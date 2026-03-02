Alarma por la lesión de Kylian Mbappé a 100 días del Mundial: del conflicto que surgió con el Real Madrid a su misterioso viaje

Kylian Mbappe viajó a Francia de manera particular para buscar nuevas opiniones por su lesión de rodilla (REUTERS/Pedro Nunes)

En la antesala del trascendental partido que jugará esta noche el Real Madrid ante Getafe por la liga de España, con la necesidad de ganar para recortarle distancia al Barcelona en la cima de las posiciones, el estado físico de Kylian Mbappé y sus reiteradas ausencias en una etapa crucial de la temporada genera debate en la Casa Blanca.

Según informó el diario deportivo Marca, el número 10 del Merengue se tomó un vuelo a Francia la semana pasada para consultar a especialistas por su lesión de rodilla izquierda, tras más de tres meses de molestias sin encontrar solución efectiva en el Real Madrid y que comprometen su presencia en la próxima eliminatoria de la Champions League. Todo en un escenario que marca que faltan 100 días para el inicio oficial de la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El futbolista, que recibió permiso del club para ausentarse durante la revancha frente al Benfica por los playoffs, no está conforme con la evolución de su recuperación y espera resolver el problema antes del 11 de marzo, fecha clave para el equipo en la competición europea, según informó el periódico madridista.

El esguince que afecta la rodilla izquierda de Mbappé se originó el 7 de diciembre en el encuentro contra el Celta, cuando abandonó el campo con claros signos de molestias tras la primera parte y completó el partido disminuido físicamente. Pese a los reiterados intentos de reincorporarse al plantel, el atacante alternó presencias y ausencias, sin que los servicios médicos del club hayan logrado darle una solución definitiva. En este contexto, la decisión de viajar a su país natal respondió a la intención del jugador y del cuerpo técnico que ahora encabeza Álvaro Arbeloa, de identificar el origen preciso de la molestia, ya que persistían dudas respecto a si la lesión afectaba únicamente el ligamento lateral interno o si podía estar involucrado el cruzado posterior.

La cronología de la recuperación de Mbappé incluye varios hitos inconsistentes. El 10 de diciembre fue convocado pero no jugó ante el Manchester City. Siete días más tarde, el 17, tras completar los 90 minutos contra el Alavés, sorprendió al disputar la totalidad del partido frente al Talavera en la Copa del Rey, motivado por igualar el récord de goles en el año de Cristiano Ronaldo. El 31 de diciembre, tras un nuevo episodio de molestias, la Casa Blanca comunicó la lesión, y estimó que el ex PSG estaría entre tres y cuatro semanas de baja. Por eso causó sorpresa cuando, solo 10 días después (11 de enero), el delantero reapareció en la final de la Supercopa ante el Barcelona, apurando su regreso para ayudar en un partido decisivo.

El delantero francés espera recuperar su estado físico para la parte final de la temporada y con miras al Mundial

“Queremos que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al 100% con la máxima confianza y con la mayor seguridad posible en cuanto él se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias. Tenemoos muy claro lo que le pasa”, explicó Arbeloa en la conferencia previa al duelo ante Getafe.

Pese a varios intentos de descanso y nuevas incorporaciones, como en el partido ante el Albacete o la serie de encuentros donde sumó goles frente a Levante, Mónaco, Villarreal, Benfica, Rayo y Valencia, Mbappé no logró recuperar su plenitud física. Según el informe de Marca, las molestias persistieron hasta el 14 de febrero, cuando permaneció en el banco de los suplentes ante la Real Sociedad, y reaparecieron tres días más tarde frente al Benfica, antes de su último parate el 23 de febrero. En ese punto, tanto el futbolista como su entorno y el cuerpo técnico acordaron la necesidad de buscar una segunda opinión externa para ver la situación de la rodilla afectada.

La ausencia de Mbappé en el duelo ante el equipo luso tras el caso Vinicius-Prestianni se acordó para que pudiera viajar a Francia en busca de nuevas evaluaciones médicas. Tanto el club blanco como el jugador consideran prioritario atacar el origen de la lesión ahora, con el objetivo de que el delantero pueda estar disponible al 100 % para la ida de los octavos de final de la Champions League, prevista para el 11 de marzo (España), y la vuelta el 17 del mismo mes en la casa del Manchester City. Sin embargo, los tiempos se consideran muy justos, y en el entorno del Merengue admiten que es más factible que el francés reaparezca en el segundo partido que en el primero.

Las dudas sobre la evolución de esta lesión generó malestar tanto en Mbappé como en sus allegados, quienes consideran que en tres meses los servicios médicos del Real Madrid no lograron resolver una situación que afecta directamente el rendimiento del futbolista y la alineación del equipo en una fase crucial de la temporada y con la mira en que restan un centenar de días para el inicio del Mundial que tendrá a Kylian y Francia como a uno de los candidatos a pelear por el título en Norteamérica.