Incertidumbre por la lesión “límite” de Mbappé en la previa al Mundial: del viaje que generó críticas a su regreso “incierto” en el Real Madrid

Kylian Mbappé sufrió la lesión en su rodilla durante el duelo ante Celta, el pasado 7 de diciembre (AP Foto/Manu Fernández)

El posible regreso de Kylian Mbappé a las canchas abrió una brecha entre su entorno y el Real Madrid, con el próximo Mundial como telón de fondo de la temporada y una cuenta regresiva que ya pasó la barrera de los 100 días. Mientras la directiva merengue se aferra a la esperanza de contar con la estrella en el decisivo choque de vuelta ante el Manchester City por los octavos de final de la Champions League, el círculo cercano al futbolista insiste en que la gravedad de la lesión no le concederá margen alguno para acelerar sus plazos de recuperación para llegar en buenas condiciones a la Copa del Mundo.

La perspectiva del jugador generó inquietud en las entrañas de la Casa Blanca. De acuerdo con Antón Meana, periodista de Cadena SER, el diagnóstico oficial, y que fue informado en un comunicado por la institución, estableció que el delantero tiene un esguince en la rodilla izquierda, pero las fuentes del entorno subrayan que el daño afectó es más grave de lo que se indicó y que “el ligamento cruzado posterior izquierdo del jugador está al límite”. La advertencia es clara: la lesión es “realmente importante” y “a Mbappé no le sobra ninguno de los 100 días para recuperarse completamente”.

Real Madrid estima un periodo de baja de aproximadamente tres semanas, como indicaron medios como Marca, confiando en que Mbappé regresar para el viaje a Inglaterra de cara a la revancha frente a los de Pep Guardiola. Pero el entorno del campeón del mundo en 2018 con Francia discrepa abiertamente, descartando que el jugador francés vaya a asumir ningún riesgo, ni siquiera por compromisos de alto voltaje. Según transmitió Meana en el programa El Larguero, la reincorporación dependerá “de si el Madrid pierde 0-3 aquí; no se va a jugar la pierna para intentar remontar la vuelta. El entorno dice que tiene que recuperarse bien”. El duelo de ida en el Bernabeú se jugará el 10 de marzo, o sea dentro de seis días, mientras que la vuelta será una semana más tarde (17 de marzo).

Mientras tanto, la silenciosa incertidumbre en torno a la lesión alimentó críticas y debates en el entorno mediático español. Mbappé se perdió el último encuentro por la liga de España ante el Getafe, un partido que terminó con la dura derrota del local (0-1) y dejó al Merengue a cuatro puntos de la cima de La Liga. El apagón del astro francés sobre el césped coincidió con el malestar por su ausencia anímica, amplificado por el hecho de que, según Cadena SER, durante ese choque el futbolista fue visto en París acompañado de un ex compañero y amigo del PSG, el marroquí Achraf Hakimi.

El regreso a las canchas de Mbappé es incierto y su entorno le pidió no acelerar los procesos de recuperación de cara al Mundial (REUTERS/Vincent West)

El periodista Manu Carreño, presentador de El Larguero, abordó la polémica sobre la actitud del francés. “Una cosa es lo que eres y otra lo que aparentas. Si estás lesionado, lo normal es estar en el partido”, declaró apuntó en relación a cuestiones de compromiso: “Alguien que se autoproclama líder de un proyecto deportivo, no sé si la mejor imagen es estar de fiesta, aunque estés lesionado y no puedas jugar”.

Por su parte, el club justificó la presencia de Mbappé en París por motivos estrictamente médicos, relacionados con el tratamiento de su rodilla. Sin embargo, Carreño comparó la situación con la exigencia a las jóvenes promesas del club: “Se supone que los canteranos del Real Madrid deberían estar allí el día del partido, los 25, y luego les dicen que no están convocados y se quedan allí viendo el partido. Si esto les pasa a niños de 11 años, ¿cómo puede un profesional que gana millones de euros no animar a su equipo? ¿Qué puede ser más importante que no estar allí el día que juega su equipo? Es inexplicable”.

En Francia, medios como RMC Sport se hicieron eco de las críticas que recibió Mbappé, mientras que otros como L’Equipe sólo se limitaron a informar sobre el viaje de la figura del seleccionado galo para atenderse con vistas a llegar en forma al Mundial que se pondrá el marcha el próximo 11 de junio. “Su fecha de regreso aún se desconoce, y su participación en la gira de Francia por Estados Unidos a finales de marzo es muy incierta”, revelaron en el diario deportivo francés.

Hay que recordar que el futbolista recibió permiso del club para ausentarse durante la revancha frente al Benfica por los playoffs. Según informó Marca, Mbappé tomó la decisión de viajar ya que no está conforme con la evolución de su recuperación y el tratamiento del servicio médico del Real Madrid. El esguince que afecta la rodilla izquierda de Kylian se originó el 7 de diciembre en el encuentro contra el Celta, cuando abandonó el campo con claros signos de molestias tras la primera parte y completó el partido disminuido físicamente. Pese a los reiterados intentos de reincorporarse al plantel, el atacante alternó presencias y ausencias, sin que los servicios médicos del club hayan logrado darle una solución definitiva. En este contexto, la decisión de viajar a su país natal respondió a la intención del jugador y del cuerpo técnico que ahora encabeza Álvaro Arbeloa, de identificar el origen preciso de la molestia, ya que persistían dudas respecto a si la lesión afectaba únicamente el ligamento lateral interno o si podía estar involucrado el cruzado posterior.