Incertidumbre por la participación de Irán en la Copa del Mundo por la tensión en Medio Oriente

Irán puso en duda su participación en el Mundial 2026, que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá (Reuters)

Luego de la escalada de tensiones en Medio Oriente que involucra acciones militares, la participación de la selección de Irán en la próxima Copa del Mundo de fútbol está rodeada por incertidumbre. Según reportó la agencia Associated Press, la presencia de la combinado iraní en el torneo quedó en duda luego de que estos ataques provocaran un clima de inestabilidad en la región.

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán y vicepresidente de la Confederación Asiática de Fútbol, expresó su preocupación sobre el futuro inmediato del equipo nacional. “Lo que es seguro es que después de este ataque no se puede esperar que afrontemos el Mundial con esperanza”, declaró el principal dirigente del fútbol iraní y vicepresidente de la Confederación Asiática de Fútbol, según divulgó la agencia.

Irán integra el grupo G del Mundial con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. El combinado de Medio Oriente tiene programados tres encuentros en territorio estadounidense, dos de ellos en Inglewood, California, y uno en Seattle. Cabe recordar que, dentro de los 104 partidos que abarcará el certamen mundialista, las sedes se repartieron con ciudades de Canadá y México.

El alcance de la incertidumbre abarca tanto la posibilidad de que la federación iraní decida no enviar a su equipo como la eventualidad de que el gobierno estadounidense impida el ingreso de los jugadores. Por su parte, la FIFA ha mantenido silencio desde el inicio del conflicto, limitándose a un comunicado previo de su secretario general, Mattias Grafstrom, quien señaló a AP que el ente rector del fútbol mundial “vigilaría la evolución de todos los asuntos en todo el mundo”.

Las operaciones coordinadas de Estados Unidos e Israel desde el sábado resultaron con la muerte del líder supremo del regimen iraní Ali Khamenei, y de decenas de altos funcionarios, según detalló AP. Como reacción, fuerzas iraníes lanzaron misiles contra aliados estadounidenses, atacando objetivos en Qatar, anfitrión del Mundial de 2022 y futura sede de la Finalissima entre Argentina y España, y en Arabia Saudita, país seleccionado por la FIFA para organizar la edición de 2034. Lo mismo ocurrió en Bahréin.

Irán se ubica en el puesto 20 del ranking FIFA (Reuters)

Irán se ubica entre las principales potencias futbolísticas de Asia, con seis clasificaciones en los últimos ocho mundiales. Además, se ubica en la posición 20 en el ranking de la FIFA. En el sorteo celebrado en diciembre en Washington, Irán fue cabeza de serie del segundo bombo, aunque a los dirigentes les negaron el visado para ingresar a Estados Unidos.

A pesar de la prohibición de ingreso vigente para ciudadanos iraníes en Estados Unidos, la diáspora iraní que reside en el país podría brindar apoyo al equipo en los estadios, según informó AP. El gobierno de Donald Trump prometió exenciones a las restricciones para atletas y entrenadores que participen en grandes eventos deportivos como la Copa Mundial.

Respecto a la reglamentación, el manual del torneo de la FIFA prevé la posibilidad de que un equipo se retire o sea excluido, aunque el artículo 6.7 otorga amplios márgenes de decisión al organismo: “La FIFA decidirá el asunto a su entera discreción y tomará cualquier medida que se considere necesaria”. Entre las opciones contempladas, la FIFA podría reemplazar a la asociación participante por otra.

Irán estuvo en 6 de los últimos 8 Mundiales (Reuters)

Una eventual retirada implicaría para Irán la pérdida de al menos 10,5 millones de dólares, monto que incluye los nueve millones de dólares de premio para las federaciones que no avanzan más allá de la fase de grupos y 1,5 millones para cubrir costos de preparación. Además, la federación enfrentaría sanciones disciplinarias: un mínimo de 250.000 francos suizos (321.000 dólares) si la retirada se produce hasta tres días antes del torneo, y al menos 500.000 francos suizos (642.000 dólares) si la decisión se toma en el último mes previo al inicio. Según AP, la exclusión podría extenderse a las eliminatorias para el Mundial de 2030.

En el proceso clasificatorio, Irán obtuvo una de las ocho plazas directas asignadas a la Confederación Asiática de Fútbol. El reglamento actual no especifica si el reemplazo de un equipo debe provenir de la misma confederación continental, lo que introduce un elemento adicional de incertidumbre, señaló la agencia tras sus contactos con la entidad que rige los destinos del fútbol en el mundo.

La historia reciente indica que el antecedente más notable de reemplazo tardío de un seleccionado previo a un torneo de selecciones ocurrió en 1992, cuando Dinamarca fue invitada a la Eurocopa tras la exclusión de Yugoslavia en medio de las guerra de los Balcanes y las sanciones de las Naciones Unidas.

Así está la lista de clasificados al Mundial 2026 hasta el momento

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (42/42)

• Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

• Concacaf (3/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*. Panamá, Curazao y Haití.

• África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

• Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

• Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.

• Europa (12/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.

* Países organizadores