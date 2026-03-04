Inyecciones, lesiones y pasión por el fútbol: la historia oculta de John Terry, el capitán histórico del Chelsea

John Terry solo disputó cinco partidos completamente sano con Chelsea tras más de 700 apariciones oficiales en su carrera (REUTERS/John Sibley)

John Terry, el exdefensor y excapitán del Chelsea, reveló que en solo cinco de los 717 partidos oficiales que disputó con el club estuvo completamente en forma, admitiendo que su carrera de 20 años en la élite estuvo marcada por el dolor constante y el uso frecuente de inyecciones para poder competir, según explicó en una entrevista con la revista deportiva FourFourTwo.

Este testimonio expone los sacrificios físicos necesarios para alcanzar la cima del fútbol profesional y permite dimensionar el costo real de disputar títulos de primer nivel.

A lo largo de su trayectoria en el Chelsea, Terry enfrentó lesiones persistentes en varias partes del cuerpo y dependía regularmente de tratamientos médicos para seguir jugando. Durante dos décadas en el club londinense, John Terry no solo logró sortear más de 700 partidos; confesó que solo en cinco ocasiones estuvo al 100 % físicamente. La mayor parte del tiempo, salía al terreno de juego con algún dolor o lesión, dependiendo de la intervención médica para no perderse partidos clave.

El ex capitán del Chelsea confesó que el dolor constante y las inyecciones marcaron su trayectoria en el fútbol de élite (Action Images via Reuters/Darren Walsh)

El propio Terry transmitió que su motivación surgía de una mentalidad de entrega plena al equipo. Consultado por FourFourTwo, reconoció: “No puedo decir cuántas inyecciones me administré para llegar al siguiente partido”.

Mentalidad de Terry y razones detrás de su perseverancia

Detrás de ese sacrificio persistía el temor a ser reemplazado por un compañero sin su mismo nivel y la obsesión por asegurar la titularidad. “Siempre quería jugar cada partido”, explicó el exdefensor, quien admitió que la posibilidad de perder el puesto reforzaba su tolerancia al dolor y lo empujaba a sobreponerse físicamente para no faltar en ninguna cita decisiva.

La carrera de Terry, de 1995 a 2017 en el club, estuvo acompañada de cinco títulos de Premier League, cinco FA Cup, una Champions League, una Europa League y tres Carabao Cup. Esta actitud competitiva, forjada por el temor a la suplencia y el compromiso con el equipo, resultó fundamental para el éxito deportivo conseguido con el equipo.

Dilema entre la entrega y el cuidado profesional en el fútbol de élite

El temor de Terry a perder la titularidad y su obsesión por la competitividad fueron motores clave para jugar lesionado durante años (Action Images/REUTERS/ Jason Cairnduff)

La revista deportiva FourFourTwo profundizó en la situación, señalando que la determinación mostrada por Terry permite entender cómo ascendió a la capitanía, pero no debe tomarse como modelo universal. El medio enfatizó que, en la mayoría de los casos, los criterios de recuperación médica deberían prevalecer, ya que forzar la recuperación puede incrementar el riesgo de lesiones graves y prolongar el tiempo de inactividad.

De acuerdo con FourFourTwo, clubes del tamaño del Chelsea suelen contar con recambios de calidad, por lo que arriesgar la salud de un titular no siempre resulta justificable. La publicación advierte: “En ocasiones, es mejor parar dos semanas siguiendo la recomendación médica que exponerse y perderse un mes por agravar una lesión”.

Aun así, el medio considera que llegar a cifras como 717 participaciones con un solo club solo es posible mediante una perseverancia y disponibilidad absolutas.

La historia de Terry reabre el debate en el fútbol sobre el equilibrio entre ambición profesional y la preservación de la salud de los jugadores (Grosby)

El caso de John Terry refleja hasta qué punto puede llegar un futbolista profesional para sostener su lugar en equipos de élite, sobreponiéndose físicamente cada jornada. Disputar el fútbol al máximo nivel implica aceptar que rara vez se está libre de dolor, pero la exigencia de competir y la búsqueda de títulos obligan a estar presente en cada encuentro, sin importar las circunstancias.

La experiencia de Terry abre el debate sobre los límites entre la pasión por el juego y la responsabilidad médica en el deporte de alto rendimiento. Para muchos especialistas, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la ambición personal y la preservación de la salud, evitando que el sacrificio físico se convierta en una norma peligrosa dentro del fútbol profesional.