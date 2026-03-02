La fuerte reacción de Álvaro Arbeloa tras la expulsión de Mastantuono en el Real Madrid: preocupación por el informe del árbitro

El entrenador del Merengue no anduvo con rodeos y mostró su enfado con la actitud del argentino que a los pocos minutos de haber ingresado se excedió con el árbitro y recibió la roja en la histórica derrota en el Santiago Bernabéu

La expulsión de Franco Mastantuono en los minutos finales del partido entre Real Madrid y Getafe desató una fuerte reacción de Álvaro Arbeloa, entrenador del conjunto blanco, quien no dudó en cuestionar el accionar del juvenil argentino tras el episodio que marcó una noche difícil en el Santiago Bernabéu. La decisión arbitral dejó al equipo madrileño sin uno de sus relevos y abrió un debate sobre el futuro inmediato del exfutbolista de River Plate en el plantel principal.

El incidente se produjo durante una histórica caída del Real Madrid por 1-0 frente al Getafe, resultado que generó silbidos y abucheos en el estadio, tanto hacia los jugadores como al cuerpo técnico. Mastantuono ingresó en la segunda mitad y fue expulsado en tiempo añadido tras dirigirle palabras despectivas al árbitro Alejandro Muñiz Ruiz. Las imágenes de la transmisión oficial mostraron cómo el argentino se dirigió al juez principal y recibió la tarjeta roja directa.

*El exabrupto de Mastantuono que le valió la roja en la derrota del Real Madrid ante Getafe.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Álvaro Arbeloa se mostró inflexible respecto a la conducta del delantero: “Son cosas que no pueden pasar. No sé exactamente qué le dijo al árbitro, pero si lo expulsó, fue por algo. No podemos tener este tipo de acciones”, expresó el técnico. La postura de Arbeloa marcó una distancia clara con el futbolista, señalando la importancia de la disciplina dentro de la plantilla.

El contexto para el argentino era complejo. Luego de varias semanas con pocos minutos en cancha y tras recuperarse de una pubalgia, Franco Mastantuono había sido considerado en el segundo tiempo para intentar cambiar el rumbo de un partido adverso. Durante su breve participación, el ex River Plate aportó profundidad y generó un par de situaciones de peligro, incluyendo un centro que casi deriva en el empate y un remate que obligó a intervenir al arquero rival. El jugador acumuló más de 1.200 minutos oficiales en la temporada, con tres goles y una asistencia, aunque su presencia en los últimos encuentros había sido limitada.

La expulsión, ocurrida en el minuto 94, se debió a un exceso verbal. Según el acta arbitral citada, Mastantuono le dijo al árbitro: “Vaya vergüenza, vaya p... vergüenza”, y mientras se retiraba también se dirigió al cuarto árbitro. Este comportamiento podría acarrearle una sanción de hasta dos partidos, lo que encendió las alarmas tanto en el club como en la selección argentina, ya que el delantero venía siendo seguido de cerca por Lionel Scaloni para futuras convocatorias.

El acta del árbitro Muñiz Ruiz por el insulto de Mastantuono (Crédito: @JijantesFC)

La reacción del público tampoco fue favorable. En el momento de la expulsión, se escucharon silbidos dirigidos a Mastantuono y al propio equipo, que acumuló su segunda derrota consecutiva en la Liga española y se alejó a cuatro puntos del líder, el FC Barcelona.

Arbeloa asumió la responsabilidad por el resultado, pero apuntó a la necesidad de mayor autocontrol en situaciones límite. “Nos quedan 36 puntos y nuestro objetivo es sumarlos todos. Después de una derrota, las cosas se ven muy negras, pero esto es el Real Madrid y nadie va a tirar la toalla”, remarcó el entrenador, al tiempo que evitó poner excusas por las bajas de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

La sanción definitiva para Mastantuono se conocerá en las próximas horas, aunque está confirmado que no podrá estar en el siguiente partido de Liga frente al Celta de Vigo. De recibir solo una fecha de suspensión, podría regresar el 14 de marzo ante el Elche en el Bernabéu, mientras que permanecería habilitado para la serie de octavos de final de la Champions League frente al Manchester City, uno de los compromisos más exigentes del calendario.

El caso genera especial atención en Argentina, donde la continuidad de Mastantuono en el once titular del Real Madrid influye en su consideración para la Finalíssima frente a la selección de España, prevista para el 27 de marzo en Doha. La expulsión y la consecuente sanción podrían afectar su ritmo de competencia justo cuando el cuerpo técnico de la albiceleste evalúa alternativas para el cierre de las Eliminatorias.

El rendimiento del Real Madrid también quedó en el centro del análisis. El equipo tuvo dificultades para quebrar el bloque defensivo del Getafe y dependió de acciones individuales para crear peligro. La anotación del uruguayo Martín Satriano selló la derrota local, la primera del Getafe en el Bernabéu en 18 años. La presión sobre el plantel y su comando técnico aumenta en la recta final de la temporada, con la obligación de recuperar terreno en la Liga y afrontar desafíos en Europa.