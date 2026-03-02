Atento Boca Juniors: la decisión que tomó Edinson Cavani tras una recaída en su lesión lumbar

El delantero de Boca Juniors inició un nuevo tratamiento de bloqueo lumbar y estará al menos un mes fuera de las canchas

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca Juniors, se sometió a un nuevo tratamiento de bloqueo lumbar para intentar superar los dolores en la espalda que lo han mantenido alejado de la competencia oficial durante la mayor parte de este año. El futbolista de 39 años, que arrastra una lesión persistente desde el torneo pasado, no podrá estar disponible para los próximos partidos del club argentino.

La decisión de iniciar un segundo procedimiento médico fue adoptada después de que el primer bloqueo realizado en enero no diera los resultados esperados. El cuerpo técnico de Boca Juniors resolvió frenar la actividad de Cavani para priorizar su recuperación, lo que implica una ausencia estimada de cuatro semanas en las canchas. El tratamiento consiste en una aplicación destinada a calmar la inflamación y el dolor en la región lumbar, con el objetivo de que el delantero pueda regresar en mejores condiciones físicas.

El propio Cavani buscó alternativas para continuar su carrera en el club, luego de una serie de recaídas que reavivaron rumores sobre un posible retiro anticipado. El periodista de ESPN Diego Monroig aseguró que “Cavani no piensa retirarse”, aunque el atacante evaluará su situación en el parate de junio. Su contrato con Boca Juniors finaliza en diciembre de este año y, hasta el momento, el deseo del jugador es seguir luchando por volver a jugar y ser importante para el equipo dirigido por Claudio Úbeda.

El tratamiento médico llega después de que Cavani fuera titular en el partido ante Racing en La Bombonera, donde los dolores reaparecieron y lo obligaron a quedarse fuera de la lista de convocados para los siguientes compromisos. El delantero tampoco viajó a Salta para el encuentro de Copa Argentina ni fue parte de la delegación que enfrentó a Gimnasia de Mendoza.

El delantero de Boca observó el partido ante Gimnasia de Mendoza desde la platea

Los especialistas consultados por el club determinaron que la lesión, aunque dolorosa, no necesariamente impide al jugador competir profesionalmente. Sin embargo, el uruguayo debió someterse a un nuevo bloqueo y su regreso a las canchas dependerá de la evolución del tratamiento. ESPN informó que si el procedimiento resulta exitoso, Cavani podría regresar a la actividad en aproximadamente un mes, aunque no existe una fecha precisa para su vuelta.

Desde su llegada a Boca Juniors en julio de 2023, Edinson Cavani acumuló 32 partidos ausente por diversas lesiones, distribuidas en 12 molestias físicas distintas. Sus reiteradas bajas han impactado en la planificación del plantel, que tampoco podrá contar con él en los duelos ante Lanús, San Lorenzo, Unión e Instituto.

Ante la situación, la dirigencia y el cuerpo médico del club mantienen la expectativa de una recuperación que permita al uruguayo reaparecer al menos para el inicio de la Copa Libertadores, aunque no descartan que deba evaluar opciones quirúrgicas si el dolor persiste. Mientras tanto, el delantero acompaña al plantel en los partidos desde fuera del campo, como ocurrió en la reciente presentación ante Gimnasia de Mendoza.

“Tanto si Cavani se realiza ese procedimiento o si decide no hacerlo y seguir tratando el dolor, no hay fecha de retorno”, explicó el periodista Augusto César en ESPN F90. El club y el entorno del jugador intentan bajar el tono a las versiones sobre un retiro inmediato y apuestan a que el nuevo tratamiento permita su recuperación y participación en el tramo final de la temporada.

Los cambios que prepara Úbeda para enfrentar a Lanús

Claudio Úbeda se retira de La Bombonera tras el empate entre Boca y Gimnasia de Mendoza (Fótobaires)

Claudio Úbeda prepara dos modificaciones clave en el equipo de Boca Juniors de cara al partido de este miércoles frente a Lanús. El director técnico planea el regreso a la titularidad de Leandro Paredes, quien se encuentra recuperado tras dos semanas de inactividad por un esguince de tobillo, y busca promover el debut como titular del juvenil Tomás Aranda, que a sus 18 años acumula solo seis apariciones como suplente.

La seguidilla de lesiones que afectó al plantel a lo largo de las primeras semanas de 2026 obligó a Úbeda a realizar ajustes continuos, sumando poco a poco a jugadores que se reincorporan tras recuperaciones médicas. En ese contexto, el mediocampista Alan Velasco mostró una mejora sólida en su distensión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. Esta semana ya participó de una parte del entrenamiento con el grupo, aunque su retorno recién se proyecta para el clásico ante San Lorenzo, previsto para el 11 de marzo.

En la práctica más reciente, Tomás Aranda se destacó con varias oportunidades de gol, lo que fortalecería la decisión de su inclusión desde el inicio. Por su parte, Lucas Janson sería quien dejaría su lugar en el once inicial. La probable formación de Boca para enfrentar al equipo recientemente campeón de la Recopa Sudamericana incluiría a Agustín Marchesín, Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.

Además, el proceso de recuperación en el plantel se amplía con el avance de Exequiel Zeballos, quien inició los primeros ejercicios con pelota tras su lesión muscular. La lista de futbolistas reincorporados en lo que va del año incluye a Miguel Merentiel, Lucas Janson, Ander Herrera y ahora Velasco, que había jugado 69 minutos en la victoria ante Riestra antes de su lesión.