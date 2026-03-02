Deportes

Dolor en el fútbol mundial: murió Rino Marchesi, el primer técnico de Diego Maradona en el Napoli

El ex futbolista y experimentado entrenador falleció a los 88 años. El mensaje que le dedicó la cuenta de Instagram que perteneció al argentino

Rino Marchesi, junto a Diego
Rino Marchesi, junto a Diego Maradona en el Napoli (Instagram Diego Maradona)

La noticia sobre el fallecimiento de Rino Marchesi, primer técnico de Diego Maradona en el Napoli, ha provocado muestras de reconocimiento y pesar en el fútbol italiano. Marchesi murió a los 88 años en Sesto Fiorentino, ciudad cercana a Florencia. “El Presidente Aurelio De Laurentiis y toda la SSC Napoli se unen al luto por la desaparición de Rino Marchesi”, anunció el último campeón del Calcio.

Rino Marchesi fue una figura histórica del fútbol europeo y primer entrenador italiano de Diego Maradona. Su muerte impacta a jugadores, dirigentes y seguidores del Napoli y de varios clubes destacados de Italia. Brilló como futbolista en la Fiorentina y pasó por equipos como Lazio y Prato, dejando luego su huella como director técnico en Napoli, Juventus, Inter, y otros equipos de Serie A.

Homenaje a una leyenda del fútbol italiano

Durante la década de los 60, Marchesi integró la plantilla de la Fiorentina, conocida como los “Leones de Ibrox”. Ganó dos Copas de Italia, una Mitropa Cup y una Recopa de Europa con el club. Posteriormente, jugó cinco temporadas en Lazio y luego cerró su carrera con el Prato.

Tras retirarse, Marchesi inició su trayectoria como entrenador. Dirigió al Avellino, donde logró la permanencia dos veces, y más adelante al Napoli en la temporada 1980-81. Entre 1983 y 1985 condujo nuevamente al equipo napolitano, convirtiéndose en el primer entrenador de Maradona en el club. Sentó las bases para las campañas que luego cambiaron la historia del conjunto del Sur de Italia, que ganó cinco títulos (incluyendo una Copa UEFA, hoy Europa League) con el astro argentino como bandera.

Su carrera continuó al frente de equipos como Inter, Como, Juventus, Udinese, Venezia, Spal y Lecce. Estas experiencias consolidaron su reconocimiento como referente del fútbol italiano.

Los mensajes de despedida y condolencias tras su muerte

Instituciones y personalidades del deporte lamentaron el fallecimiento de Marchesi. El Napoli fue el primer club que expresó su dolor.

En Instagram, la cuenta oficial de Maradona, que es manejada por sus herederos, compartió una imagen junto a Marchesi y el mensaje: “Adiós mister...”.

En Sesto Fiorentino, la alcaldesa Sara Funaro rindió homenaje al exentrenador: “Florencia despide con profundas condolencias a uno de los protagonistas de uno de los capítulos más hermosos de la historia de Fiorentina y del fútbol italiano. Florentino de adopción, fue un ejemplo de profesionalismo, primero como jugador y luego como director técnico. La ciudad de Florencia expresa sus más sinceras condolencias a su familia y a toda la comunidad viola”, afirmó.

La propia Fiore y otras entidades deportivas recordaron públicamente el legado de Marchesi.

Último adiós a Rino Marchesi en Sesto Fiorentino

La ceremonia de despedida por Marchesi fue fijada para el martes 3 en la iglesia Pieve di San Martino, en Sesto Fiorentino. Familiares, amigos y seguidores preparan un adiós al entrenador que dejó una marca en varias generaciones.

Al concluir su extensa vida dedicada al fútbol, Rino Marchesi permanece como símbolo de integridad y talento en los clubes y comunidades donde trabajó. Su legado se mantiene vigente, inspirando a futbolistas y aficionados en toda Italia. Y quedó vinculado para siempre al de una leyenda: Diego Maradona.

