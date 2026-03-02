La respuesta de Di María al ser consultado por una posible vuelta a la selección argentina: “Sé lo que se habla”

Fideo habló sobre los rumores de una posible vuelta al elenco nacional

Ángel Di María, uno de los nombres más destacados del fútbol argentino en este último tiempo, habló sobre un posible regreso a la selección argentina de cara al Mundial 2026. Tras convertirse en el héroe del clásico rosarino con un gol fundamental para Rosario Central frente a Newell’s, el Fideo se refirió a los rumores que lo vinculan nuevamente al elenco nacional.

“Yo estoy tranquilo. Sé lo que se habla, lo que se dice. Vi a muchos de los chicos (sus ex compañeros en la Selección). A veces me escribo con algunos y también me dicen lo mismo cuando subo justo imágenes de que hago gol o lo que sea”, comenzó el extremo con pasado en el Real Madrid, en diálogo con Urbana Play.

A pesar de demostrar que sigue vigente, Di María no altera su determinación acerca del ciclo cumplido con el elenco nacional. A sus 38 años, el zurdo oriundo de Rosario recordó que su adiós definitivo a la Albiceleste llegó tras la Copa América de Estados Unidos 2024, donde coronó una trayectoria llena de títulos y goles claves.

Di María jugó su último partido con Argentina en la Copa América 2024 (EFE/EPA/Daniel Hambury)

“Yo no me fui porque salí campeón en la última Copa América, yo me iba a ir en el Mundial porque sentí que cumplía ya un ciclo. Y después los chicos empezaron: ‘No, no, no. Y yo antes del Mundial no lo tenía tan claro, no lo dije tan seguro porque no lo sentía. Después, en la Copa América, sin saber qué podía pasar, yo ya lo dije de entrada que quería terminar”, sostuvo.

Luego, explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de ponerle un punto final a su carrera en la Selección: “Porque veía que venían muchos chicos, que yo seguía ocupando un lugar, algo que me pasó a mí en su momento y no quería que les pase a los demás”.

De todos modos, dejó una pequeña ventana abierta. “Volver, siempre se puede volver. Si uno está bien, siempre puede volver. Es la realidad”.

No obstante, volvió a insistir en que se le debe dar lugar a nuevos jugadores: “Creo que viene una camada muy buena de jugadores y me pasó a mí, cuando llegan estos partidos tan importantes como Mundial, Copa América, necesitás tener rodaje, necesitás tener esa espalda de partidos para poder sentirte bien. Y cuando uno está, a veces le saca esa posibilidad a los que vienen de atrás y no es lindo”.

Di María se consolidó como uno de los mayores referentes de la historia de la selección argentina, con goles en cuatro finales decisivas: los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América de Brasil 2021, la Finalissima 2022 y la Copa Mundial de Qatar 2022.

En 2025, Di María regresó a Rosario Central y se consolidó de inmediato como la principal figura del equipo y del fútbol argentino. El propio jugador definió este momento como un privilegio poco habitual para su edad: “Nunca pensé con 38 años estar de esta manera, sinceramente. Haberme cuidado, hacer todo lo que hago antes y después de los entrenamientos, me ayuda”.

Con una mirada puesta en el presente, su próximo objetivo es la Copa Libertadores como principal desafío en el horizonte, mientras el jugador continúa ampliando su legado en el fútbol argentino con la camiseta del Canalla.