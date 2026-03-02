Deportes

La pregunta que fastidió a Simeone en la previa de la revancha entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por la Copa del Rey

El Colchonero ganó 4-0 en la ida, pero una consulta sobre la capacidad del equipo para sostener la ventaja derivó en una tajante respuesta del entrenador argentino

La fuerte devolución del técnico del Atlético de Madrid hacia un periodista

El Atlético de Madrid se probará este martes en un encuentro decisivo con el Barcelona en el marco de las semifinales de la Copa del Rey, con una ventaja que le permite soñar con la final tras el contundente 4-0 logrado en la ida. El equipo dirigido por Diego Simeone se mostró eficaz y resolutivo en el estadio Metropolitano, aprovechando los espacios y concretando cada oportunidad de gol. Los tantos de Eric García en contra, Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez le dieron al conjunto rojiblanco una de las victorias más resonantes de su temporada.

De manera tajante, Simeone evitó cualquier especulación ajena sobre el rendimiento de su equipo. El periodista de TV3, Sebas Guim, le preguntó respecto a los comentarios de que el Atlético podría perder la ventaja de cuatro goles por la irregularidad que mostró el conjunto en la temporada: “¿Cómo lo asimila el entrenador de un equipo que ha sido capaz de ganar por cuatro goles a cero?”. El técnico lo detuvo y consultó: “¿De quién? (las opiniones)”. El comunicador continuó: “En el ambiente, en los medios”. Fue entonces cuando el argentino interrumpió rápidamente: “No opino, no opino de lo que opinan los demás”, reiteró la frase ante la insistencia por una respuesta.

El equipo de Simeone llega al duelo con el Barcelona con una ventaja de 4-0 (REUTERS/Albert Gea)

El técnico fue enfático al señalar que la preparación para este desafío no es distinta a las demás. “Preparamos este encuentro como cualquier otro, con el mismo enfoque que utilizamos ante cualquier rival. No cambia demasiado en ese sentido”, explicó Simeone. Además subrayó la importancia de la regularidad y la mentalidad colectiva, y agregó: “Como en cada partido importante, hemos hablado de todos los escenarios que pueden darse y de cómo debemos afrontarlos”.

A pesar de la diferencia en el resultado, la cautela predomina en el entorno rojiblanco. El entrenador argentino reconoció la presión mediática en torno al encuentro, pero se distanció de cualquier visión catastrofista: “Para quienes necesitan llenar muchos espacios puede ser el partido más importante, pero nosotros no sentimos que tengamos nada que demostrar en ese sentido”. De este modo, intentó rebajar la tensión y mantener el foco dentro del vestuario.

El papel de los jugadores menos habituales también ocupó un lugar en la rueda de prensa. Sobre Juan Musso, quien se desempeña como arquero suplente y ataja en la Copa del Rey, Simeone ofreció una valoración integral: “Hablaría mucho más profundo de Juan: es un jugador importante tanto dentro del grupo como del vestuario, es una persona que tiene personalidad, energía, vitalidad desde el lugar que le toca ayudar y es mucho más importante que todo lo que nos puede dar como portero”. De esta manera, el técnico dejó en claro que la cohesión y el compromiso colectivo siguen siendo pilares fundamentales de su gestión.

El Atlético de Madrid buscará sellar su pase a la final en el Camp Nou

A pesar del resultado abultado de la ida, los hinchas aguardan por el desenlace del partido. El equipo tiene 13 años sin alcanzar una final de la Copa del Rey, y aún quedan 90 minutos para sellar el pase en el Spotify Camp Nou, lo que supone una prueba de madurez. Simeone insistió en que la clave es “mantener el enfoque y la intensidad”, evitando cualquier exceso de confianza ante un rival de la talla del Barcelona.

El Atlético de Madrid buscará confirmar el pase a la final, con la motivación de haber dado un paso importante en casa y el convencimiento de que, según su entrenador, “no tenemos nada que demostrar”. La cita será este martes a las 17:00 en tierras catalanas.

