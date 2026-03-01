Deportes

El gesto antideportivo entre dos luchadores que desató una batalla campal en medio de una pelea

Arman Tsarukyan y Giorgio Poullas protagonizaron una lucha por la Real American Freestyle que terminó en escándalo

La velada de lucha libre del Real American Freestyle 6 (RAF 06) celebrada en el Mullett Arena de Arizona quedó marcada por una batalla campal y gestos antideportivos entre Arman Tsarukyan y Giorgio Poullas. El evento, que pretendía mostrar la fusión entre la lucha libre y las artes marciales mixtas, se transformó en uno de los incidentes más polémicos del fin de semana deportivo en Estados Unidos.

Desde el inicio, el combate entre Arman Tsarukyan —destacado aspirante al título de peso ligero en UFC— y Giorgio Poullas, conocido por su presencia viral en redes sociales, mostró un ambiente dominado por la tensión. En la transmisión oficial se pudo ver un intercambio de bofetadas y provocaciones constantes, lo que obligó a los árbitros a intervenir reiteradamente. Los jueces sancionaron con puntos de penalización a ambos luchadores, lo que situó a Tsarukyan con una ventaja inicial de 2-1.

La dinámica no varió en el segundo periodo. Poullas recibió una nueva penalización por evitar el combate activo, permitiendo que Tsarukyan ampliara la diferencia a 3-1. Ambos competidores lograron sumar puntos por técnicas reglamentarias, cerrando el marcador en 5-3 a favor del luchador armenio.

El desenlace, sin embargo, sobrepasó cualquier expectativa deportiva. Apenas concluyó el combate y antes de que los jueces pudieran oficializar el resultado, Tsarukyan se abalanzó sobre Poullas y lo golpeó en el suelo. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron al armenio propinando un puñetazo y un rodillazo, acciones fuera del reglamento, que dejaron a Poullas ensangrentado.

En ese instante, entrenadores, miembros de ambos equipos y personal del evento invadieron el tapiz, transformando la lona en el epicentro de una pelea multitudinaria. La trifulca se extendió incluso a algunos sectores del público, donde se escucharon cánticos de apoyo a Poullas.

La seguridad del Mullett Arena actuó para restablecer el orden. El excandidato al título de UFC Colby Covington intervino para escoltar a Giorgio Poullas fuera del área de conflicto. Pasados varios minutos, los organizadores lograron calmar la situación, aunque el incidente ya había desplazado cualquier análisis técnico sobre el combate.

Ni Tsarukyan ni Poullas emitieron declaraciones formales inmediatamente después de la pelea, pero los videos circularon rápidamente en redes sociales y plataformas especializadas. Más tarde, Tsarukyan publicó en sus redes un mensaje: “Hazte el tonto conmigo y ya verás”, evidenciando el tono desafiante que caracterizó la velada.

Por su parte, Giorgio Poullas compartió un video desde la parte trasera de una ambulancia, indicando: “Quiero darles las gracias. Espero que hayan disfrutado de la pelea de esta noche. Por desgracia, me atacaron”. También relató que su padre y sus dos hermanos acudieron en su auxilio durante la pelea campal: “Así es como nos educaron para luchar unos por otros, pase lo que pase”, sostuvo. Poullas señaló que hubo mayor presencia del equipo rival, pero defendió su actuación en el combate y subrayó: “Si ves el combate, soy el único que logró el derribo. Sigo siendo el campeón, cariño”.

Hasta el momento, los organizadores del Real American Freestyle no anunciaron medidas disciplinarias ni comunicados oficiales sobre eventuales sanciones. El resultado del combate, con victoria para Arman Tsarukyan por 5-3, se mantiene sin cambios, aunque la atención del público y los medios se centró en las consecuencias del altercado y en la preocupación por la imagen del evento.

