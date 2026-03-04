Sorpresa en el mercado de pases: Boca Juniors intentará fichar a una de las figuras del fútbol argentino

Riquelme estaría interesado en un mediocampista ofensivo de Argentinos Juniors

Boca Juniors borrará un asterisco en el calendario esta noche, cuando visite a Lanús por la séptima jornada del Torneo Apertura que se había postergado por la disputa de las finales de la Recopa Sudamericana del Granate ante Flamengo. Mientras el cuerpo técnico y el plantel preparan esta importante cita que podría significar un punto de inflexión para el equipo en el campeonato, la dirigencia busca alternativas sobre el cierre del mercado de pases para mejorar el material del que dispone Claudio Úbeda.

En las últimas horas, hubo un llamado desde la Ribera a La Paternal para conocer en profundidad la situación de Alan Lescano, mediocampista ofensivo surgido en Gimnasia La Plata que desde mediados de 2023 milita en Argentinos Juniors y es uno de los hombres más destacados del fútbol argentino. Al Pipa le sobra juego, algo que no abunda en Boca, y por eso Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado lo siguen desde hace tiempo. Según pudo averiguar Infobae, existieron sondeos en las últimas horas que podrían mutar a tratativa formal y oferta de un momento a otro.

Hay que recordar que Argentinos desembolsó 2 millones de dólares por el 50% de Lescano, que durante su estadía en La Paternal extendió su vínculo hasta diciembre de 2029. Es decir que el Lobo todavía es dueño de la mitad de su ficha, por lo que ambas partes saldrían beneficiadas si se concreta una transferencia. Aunque no trascendieron cifras, el piso lógico exigido por el Bicho será de entre 4 y 5 millones de dólares para empezar a dialogar, aunque restará saber si Boca pretende un préstamo con opción o adquirirlo definitivamente.

Hay algo que le jugará a favor a Boca: Argentinos quedó eliminado en 32avos de final de la Copa Argentina y también se despidió en Fase 2 de la Libertadores (en tanda de penales ante Midland y Barcelona de Guayaquil, respectivamente). De esta manera, el conjunto dirigido por Nicolás Diez solo competirá en el plano doméstico con el Apertura y Clausura, por lo que sería lógico desprenderse de alguna figura para hacer caja, acortar un plantel que fue armado inicialmente para jugar en tres frentes y achicar el presupuesto mensual.

Alan Lescano, en carpeta de Boca Juniors

Una fuente vinculada al club de La Paternal confió que no verían con malos ojos desprenderse de algún futbolista por cómo se dieron los últimos resultados y las eliminaciones que sufrió Argentinos. En diciembre pasado, cuando se había instalado el rumor de Lescano a Boca, Nicolás Diez aclaró en TNT Sports: “Siempre pido que no se vayan, pero lo último que voy a hacer es cortarle la carrera a un jugador. Eso no lo hago jamás, sé que hay posibilidades que no pueden dejar pasar”.

La llave del Xeneize para incorporar al talentoso volante zurdo de 24 años se daría por la inminente salida a préstamo de Lucas Blondel a Huracán, que efectuaría la cesión del juvenil Natanael Samaniego al fútbol paraguayo y por eso habilitará a Boca para cubrir ese cupo. En caso de concretarse, la operación tendrá que llevarse a cabo antes del martes 10 de marzo a las 18 horas, momento en que cerrará definitivamente el mercado de pases en Argentina.

Es cierto que hace algunos meses, cuando el nombre de Lescano había sido ofrecido a Boca por un intermediario entre el futbolista y la dirigencia xeneize, Riquelme no estaba decidido a ir a la carga por él. Sin embargo, las discretas actuaciones del equipo de Úbeda en lo que va de 2026 y la falta de alternativas en la zona de creación (se lesionaron Carlos Palacios y Alan Velasco), llevaron al presidente boquense a repensar esa idea. Hasta el momento, en la Ribera firmaron en este mercado Santiago Ascacíbar, Ángel Romero y Adam Bareiro.

Si bien circuló el rumor de que Boca insistiría por Sebastián Villa en esta ventana de pases, la información a la que pudo acceder este medio es que eso no ocurrirá al menos en el corto plazo. Además, también hay que desactivar la chance de que el Xeneize haga una propuesta por Hernán López Muñoz, otra de las figuras de Argentinos Juniors que estará a préstamo en La Paternal hasta diciembre de este año proveniente de San Jose Earthquakes de la MLS, que lo pagaron 7 millones de dólares.