las de Boca y River porque lo necesitan. El partido contra Racing en Avellaneda, la cancha era arena. Entonces, ¿cómo hacés que el fútbol sea lindo, se juegue lindo, que los jugadores que tienen calidad puedan mostrarlo? Pareciera que el fútbol es malísimo, que todos se pegan. Es más fácil pegar acá porque, cuando controlás, tenés que hacer dos o tres toques. En Europa, si vos ves, cuando te llego la pelota, controlaste, la diste y cuando llegó el defensor, la pelota ya no está. Hay una gran diferencia en ese sentido”.

Por último, marcó las finales que disputó con Real Madrid ante Atlético en 2014 y la de Argentina-Francia en Qatar 2022 como las mejores de su carrera: “Desde que arrancó el partido hasta que terminó, me sentí en el aire. Me di cuenta que hice diferencia. ¿Si gano la Libertadores con Central? Va a superar un poco todo lo demás. El ser campeón con Central y llevar al club a una final de Libertadores sería algo único para mí y para el club. Quedaría esa y la de Qatar como las dos mejores”.