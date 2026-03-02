Deportes

La respuesta de Di María al ser consultado por una posible vuelta a la selección argentina: “Sé lo que se habla”

Fideo atraviesa un gran momento con Rosario Central: anotó uno de los goles en el triunfo clásico ante Newell’s

Guardar
Fideo habló sobre los rumores de una posible vuelta al elenco nacional

Ángel Di María, uno de los nombres más destacados del fútbol argentino en este último tiempo, habló sobre un posible regreso a la selección argentina de cara al Mundial 2026. Tras convertirse en el héroe del clásico rosarino con un gol fundamental para Rosario Central frente a Newell’s, el Fideo se refirió a los rumores que lo vinculan nuevamente al elenco nacional.

“Yo estoy tranquilo. Sé lo que se habla, lo que se dice. Vi a muchos de los chicos (sus ex compañeros en la Selección). A veces me escribo con algunos y también me dicen lo mismo cuando subo justo imágenes de que hago gol o lo que sea”, comenzó el extremo con pasado en el Real Madrid, en diálogo con Urbana Play.

A pesar de demostrar que sigue vigente, Di María no altera su determinación acerca del ciclo cumplido con el elenco nacional. A sus 38 años, el zurdo oriundo de Rosario recordó que su adiós definitivo a la Albiceleste llegó tras la Copa América de Estados Unidos 2024, donde coronó una trayectoria llena de títulos y goles claves.

Di María jugó su último
Di María jugó su último partido con Argentina en la Copa América 2024 (EFE/EPA/Daniel Hambury)

“Yo no me fui porque salí campeón en la última Copa América, yo me iba a ir en el Mundial porque sentí que cumplía ya un ciclo. Y después los chicos empezaron: ‘No, no, no. Y yo antes del Mundial no lo tenía tan claro, no lo dije tan seguro porque no lo sentía. Después, en la Copa América, sin saber qué podía pasar, yo ya lo dije de entrada que quería terminar”, sostuvo.

Luego, explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de ponerle un punto final a su carrera en la Selección: “Porque veía que venían muchos chicos, que yo seguía ocupando un lugar, algo que me pasó a mí en su momento y no quería que les pase a los demás”.

De todos modos, dejó una pequeña ventana abierta. “Volver, siempre se puede volver. Si uno está bien, siempre puede volver. Es la realidad”.

No obstante, volvió a insistir en que se le debe dar lugar a nuevos jugadores: “Creo que viene una camada muy buena de jugadores y me pasó a mí, cuando llegan estos partidos tan importantes como Mundial, Copa América, necesitás tener rodaje, necesitás tener esa espalda de partidos para poder sentirte bien. Y cuando uno está, a veces le saca esa posibilidad a los que vienen de atrás y no es lindo”.

Di María se consolidó como uno de los mayores referentes de la historia de la selección argentina, con goles en cuatro finales decisivas: los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América de Brasil 2021, la Finalissima 2022 y la Copa Mundial de Qatar 2022.

En 2025, Di María regresó a Rosario Central y se consolidó de inmediato como la principal figura del equipo y del fútbol argentino. El propio jugador definió este momento como un privilegio poco habitual para su edad: “Nunca pensé con 38 años estar de esta manera, sinceramente. Haberme cuidado, hacer todo lo que hago antes y después de los entrenamientos, me ayuda”.

Con una mirada puesta en el presente, su próximo objetivo es la Copa Libertadores como principal desafío en el horizonte, mientras el jugador continúa ampliando su legado en el fútbol argentino con la camiseta del Canalla.

Temas Relacionados

Ángel Di Maríaselección argentinadeportes-argentina

Últimas Noticias

La pregunta que fastidió a Simeone en la previa de la revancha entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por la Copa del Rey

El Colchonero ganó 4-0 en la ida, pero una consulta sobre la capacidad del equipo para sostener la ventaja derivó en una tajante respuesta del entrenador argentino

La pregunta que fastidió a

Leones FC, el equipo de la familia Messi, debutó en la Primera C: así lo siguió Lionel desde Miami

El conjunto santafesino enfrentó a Central Ballester en José León Suárez en su estreno en la última categoría del fútbol argentino

Leones FC, el equipo de

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Con el interinato de Marcelo Escudero y la expectativa por la llegada del Chacho Coudet, el Millonario jugará en Mendoza. Transmite ESPN Premium desde las 21.30

Tras la salida de Gallardo,

El dramático relato de un tenista argentino en Dubái tras el ataque de Irán: “Los misiles se escuchaban cerca”

Juan Pablo Paz, recién radicado en Emiratos Árabes Unidos, describió las horas de explosiones y tensión que vivió la ciudad. El conflicto también afectó al circuito mayor tras la disputa del torneo ATP 500

El dramático relato de un

El contundente mensaje de Aston Martin en medio de los rumores de que podría limitar su participación en el GP de Australia

La presencia de la escudería británica en el debut de la Fórmula 1 es un incógnita y el equipo aseguró que “no será una temporada en la que las carreras iniciales marquen la pauta para el resto del año”

El contundente mensaje de Aston
DEPORTES
La pregunta que fastidió a

La pregunta que fastidió a Simeone en la previa de la revancha entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por la Copa del Rey

Leones FC, el equipo de la familia Messi, debutó en la Primera C: así lo siguió Lionel desde Miami

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El dramático relato de un tenista argentino en Dubái tras el ataque de Irán: “Los misiles se escuchaban cerca”

El contundente mensaje de Aston Martin en medio de los rumores de que podría limitar su participación en el GP de Australia

TELESHOW
Los saludos de los famosos

Los saludos de los famosos por el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La contundente indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en medio de sus días en Milán

La emoción de Ova Sabatini por el nacimiento de su nieta Gia: “Es hermosa”

La encantadora fiesta temática de Matilda Salazar por sus 8 años: con guerreras K-Pop, juegos y souvenirs de ensueño

La primera foto de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Un aplauso pa mami y papi”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán anunció

El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz: “Ni una sola gota de petróleo” saldrá del Golfo Pérsico

Cuáles son los países más elegidos por los magnates para radicarse y qué ventajas ofrecen

Sensación térmica podría superar los 40 grados en varias regiones de Panamá

Rusia bombardeó un tren civil en una jornada con al menos nueve muertos en Ucrania

La cronología del conflicto Estados Unidos-Irán y el efecto Trump en la política internacional, según el analista Mauro Enbe